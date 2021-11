Per il mese di dicembre 2021, l’Oroscopo relativo alla fortuna e al lavoro prevede che Giove sarà favorevole ai segni del Sagittario e del Capricorno, mentre per il Toro e per l’Ariete ci saranno piccole occasioni da cogliere al volo. Invece ci potrebbero essere delle notizie non del tutto favorevoli per i nati sotto i segni del Cancro e dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per il mese di dicembre 2021.

L’oroscopo di dicembre: Bilancia produttiva

1° Sagittario: la fortuna di Giove sarà molto prolifica nel mese di dicembre, secondo l’oroscopo.

Dunque ci sarà serenità nell’affrontare determinati progetti, resi sempre più favorevoli dalla comunicazione all’interno della cerchia dei colleghi. Avrete a che fare con Venere anch’esso in prossimità della vostra costellazione che vi renderà l’ambito professionale più stabile e duraturo.

2° Capricorno: avrete un periodo di forti guadagni e di soddisfazioni a livello professionale. Avrete anche la dose di fortuna necessaria di Giove per dare un assetto più solido alla vostra carriera. Ci sarà l’opportunità di dare alle vostre finanze anche qualche affare in più che potrebbe fare la differenza per un investimento in particolare.

3° Scorpione: Venere favorevole e il pianeta Giove che sta lentamente uscendo dall’opposizione al vostro segno sono entrambi indici di un mese di dicembre molto produttivo e remunerativo dal punto di vista dei guadagni.

Contare sulle vostre energie e sulla prospettiva di incrementare gli affari sarà eccezionale, tranne che per il periodo nel bel mezzo delle festività natalizie. Secondo l’oroscopo alla fine del mese dovreste prendervi una pausa.

4° Bilancia: avrete la prima metà del mese di dicembre all’insegna della produttività di Mercurio e delle energie di Marte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giove vi garantirà molta fortuna che però avrà un contraltare con la quadratura di Venere. Fare del vostro meglio prima delle festività natalizie vi darà quella piccola marcia in più che potrebbe servire all’inizio del prossimo anno, secondo l’oroscopo.

Gemelli ottimali

5° Gemelli: questo dicembre si preannuncia ottimo per i nati sotto questo segno alle prese con progetti importanti, ricerca di lavoro, esami da sostenere.

Avrete molta fortuna proveniente da Giove e la comunicazione non farà che migliorare grazie a Mercurio che dalla seconda metà del mese uscirà gradatamente dall’opposizione. Potrete finalmente realizzare qualche sogno rimasto troppo a lungo nel cassetto, come un investimento importante.

6° Acquario: anche se dovrete fare qualche sacrificio per poter avere dei risultati soddisfacenti, sicuramente riuscirete a porre le basi per fare progetti interessanti, soprattutto a livello personale. Giove favorevole vi darà quella spinta che vi servirà per fare qualche affare e per ridimensionare una situazione che altrimenti potrebbe essere sempre più critica dal punto di vista dei guadagni.

7° Toro: se dovessimo parlare di fortuna proveniente da Giove, si potrà prevedere qualche piccolo colpo di fortuna che però dovrà essere sfruttato al massimo nonostante le energie non siano molto produttive.

La situazione con Saturno nella seconda metà del mese potrebbe presentarsi in modo più altalenante, secondo l’oroscopo, quindi converrà concludere gli affari e i progetti che andranno bene all’inizio del mese per poter trovare riposo alla fine di dicembre.

8° Ariete: avrete qualche rimasuglio di fortuna di Giove che vi sarà molto utile in questo momento, soprattutto riguardo il settore finanziario. Venere però si presenterà in quadratura, dunque probabilmente abbastanza avversa al vostro segno, mentre nella prima metà del mese dovreste sfruttare questo Mercurio nelle collaborazioni all’interno del contesto lavorativo, perché in prossimità delle festività ci saranno sempre meno iniziative e dialogo nella vostra squadra.

Opposizione di Giove per Leone

9° Leone: l’opposizione del pianeta della grande fortuna Giove si concluderà solamente alla fine del mese, dunque più che agire in questo periodo sarà consigliato organizzare bene qualche progetto per poi fare del vostro meglio una volta che la situazione sarà più propizia. Nel frattempo riuscirete anche a recuperare le energie perse, secondo l’oroscopo.

10° Vergine: per il vostro segno non ci saranno molte prospettive concrete dal punto di vista professionale, dunque gli affari potrebbero non essere all’altezza delle vostre aspettative. È invece consigliato prendere qualche piccola decisione in merito al tempo libero da trascorrere nel corso delle festività, organizzatevi anche in vista di un inizio anno più sereno con la vostra squadra di lavoro.

11° Cancro: potreste vivere questo mese di dicembre con dei blocchi professionali significativi propria a causa di una fortuna che non collabora. Venere purtroppo presenterà una opposizione molto ferrea, mentre Giove sarà prolifico per il vostro segno solamente l’anno prossimo. Evitate di eccedere con le spese e di andare incontro a illusioni lavorative che potrebbero deludervi.

12° Pesci: purtroppo questo sarà un periodo che potrebbe risultare molto “ansioso” perché al momento la fortuna non sarà esattamente dalla vostra parte. Ciò potrebbe incentivare lo stress e la voglia di fare un affare che al momento non arriva. I guadagni potrebbero scarseggiare e purtroppo anche la creatività sarà messa a dura prova dai tanti ostacoli, secondo l’oroscopo.