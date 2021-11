Mercoledì 1° dicembre troveremo sul piano astrale Marte insieme alla Luna stazionare nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio e il Sole risiederanno nell'orbita del Sagittario. Giove e Saturno, invece, continueranno la sosta in Acquario, così come Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Urano, in ultimo, proseguirà il domicilio in Toro come Plutone assieme a Venere rimarranno stabili nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno entusiasmante per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top. Lo sguardo languido che si scambieranno il pianeta dei venti e l'astro della bellezza potrebbe donare ai nati Pesci un mercoledì all'insegna dell'amore, in particolar modo per le coppie nate da poco che saranno pervase da continui impeti di passione.

2° posto Scorpione: occasioni. Semaforo acceso sul verde per le faccende pratiche e professionali di casa Scorpione in questa giornata inaugurale di dicembre, coi nativi che avranno ottime chance di sfruttare una ghiotta occasione lavorativa che rimpinguerà il loro bottino economico.

3° posto Capricorno: aiuti. La benevolenza del duetto Marte-Luna sommata al sostegno dell'anello di sosta venusiano saranno, con ogni probabilità, i fautori di una giornata nella quale in casa Capricorno giungeranno degli aiuti inaspettati e parecchio graditi, perlopiù incentrati sulla famiglia d'origine. Un parente stretto, ad esempio, potrebbe fare le veci di una babysitter così che il segno Cardinale non dovrà rimandare un impegno improrogabile.

I mezzani

4° posto Cancro: incontri. La prima e seconda decade di casa Cancro potrebbe fare una stuzzicante conoscenza affettiva nel corso di questa giornata d'autunno, coi nativi che probabilmente non disdegneranno di approfondire tale incontro nei giorni a seguire.

5° posto Vergine: focus relazionale. I nati sotto il segno della Vergine, durante questo mercoledì dicembrino, saranno presumibilmente chiamati a focalizzarsi su alcune relazioni interpersonali che ultimamente hanno risentito di qualche attrito.

Fatto ciò, sarà bene almeno tentare di riallacciare tali rapporti, considerando soprattutto che Venere e la Luna favoriranno un felice epilogo in questo senso.

6° posto Gemelli: speranzosi. Mercoledì il primo segno d'Aria avrà buone possibilità di mettere in campo un mood speranzoso nei confronti del prossimo futuro, in particolar modo per ciò che riguarda le questioni affettive.

Lavoro in stand-by.

7° posto Bilancia: di necessità virtù. L'introspettiva accoppiata Luna-Marte in Scorpione guarderà in cagnesco il Grande Benefico nel loro Elemento e ciò potrebbe indurre i nati Bilancia a non fare il passo più lungo della gamba, specialmente in termini economici, accontentandosi degli strumenti e/o del denaro che posseggono al momento.

8° posto Sagittario: amore sottotono. Una visita inaspettata, come un vecchio amico del partner o la suocera, potrebbero urtare la già precaria armonia sentimentale del nido domestico di casa Sagittario nel corso di questa giornata, coi nativi che non riusciranno a nascondere la loro insofferenza a riguardo.

9° posto Ariete: pessimisti. Insolitamente alla loro indole, i nati Ariete di terza decade assumeranno probabilmente un atteggiamento tendente al pessimistico in questo mercoledì, scorgendo soltanto il bicchiere mezzo vuoto degli accadimenti che vivranno.

Ultime posizioni

10° posto Leone: umore flop. La briosità e la leggerezza che la frizzante Luna in Bilancia aveva donato ai felini lunedì e martedì potrebbe lasciar spazio ad un tono umorale decisamente più cupo e poco avvezzo al dialogo in questa giornata d'autunno.

11° posto Toro: svogliati. Giornata da prendere con le pinze per la seconda decade del segno Fisso, in quanto tra il binomio opposto Luna-Marte e l'ennesimo scontro tra Saturno e Urano sui loro gradi sarà facile che i nativi perdano momentaneamente la voglia di mettersi in gioco.

12° posto Acquario: accuse. Qualcuno facente parte della sfera amicale punterà presumibilmente il dito contro i nati Acquario in questa giornata, accusando il segno d'Aria ingiustamente di essere venuto meno alle promesse fatte. Notando il fervore di tali accuse, però, sarà bene che i nativi procrastinino eventuali chiarimenti con la persona interessata.