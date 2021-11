Per il mese di novembre 2021 l’Oroscopo del segno del Leone si rivelerà molto favorevole per l’amore, l’intesa di coppia e il rafforzamento della relazione di stampo amoroso. Bisognerà prestare attenzione all’opposizione di Marte, che potrebbe creare qualche scompenso sia in famiglia che all’interno della cerchia lavorativa, dove invece ci sarà bisogno di più relax.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per il segno del Leone per novembre 2021.

L'oroscopo per il segno del Leone: amore

Avrete a disposizione gli influssi di Venere nella costellazione del Sagittario, dunque ci sarà molto tempo per poter rafforzare il legame di coppia o eventualmente farlo maturare e raggiungere una stabilità più che ottimale.

Dovrete però avere la pazienza di sapervi supportare, anche se ci sarà qualche diverbio. Marte in quadratura potrebbe darvi qualche tensione, farvi risultare un po’ schivi e poco disposti a dialogare. Però potrete comunque contrastare questa situazione non del tutto negativa con delle riflessioni. Secondo l’oroscopo per alcune coppie potrebbe presentarsi un periodo in cui sarà necessario prendere le distanze l’uno dall’altro, magari per poter trovare un equilibrio personale.

Lavoro

Mercurio nella costellazione dello Scorpione potrebbe risultare molto controproducente sul lavoro e sugli affari in generale, specialmente se fate parte di una squadra professionale. Le varie lacune e la mancanza di una vera comunicazione dal giorno 6 potrebbero darvi qualche noia, se non addirittura qualche diverbio che potrebbe rallentare la riuscita di qualche progetto.

Il consiglio secondo l’oroscopo sarà quello di lavorare in solitaria, affidandovi al vostro intuito e alla vostra esperienza. Ciò che dovrete assolutamente fare sarà procedere con cautela, anche se pensate che ci possano essere delle grandi chance a livello pecuniario. Cercate di prestare attenzione anche agli investimenti e allo shopping.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fortuna e salute

Avrete ancora l’opposizione di Giove a “premere” in modo significativo sulla buona riuscita di alcuni progetti importanti e che potrebbero farvi guadagnare molto. Alla fine del mese le cose potrebbero migliorare, ma dovrete sempre e comunque considerare che ci saranno altri fattori che incideranno sul lavoro, come Saturno ancora in una posizione sfavorevole e Marte.

Dovreste anche prendervi più cura del vostro corpo, della mente, ma soprattutto del riposo. Sarà essenziale essere il più tranquilli possibile se si verificheranno degli ostacoli, sia sul lavoro che in famiglia.