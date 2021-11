L'Oroscopo di giovedì 4 novembre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In questa fase della settimana l'Astrologia svela una giornata densa di colpi di scena e situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale. Per qualcun altro invece, dopo le ultime giornate vissute in maniera non esaltante è il caso di mantenere la calma. I media resta quasi tutto ancorato alla solita routine quotidiana.

Per valutare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per capire nel modo più veritiero possibile come gli influssi astrali incideranno sulla quotidiana esistenza, è caldamente consigliato saper individuare i principali aspetti planetari del periodo. Tra questi a spiccare in quanto a interesse generale saranno i seguenti:

Sole in opposizione a Urano in Toro;

Luna in sestile a Venere in Sagittario;

Venere in sestile a Mercurio in Bilancia;

Nettuno in sestile a Plutone in Capricorno;

Saturno in quadratura a Marte in Scorpione;

Plutone in quadratura a Mercurio in Bilancia;

Urano in opposizione alla Luna in Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 4 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 4 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ottima la giornata di giovedì per voi nativi. Siate abbastanza audaci in questo periodo, magari cercando magari di spingervi oltre i vostri limiti, con un po' di energia in più. In amore, osare per voi non è un problema, ma ultimamente vi siete seduti sugli allori e non pensate più ai sentimenti come prima.

Avete perso interesse? Ebbene, in questa giornata vi converrà ritrovarlo questo interesse perché potrebbe esserci vantaggiose opportunità per voi da sfruttare per rimettere in sesto passionalità e voglia di vita. Nel lavoro ci sono dei progetti che avete lasciato a metà perché credevate non funzionassero o avete avuto paura di portare avanti.

Sarebbe opportuno riprenderli in considerazione, spulciando varie opzioni per farne ripartire qualcuno.

Toro - L’oroscopo del 4 novembre al segno del Toro indica che nelle situazioni pesanti, accuserete un senso di stanchezza, ma una inaspettata novità vi farà tornare subito il buonumore. Quello che conta è il saper scegliere il momento migliore per agire: seguite il consiglio di un amico. Avete tutte le carte in regola per dare una svolta alla vostra quotidianità, ma quello che vi manca è soltanto un po’ di faccia tosta. Per i sentimenti, troverete una maggiore serenità, semplicemente quando avrete più fiducia in voi stessi. È l’unico modo per costruire qualcosa di duraturo. I buoni consigli non si buttano mai, specialmente se dati da un amico, ma le scelte spettano a voi.

Tralasciate il superfluo e dedicatevi anima e corpo all’essenziale. In questo modo, i vostri risultati saranno davvero brillanti.

Gemelli - Questo giovedì sapete come difendervi, non c’è dubbio. Comunque, di certo non ne avrete bisogno perché, grazie alla Luna in sestile a Venere, sarete attorniati da buoni amici. Cercate di non fermarvi alle apparenze e scoprirete il lato nascosto più bello di ciò che vi circonda. Nel lavoro restate sempre al passo con i tempi e nessuno riuscirà a starvi dietro. È in arrivo la possibilità di ampliare le vostre conoscenze. In amore, dopo i primi entusiasmi, non è raro incappare in una crisi. Ma voi la superate in un attimo, sfoggiando uno dei vostri sorrisi migliori.

Soprattutto grazie alla costanza, otterrete notevoli benefici da un buon programma d’allenamento. Non serve ammazzarsi di fatica.

Cancro - Il senso dell’umorismo, vivacizzato dalla Luna in Scorpione, sarà la vostra marcia in più, quando avrete bisogno di sdrammatizzare una situazione. Accanto a voi i drammi diventano soltanto commedie e persino le tragedie hanno sempre un lieto fine! Nel lavoro, le soluzioni dei problemi più astrusi giungono inaspettate, non tanto da un ragionamento logico, ma da uno sprazzo d’intuito. In amore invece, avete bisogno di fare e ricevere un po’ di coccole. Ravvivate la fiamma del vostro amore con tenerezza, baci e, perché no, passione a go go. L’aria viziata in questo periodo può esser causa d’emicranie e di un senso di spossatezza.

Quando possibile, arieggiate la stanza dove sostate più a lungo.

Oroscopo e consigli delle stelle del 4 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Giovedì troverete una maggiore serenità, semplicemente quando avrete più fiducia in voi stessi. È l’unico modo per costruire qualcosa di duraturo. I buoni consigli non si buttano mai, specialmente se dati da un amico o un'amica, ma le scelte spettano solo a voi. Per il lavoro, tralasciate il superfluo e dedicatevi anima e corpo all’essenziale. In questo modo, i vostri risultati saranno davvero brillanti. In amore invece, il vostro è un legame che vi darà grandi soddisfazioni. Non c’è niente di più bello del poter condividere gioie e dolori ogni giorno.

Parlando di salute, fate attenzione alla polvere, se soffrite di qualche allergia. I vostri bronchi in questo periodo potrebbero essere più sensibili.

Vergine - In giornata troverete certamente l’occasione per migliorare una relazione in cui riponete grande fiducia, ma che spesso vi ha dato motivo di preoccupazione. Chiarirsi a quattrocchi è sempre senz’altro meglio che mandare a dirsi le cose tramite intermediari. Intanto sul lavoro non confidate a nessuno i vostri segreti professionali, a meno che non siate convinti dell’assoluta onestà di chi vi sta di fronte. Per l'aspetto sentimentale, Venere passa all’attacco e non vi mollerà, finché non avrete dichiarato i vostri veri sentimenti col cuore in mano che batte a duemila.

I piaceri della gola, volendo discutere di forma fisica, vi hanno fatto commettere qualche peccatuccio. Cancellatelo dal vostro animo quell’inutile senso di colpa.

Bilancia - La settimana forse è arrivata ad un punto morto. La giornata infatti comincia senza né alti né bassi, ma con il desiderio a portata di mano di fare bene e senza fretta le vostre faccende. La pazienza è una delle virtù che non vi mancano e grazie alla quale potrete realizzare grandi cose. Nel lavoro potrete assumervi un impegno maggiore, se lo desiderate, ma valutate attentamente il rapporto tra fatica e compenso, prima d’accettare. In amore, non perdete tempo e denaro dietro avventure che succhiano le vostre energie. Sappiate che non esiste denaro capace di colmare il bisogno d’affetto...

Scorpione - Nella giornata di giovedì cercate di pensare solo a voi stessi, poiché gli altri non daranno molta importanza alle vostre azioni, quindi fareste bene a fare altrettanto. Cercate di analizzare la vostra situazione attuale e fate un programma per il futuro, che dovrebbe esservi utile per arrivare ad un punto di arrivo senza intoppi e interferenze da parte di altre persone. Nel lavoro non vi riesce di stabilire una collaborazione coi vostri colleghi: sembra quasi che parliate due lingue completamente diverse. In amore, Venere, sempre fedele e generosa, continua ad illuminare la sfera affettiva e a garantirvi un cielo sereno, del tutto sgombro da nubi.

Astrologia di giovedì 4 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La situazione planetaria si mostra statica e piatta: sul segno si addensa infatti un gran numero di pianeti tutti lontani ed indifferenti. Comunque, anche se il momento appare tranquillo, cercate di non scoprirvi e di non abbassare la guardia. Nel lavoro sentite l’esigenza di approfondire i vostri interessi e di dare il via ad un progetto da tempo nel cassetto. Ma non è ancora il momento. Un accordo, all’apparenza favorevole forse riserverà risvolti insospettabili, dalle conseguenze sfavorevoli. Attenti a ciò che firmate! In amore, Venere, più generosa che mai, potrebbe parlare una lingua diversa dalla vostra. Una storia, forse recente, non trova d’accordo alcuni familiari, ma siete decisissimi ad ignorali e a fare di testa vostra.

Capricorno - Questa meravigliosa Luna in Scorpione rappresenta uno splendido presagio per la giornata che vi aspetta. I suoi benevoli influssi parlano infatti di un giorno sereno e allegro, che trascorrerete in ottima compagnia: meglio di così! A livello amoroso, abbandonatevi completamente all’onda dei sentimenti e dei desideri. In questa magica giornata di metà settimana, nulla è davvero impossibile. Fascino e seduzione sono già carte vincenti. Se ci aggiungete il clima di fine anno, la magia è fatta: in coppia, emozioni col botto. Nel lavoro, Plutone e Nettuno sono perfettamente d’accordo nel fare della vostra giornata un capolavoro. Benissimo anche gli affari.

Acquario - Giovedì molto positivo per voi nativi.

Sul segno infatti si concentra un'intensa serie di movimenti planetari favorevolissimi, che ha come protagonisti Luna, Sole, Mercurio, Giove e Plutone: avrete solo l’imbarazzo della scelta. Mattinata davvero invidiabile, e tutto per merito di questa bella Luna in un congeniale Scorpione che vi regala tanta apertura mentale e voglia di stare in compagnia. Per non dimenticare, poi, che da oggi anche il Sole v’illumina d’immenso! Carichi di buonumore e serenità, riuscite a superare le incomprensioni dei giorni passati, conquistandovi una giornata tranquilla. Nel lavoro, cominciate la giornata non con una, ma con mille frecce al vostro arco. Questo giovedì non ha storia: sarà praticamente perfetto.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 4 novembre preannuncia una giovedì carico d’impegni, tutti decisamente gravosi, e proprio ora che vi sentite insolitamente stanchi e anche piuttosto irritabili. Stilate una lista di priorità ed eliminate tutto ciò che può essere rinviato: così facendo, dovreste riuscire a farcela. Nel lavoro i soliti problemi e scocciature non sembrano volervi concedere un momento di tregua. Avete bisogno di un aiuto esterno che sembra impossibile da trovare. In amore, ogni cosa procede secondo quanto previsto dalla vostra ferrea tabella di marcia. Ma i sentimenti ne soffrono. Fermatevi un istante e riprendete un po’ di fiato: i ritmi che vi state imponendo, sono troppo pressanti.