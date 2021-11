L'Oroscopo di martedì 2 novembre è pronto a rivelare come sarà la seconda giornata del mese e della settimana corrente. In analisi in questo contesto sono le previsioni zodiacali di tutti i dodici segni dello zodiaco.

La giornata in questione vede la Luna viaggiare tranquilla nei gradi della Bilancia: ad alcuni segni risulterà favorevole mentre ad altri la stessa sembrerà viaggiare molto a rilento. Il consiglio in generale è quello di essere più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri.

Per comprendere in modo dettagliato il quadro astrologico quotidiano, dunque per apprezzare meglio come gli influssi astrali incideranno sulla quotidiana esistenza di ognuno, è consigliabile dare uno sguardo ai principali aspetti planetari del periodo.

A risultare determinanti in questo martedì sono le seguenti interazioni planetarie:

Sole in quadratura a Saturno;

Marte in Scorpione in sestile a venere;

Luna in Bilancia in trigono a Saturno;

Venere in Sagittario in sestile a Mercurio;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno quadrato a Mercurio;

Urano in Toro opposto al Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 2 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 2 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sperimenterete in prima persona che un sorriso o una parola gentile a volte hanno la capacità di aprire tutte le porte. E i buoni risultati non si faranno attendere. Ipersensibilità e condivisione in famiglia: siete così in sintonia con i vostri cari che non occorrono parole.

In amore arrivano piacevoli conferme. Le occasioni per mettervi in luce con programmi ambiziosi non mancano di certo. Siete nel vostro elemento: solidi, tranquilli e radicati. Spese pazze per l’amato partner, bene anche per i figli, ma per voi? Favorito l’inizio di un progetto. Nel lavoro, molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno: affrontate la vita con maggior leggerezza e serenità.

Toro - L’oroscopo del 2 novembre al segno del Toro preannuncia una giornata tranquillissima, serena sotto il profilo affettivo, proficua per chi ha delle cose urgenti da sbrigare o si dedica con piacere al bricolage. Fondamentale in questo martedì il contatto fisico: con una carezza esprimete tutta la profondità del sentimento.

In amore, saggezza significa anche correggere il tiro, quando vi accorgete di non stare centrando il bersaglio. Dovreste imparare a non essere ipercritici per quanto riguarda gli altri, specialmente se si tratta di persone care a voi molto vicine. Nel lavoro, non mancheranno momenti di fatica, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare sempre il massimo.

Gemelli - Periodo stabile. Se questo martedì dovesse essere un po’ più movimentato del previsto, cercate di mantenere un certo equilibrato distacco da ogni cosa. In famiglia come anche tra la confusione della gente, vi sentirete comunque a casa vostra, ovunque siate. A livello amoroso, volete sentirvi liberi di decidere e anche di cambiare parere, qualora lo riteneste necessario.

Qualcuno vi incoraggia a fare sempre di più, suggerendovi di lasciarvi alle spalle le zavorre del passato. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle buone alternative. Nel lavoro invece, avrete idee abbastanza chiare su ciò che volete fare e su come ottenerlo. Fate mente locale, potrebbero esserci aree in cui state buttando via tempo e fatica.

Cancro - L’oroscopo del giorno a voi del Cancro sottolinea il fatto che solo abbondando in senso pratico ambizione e pragmatismo, potrete mandare in porto i progetti più arditi, anche con risultati superiori alle aspettative. Di fronte ai problemi che potrebbero presentarsi, metterete in campo logica, efficienza e self control.

In amore, un filo di gelosia, che ha l’effetto di confermare al partner l’intensità del vostro coinvolgimento. Il numero d'incombenze da sbrigare sembra non avere limite. L’umore vacilla a causa della Luna, eppure riuscirete a fare più di quanto vi aspettiate. A livello lavorativo, la fiducia è d’obbligo quando dovete stabilire dei rapporti nel mondo degli affari. Se non siete certi, però, occorre più tempo. In aumento il carisma.

Oroscopo e consigli delle stelle del 2 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna in Bilancia questo martedì vi riporta a 'volare in alta quota'. Risolverete questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti e di un nuovo look potrebbe essere un'idea.

Quando, come adesso, siete liberi “dentro”, non c’è alcun vincolo che possa imprigionarvi. In amore, ecco una buona occasione di confronto con il partner: se volete parlargli a cuore aperto, fatelo, non sarà faticoso. E poi, fuggire da eventuali problemi non serve a niente. Presto avrete una bella, grossa, specialissima conferma: preparatevi a esultare! Nel lavoro, le stelle aumenteranno l'influsso sulla vita professionale: suggeriranno mosse vincenti nelle finanze e le vostre idee marceranno bene, producendo risultati gratificanti e concreti.

Vergine - In questi giorni siete ben protetti dalla Luna in Bilancia, armonica al segno. Serene e smaglianti le relazioni solidamente imperniate sulla comunanza di interessi e passioni.

Un’amicizia è già in pista per diventare un amore intrigante: a voi la scelta se provarci oppure no. A livello sentimentale, relativamente a chi è in coppia, un clima frizzante favorisce gli scambi affettivi e anche quel gioco seduttivo, stuzzicante e disinibito che piace tanto a voi. Con il savoir-faire donato dalle stelle, sarete sicuri di centrare il bersaglio. Nel lavoro, continua il periodo di tranquillità economica. Accogliete la proposta di un collega per mettere a punto un progetto insieme o scegliere quale via percorrere.

Bilancia - Fase all’insegna della riflessione e anche della concretezza, doti piuttosto insolite per voi, che vi aiuteranno a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte, senza renderne conto a parenti o amici.

In ambito affettivo, l’umore potrebbe essere alto, la fiducia nel futuro quasi sicuramente prenderà il posto dello scoraggiamento o delle tensioni: quest'ultime vi stanno avvelenato l’esistenza... In famiglia le cose stanno per migliorare. Voi stessi vi sentite già meglio: torneranno fiducia ed entusiasmo. Nelle attività lavorative, muovetevi con tempestività. Utile, anzi urgente, prefiggersi un obiettivo vista la mole di impegni che vi aspetta nei prossimi giorni.

Scorpione - La giornata si prospetta molto favorevole, piena di programmi e anche di opportunità. Complici il Sole in congiunzione a Marte, entrambi nel segno, coglierete il lato più frizzante della vita. In programma una cena tra amici (forse questo prossimo sabato/domenica) alla quale non potete assolutamente mancare: non ve lo perdonerebbero...

In amore, contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma interessante. Imparate ad impiegare bene le energie, calibrando le prestazioni richieste. Nel lavoro, guardare al futuro con fiducia e ottimismo magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose.

Astrologia di martedì 2 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata sicuramente molto positiva. Se avete bisogno di un consiglio pratico per sbrigare un’incombenza domestica, ma solo chi ha una valida esperienza può fornirvelo. Che aspettate? Non nascondete una questione delicata alla persona del cuore: se ne accorgerebbe in men che non si dica.

Per i sentimenti, un’atmosfera affettuosa promette serenità nella coppia. Un alito di romanticismo soffia sull’intesa. Non rinunciate alla vita sociale e, se vi capita, a qualche spostamento fuori programma. A livello lavorativo, cambiamenti indispensabili da effettuare ora nella professione, ma anche nei rapporti di collaborazione. Meglio fare una pausa di riflessione per poi poter meglio riflettere.

Capricorno - Giornata di martedì piacevole e frizzante quel che basta. Grazie a Plutone in sestile a Nettuno quasi tutto scorrerà con calma nella norma. Buoni i pensieri, le parole e le azioni: mente, cuore e mani saranno collegati sulla stessa frequenza, per agire in perfetta e magica sintonia.

A livello amoroso, tutto procede senza scosse, si discute pacatamente dei tanti piccoli problemi quotidiani, cercando insieme come risolverli. I single stanno bene anche da soli, nessuna ricerca affannosa dell’anima gemella o di storie impegnative. Il lavoro e la professione in generale in questo momento danno risultati soddisfacenti, il che vi permetterà di fare programmi su ambizioni concrete.

Acquario - Il Sole in quadratura al vostro Saturno nel segno invita alla prudenza, non soltanto verso i vostri cari, ma soprattutto nei confronti di coloro che hanno a cuore il vostro benessere. Anche le finanze reclamano cautela e parsimonia. Non è il caso di fare castelli in aria se dovete valutare una spesa importante: analizzate bene pro e contro.

In amore, avete proprio bisogno di un cambiamento forte! Allora, tanto vale osare giocando il tutto per tutto. La giornata favorisce intanto la messa a punto di propositi inerenti la casa, l’educazione dei figli, i viaggi e le prossime vacanze natalizie. Nel lavoro studiate una strategia diversa, perché quella in corso non funge come vorreste.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 2 novembre invita a difendere la privacy da eventuali interferenze esterne: non permettete a nessuno di mettere il naso nelle vostre faccende (pubbliche e private). In merito alle finanze, si prevedono nuovi guadagni con piccole ma invitanti entrate. In amore, se il problema è un ex, meglio dirsi tutto subito e seppellire l’ascia di guerra. Insomma, un discreto martedì ma tendente a virare lievemente verso un sottotono diffuso, dall’umore ai risultati. Insomma, se l'atmosfera intorno a voi s’incupisce non gettate subito la spugna ma difendete con un sorriso il vostro diritto a una fettina di felicità. Nel lavoro, propositi decisamente fuori portata: bisogna valutare meglio le cose.