L'oroscopo del fine settimana che va dal 20 al 21 novembre prevede una splendida Luna in Gemelli, che sarà pazzo d'amore, mentre Scorpione riuscirà ad avere il tocco giusto con i suoi progetti lavorativi. Piccoli problemi d'amore per la Vergine, che però riuscirà a risolvere presto, mentre Sagittario potrebbe non sentirsi al top della forma. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 20 al 21 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 novembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vedrà un cielo meno grigio di quanto pensate.

Potrebbe essere un buon momento per provare a parlare dei vostri sentimenti con qualcuno. Situazione lavorativa forse un po’ pesante, ma sicuramente appagante. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana che vi vedrà sotto la buona stella di Venere, in trigono dal segno amico del Capricorno. Single oppure no, non ci sarà momento migliore per vivere intense emozioni. Per quanto riguarda il lavoro vi servirà una strategia migliore per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: Luna piena che si affaccia nel vostro segno zodiacale in questo weekend. Con questo cielo sarete cotti d'amore, e non riuscirete a fare a meno delle persone che amate. Settore professionale produttivo, anche se con un po’ d'impegno in più la resa potrebbe essere migliore.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà ancora diverse lacune nel vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale non vi conviene mettervi sulla difensiva, e pretendere delle scuse dal partner se avete litigato. Anche voi avrete la vostra parte di torto. Meglio in ambito lavorativo, con Marte e Mercurio che vi aiutano a portare avanti i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: tutto bene in questo fine settimana, almeno per quanto riguarda le questioni di cuore. La Luna in sestile vi aiuterà a chiarire eventuali conflitti con il partner, e vivere serenamente insieme. Nel lavoro se le cose non vanno come previsto, non state con le mani in mano, in attesa che si risolvano da sole. Voto - 7️⃣

Vergine: arrivano dei piccoli problemi di cuore in questo fine settimana per colpa della Luna in quadratura.

Venere rimane favorevole, ma in ogni caso, per uscirne in fretta, sarà necessario chiarirvi fin da subito, ma soprattutto, essere sinceri. Per quanto riguarda il lavoro, non fatevi distrarre da pensieri totalmente estranei ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: attraverserete momenti all'apparenza positivi in ambito sentimentale, aiutati dalla Luna in buon aspetto. Ciò nonostante, per recuperare terreno vi serviranno delle scuse sincere. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per valutare nuovi progetti e ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo del prossimo weekend discreto per voi nativi del segno. In ambito sentimentale ci penserà Venere in sestile a non farvi mancare quel piacere e quel calore di stare con la vostra anima gemella.

Nel lavoro Giove in quadratura si mette tra voi e il successo, ma ricordatevi che ci saranno Marte e Mercurio al vostro fianco in questa battaglia ad aiutarvi a impegnarvi al massimo con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna in opposizione dal segno dei Gemelli, non sarete al top della forma in questo weekend secondo l'oroscopo. In amore meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi aiuterà a essere precisi e ben organizzati con i vostri incarichi. Voto - 6️⃣

Capricorno: fine settimana promettente per quanto riguarda i sentimenti. Venere rimane nel vostro cielo, e nessun'altro astro vi darà noie in amore.

Dunque, godetevi il periodo in completa libertà insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro con la buona volontà e le idee che avete, sarete in grado di portare a termine con successo ogni incarico che vi verrà assegnato. Voto - 9️⃣

Acquario: ottima Luna in trigono dal segno dei Gemelli in questo weekend. Dal punto di vista amoroso sarete bravissimi a comprendere al volo i sentimenti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro invece fate attenzione perché con Marte e Mercurio negativi una certa agitazione potrebbe farsi sentire. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo non proprio brillante in questo fine settimana. Purtroppo la Luna si metterà tra voi e la vostra relazione di coppia, dunque attenzione a qualche piccolo imprevisto. Nel lavoro Mercurio e Marte vi renderanno precisi e affidabili con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣