L'ultimo weekend del mese di novembre accende i riflettori sull'amore in particolare per i nati sotto il segno del Toro, è tempo di passi importanti per le coppie e nuovi incontri per i single. Per i Pesci è un momento difficile da questo punto di vista, occorrono dimostrazioni e nuove promesse d'amore. Ottima la forma fisica per il Cancro, l'Ariete è energico e vivace. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo del weekend, 27 e 28 novembre 2021

Ariete: quest’ultimo fine settimana di novembre inizia in maniera vantaggiosa.

Il segno è vivace e spensierato. E' il momento ideale per organizzare una gita fuori porta o una serata con gli amici. Domenica al contrario potrebbero esserci delle questioni pratiche da riguardare, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica.

Toro: è un weekend di conferme e sicurezze per il segno. L’amore si consolida come il protagonista di queste due giornate portando grande serenità e armonia. Anche gli incontri sono favoriti. Il lavoro vi stressa, prendetevi dei momenti per respirare.

Gemelli: quelle di sabato 27 e domenica 28 novembre potrebbero rivelarsi due giornate sottotono per il fisico. Le stelle consigliano di riguardarsi e se necessario sottoporsi ad un controllo medico.

La serenità prevale all’interno dei rapporti di coppia e in famiglia.

Cancro: sono 24 ore che portano novità soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. È il momento di staccare la spina dagli impegni e dalla frenesia della vita quotidiana e dedicarsi con maggiore attenzione alla cura delle persone care. Ottima la forma fisica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Leone: la giornata di sabato 27 si rivela interessante al fine di concludere delle questioni professionali rimaste in sospeso. Domenica al contrario sarà l’amore ad occupare tutte le vostre energie. Il partner potrebbe aver bisogno di una dimostrazione da parte vostra. Incontri favoriti per i single.

Vergine: secondo l'oroscopo il weekend è sinonimo di recupero per il segno che può lasciarsi alle spalle i fastidi delle giornate precedenti e ritrovare leggerezza ed energia.

La voglia di fare non manca e qualcuno potrebbe decidere di organizzare un piccolo viaggio o dedicarsi ai propri hobby.

Bilancia: c’è un segreto da mantenere. Una grande novità che vi scoppia dentro il cuore e che non vedete l’ora di rivelare. Il consiglio delle stelle è quello di non correre troppo, limitandovi a rendere partecipe soltanto una cerchia ristretta ed eletta di persone a voi davvero vicine, guardandovi dai falsi amici.

Scorpione: dopo una settimana concentrata sul lavoro e le questioni pratiche il weekend porta serenità da questo punto di vista, accendendo i riflettori sull’amore. C’è il romanticismo e grande passione all’interno delle coppie e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Sagittario: il consiglio dell’oroscopo per queste due giornate è quello di ritagliarsi degli spazi per sé. E' il momento di concentrarsi sui bisogni della mente e del corpo, cercando di ascoltare al meglio quali sono le esigenze che manifestano.

Capricorno: un incontro improvviso potrebbe rubarvi il cuore e portarlo lungo una nuova strada. Nonostante la vostra diffidenza e il voler stare sulla difensiva, resistere a questa nuova emozione potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Abbandonatevi, le stelle vi proteggono.

Acquario: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate di riposo per il segno. Risolte le questioni lavorative è possibile dedicarsi alla cura di sé stessi e ritagliare attenzioni importanti all’amore, un po’ lasciato in disparte durante le giornate precedenti.

Pesci: per il segno è stata una settimana difficile, ma ora è concentrato e focalizzato a risanare le ferite. L’amore è al centro dell’attenzione. Necessità di cure e di rinnovate promesse. Alti e bassi per il fisico.