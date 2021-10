Per il mese di novembre 2021, l’Oroscopo per il segno del Cancro si annuncia come ottimale sul lato degli affari, sulle remunerazioni pecuniarie e sull’ottimismo, che i nativi impiegheranno fondamentalmente sul lavoro. Se in ambito amoroso ci sarà qualche problema man mano che trascorreranno le settimane del mese, le energie saranno al massimo della forma.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Cancro per novembre 2021.

Amore

La prima settimana del mese di novembre per il vostro segno sarà molto favorevole, dal momento che avrete il pieno sostegno di Venere e di Marte nella costellazione dello Scorpione.

Dopodiché le cose potrebbero cambiare drasticamente. Nella seconda metà del mese ci sarà un calo dell’entusiasmo di coppia, ma soprattutto della comunicazione che fino a questo momento ha costituito il vostro “cavallo di battaglia” per la vostra relazione di stampo amoroso.

Anche in famiglia ci potrebbero essere delle noie, probabilmente anche delle discussioni che purtroppo potrebbero non essere risolte nell’immediato, ma che anzi, potreste anche portarvi avanti per molti giorni.

Per i single non ci saranno prospettive molto interessanti, specialmente per chi vorrebbe innamorarsi e per questo motivo vorrebbe “forzare” le cose con una persona che vi piace. Dovrete pazientare finché il mese di novembre non giungerà alla sua conclusione.

Lavoro

Avrete un periodo particolare per mettere in moto la macchina degli affari, e sarà l’arco di tempo che va dal giorno 6 al 24 novembre. Avrete un buon sostegno da parte sia delle energie fornite da Marte, sia dalla capacità di comunicazione e di collaborazione che vi offrirà Mercurio. L’ottimismo renderà più facile l’inizio di tante avventure professionali e potrebbe portarvi anche ad accettare una proposta decisamente interessante per le finanze.

Avrete in mete degli obiettivi molto ambiziosi a cui prestare la massima attenzione, per cui evitate distrazioni che potrebbero compromettere le vostre prestazioni. Evitate ciò che non promette molte risorse o comunque ciò che vi mette in dubbio fin dall’inizio.

Fortuna e salute

Giove transiterà nella costellazione dei Pesci, quindi ci sarà anche qualche risvolto positivo anche per il vostro segno, dal momento che è dello stesso elemento di acqua.

Ovviamente non sarà tutto merito della fortuna, ma anche della grande grinta e dell’entusiasmo che metterete voi nell’affrontare determinate sfide, che cogliere anche con il fine di migliorarvi anche come individui. Avrete molta creatività a portata di mano, ma anche una grandiosa forma fisica in questo momento.