Inizia una nuova giornata per questo ultimo periodo di novembre 2021. Scopriamo come andrà in particolare lunedì 29 novembre per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale sarà meglio riflettere prima di rispondere in un determinato modo al partner. Possibile stanchezza vista anche la Luna in opposizione. A livello professionale vi sentite nervosi.

Toro: il mese di novembre per il segno si conclude in modo stimolante per quel che riguarda il lato lavorativo. In amore potrete fare delle scelte importanti.

Gemelli: vi sentite più tranquilli rispetto alle giornate precedenti, ma ci sono dei conflitti da risolvere.

Nel lavoro sarà possibile recuperare se alcuni progetti non vi hanno dato soddisfazioni negli ultimi tempi.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di lunedì 29 novembre sarà caratterizzata da possibili dubbi con anche Luna e Venere contrari. In ambito professionale sono molte le situazioni da organizzare, ma questo richiede del tempo, non siate troppo agitati.

Leone: con la Luna favorevole potrete portare avanti delle situazioni interessanti in ambito sentimentale. Con Sole e Mercurio dalla vostra parte anche a livello lavorativo potrete esprimere le vostre idee senza scoraggiarvi.

Vergine: in ambito sentimentale con Venere favorevole il mese di novembre si conclude in modo interessante.

Potrete vivere emozioni particolari. Nel lavoro riuscirete ad organizzare alcune situazioni che vi porteranno soddisfazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la Luna nel segno potreste trovare dei compromessi al livello sentimentale, cercate di tenere a bada le agitazioni. Nel lavoro non riuscite ad impegnarvi come vorreste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: in ambito sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da interessanti situazioni, qualcosa di importante potrebbe catturare la vostra attenzione. Nel lavoro possibili indecisioni, è un momento complesso.

Sagittario: con la Luna non più contraria potrete vivere una ripresa sentimentale, nonostante il caos rimanga.

Nel lavoro riflettete bene prima di buttarvi a capofitto i nuovi progetti.

Capricorno: in ambito sentimentale la giornata sarà interessante, meglio però non alimentare discussioni. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle occasioni.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di lunedì 29 novembre sarà caratterizzata da Luna favorevole, attenzione comunque a contrasti con i familiari. Nel lavoro siate cauti.

Pesci: in ambito sentimentale possibili difficoltà riguardano la situazione con il partner. Per quel che riguarda il lavoro possibile ansie, ma presto tornerà l'energia necessaria a risolvere delle problematiche.