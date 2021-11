Anche questa settimana sta per volgere al termine, cosa avranno in progetto gli astri e le stelle per i dodici segni durante le prossime 48 ore? Dopo gli influssi negativi del Plenilunio, il Toro può scrollarsi di dosso questa pesantezza e iniziare il suo cammino di recupero. Per il Cancro è un momento di grande vivacità, tanto mentale quanto fisico. Lo stesso vale per la Bilancia che vive un momento di grande creatività e per lo Scorpione, curioso e pronto a cimentarsi con nuove sfide. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del weekend, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021, per tutti i segni

Oroscopo weekend 20 e 21 novembre 2021

Ariete: le vostre doti durante questo fine settimana si concentrano sulla sfera sentimentale.

Siete seduttori nati e le stelle vi aiutano contribuendo a rendervi ancora più accattivanti. È tempo di spogliarsi delle inibizioni e abbandonarsi alla passione.

Toro: mentre la giornata di sabato 20 potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il fisico a causa anche degli influssi contrastanti della Luna, domenica si può recuperare. Passo dopo passo è possibile rimettersi in carreggiata e riprendere da dove si ha lasciato.

Gemelli: il weekend inizia con molto da fare, qualcuno potrebbe essere alle prese con la gestione di situazioni interessanti, delle quali è meglio non lasciarsi sfuggire neanche il più piccolo dei dettagli. Quella di domenica 21 novembre invece è una giornata ideale per stare in compagnia di amici e parenti.

Cancro: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate interessanti tanto per l’amore quanto per il lavoro. La vostra mente è in movimento, le idee non vi mancano. Trovate il coraggio di concretizzarle e inizierete a tessere la vostra fortuna.

Leone: le giornate di sabato 20 e domenica 21 novembre si prevedono vivaci, energiche e spensierate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ideali per organizzare una gita fuori porta, dedicarsi ai propri hobby o progettare una serata romantica.

Vergine: durante il weekend le stelle potrebbero farvi tirare fuori il lato più sensibile e introverso di voi. Durante queste giornate meglio evitare gli stress fisici e concedersi del tempo per se. Alti e bassi nei rapporti con gli altri.

Possibili contrasti in famiglia.

Previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: il vostro sguardo si apre su nuovi orizzonti. Le idee e la creatività non mancano e possono portarvi lontano. Per l’amore è un ottimo momento, l’armonia torna all’interno dei rapporti di coppia e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Scorpione: questo weekend è scandito da una forte curiosità e voglia di novità. Volete scappare dalla vostra routine e vivere nuove avventure. Mettete lo zaino in spalla e iniziate il vostro viaggio!

Sagittario: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate stuzzicanti per l’amore, durante le quali resistere ai propri impulsi potrebbe rivelarsi difficile. Domenica sera tuttavia qualcuno potrebbe sentirsi sopraffatto dalle emozioni provate e aver bisogno di un po’ di tempo per sgomberare la mente.

Capricorno: volete tutto, non siete disposti a dividere ciò che è vostro con nessuno. Il vostro duro lavoro viene sempre ripagato, i successi sono più che meritati e sentirvi i primi in classifica non vi dispiace. Tuttavia in amore sarebbe meglio scendere dal piedistallo o rischiate di perdere ciò a cui tenete.

Acquario: un cielo romantico si riflette sul segno. Gli astri riempiono il cammino di possibilità, soprattutto per i single o chi desidera ricominciate dopo una storia finita. Stress nel lavoro. Bene il fisico.

Pesci: secondo l’oroscopo questo weekend potreste tirare fuori due lati importanti ma diversi della vostra personalità, quello sensuale e quello materno. Ovviamente farli coesistere è possibile, ma dovete cercate il giusto equilibrio. Alti e bassi per il fisico.