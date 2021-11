Per il mese di dicembre 2021, l’Oroscopo del segno dei Pesci prevede un periodo di Natale molto poco soddisfacente sul piano amoroso, eccezion fatta per la prima settimana del mese abbastanza romantica e che potrebbe dare complicità alla coppia. La poca fortuna sarà quella che potrebbe dare qualche soddisfazione ai nati sotto questo segno, mentre gli studenti saranno leggermente favoriti rispetto alle settimane precedenti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dei Pesci del mese di dicembre 2021.

L’oroscopo dell’amore per il segno dei Pesci

Se non ci saranno novità rilevanti per quel che riguarda il contesto amoroso nella prima settimana di dicembre, ci potranno essere delle piccole opportunità grazie a Venere che probabilmente vi darà la spinta necessaria per poter confessare il vostro amore alla persona amata. Purtroppo però secondo l’oroscopo dovrete fare i conti con una comunicazione che non sarà supportata dal pianeta Mercurio e che anzi potrebbe essere di intralcio non soltanto per l’amore, ma anche per gli affetti in generale.

Anche l’aspetto passionale potrebbe risentirne, anche perché il romanticismo sarà poco incentivato. Evitate di intavolare discussioni, potrebbero essere indice semplicemente di un forte stress e della poca capacità di gestione delle vostre emozioni in questo momento.

Lavoro e affari

Purtroppo dovrete fare i conti con degli affari che non decollano e con la prospettiva molto scarsa di fare qualche progetto veramente interessante. Ci sarà poca comunicazione all’interno della vostra squadra lavorativa, secondo l’oroscopo, e sarete quasi sempre alle prese con degli ostacoli molto significativi per le vostre sole forze.

Sicuramente però ci sarà volontà di organizzazione, di ridefinizione di progetti che potrebbero essere utilizzati e attuati nelle settimane successive il periodo natalizio. Avrete anche qualche piccolo colpo di fortuna che vi potrebbe giovare molto sul piano finanziario.

Fortuna e salute

Come già anticipato, la fortuna di Giove potrebbe regalarvi qualche piccola soddisfazione a livello professionale, mentre dovrete invece far fronte a delle spese significative che potrebbero penalizzare qualcosa delle festività natalizie.

Per il momento ci sarà un periodo “fermo”, che non prometterà molto se non qualche piccola retrospettiva su cui lavorare.

Le energie non saranno al massimo, anzi, potrebbero necessitare di recuperare spesso per poter portare avanti il lavoro quotidiano. Però secondo quanto riportato dall’oroscopo, nelle serate ci sarà quel po’ di svago in più che contribuirà abbastanza sulla vostra salute mentale oltre che fisica.