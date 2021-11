L'oroscopo di giovedì 4 novembre è colmo di novità per tutti i segni zodiacali. Gli astri, guidandoci nelle nostre scelte, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa a sociale di ciascuno di noi.

Secondo la configurazione planetaria di domani il Toro e la Bilancia si sentiranno un po' stanchi, mentre la Vergine metterà alla prova i suoi limiti. Lo Scorpione si affiderà all'aiuto degli amici, al contrario del Sagittario che preferirà fare tutto da solo. Il Cancro e i Pesci, infine, esprimeranno tutta la loro creatività.

Ecco i dettagli dell'Oroscopo di domani 4 novembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 4 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il feeling con la persona amata sarà innegabile. La vostra è una bellissima storia d'amore che coinvolge i sentimenti più profondi. Vi lascerete trasportare dal romanticismo e proverete a realizzare qualcosa di bello per il partner. Non sarà necessario spendere soldi, basterà metterci il cuore.

Toro: quella di domani sarà una giornata piuttosto impegnativa. Il lavoro vi metterà alla prova e dovrete essere in grado di dimostrare le vostre capacità. L'oroscopo vi consiglia di rispettare il vostro corpo e di riposare il giusto numero di ore. Solo così potrete recuperare le forze e tornare a essere attivi.

Gemelli: la giornata di domani sarà piuttosto positiva dal punto di vista sentimentale.

Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele, perché riuscirete a dialogare e a comprendervi. Sul lavoro, al contrario, vi imbatterete in qualche piccola difficoltà. Dovrete risolvere situazioni che vi daranno filo da torcere.

Cancro: deciderete di lasciarvi andare e di dare spazio alla vostra immaginazione. Avrete molte idee che, con qualche piccola accortezza, sarete in grado di trasformare in realtà.

L'oroscopo vi consiglia di non arrendervi davanti a eventuali fallimenti, perché potreste sempre avere una seconda occasione.

Previsioni zodiacali di giovedì 4 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: l'amore avrà un ruolo di vitale importanza. Vi sentirete emotivamente vicini al partner e proverete a supportarlo in ogni modo possibile.

Non avrete paura di dover affrontare determinate difficoltà, perché la sua compagnia vi darà la giusta carica. Sul lavoro andrà tutto per il meglio.

Vergine: non avrete paura di esporvi e di tirare la corda. I vostri limiti saranno uno stimolo a fare sempre di più. Farete emergere il vostro spirito competitivo e vi lascerete trasportare dalle sfide quotidiane. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di non esagerare perché potrete ottenere l'effetto contrario.

Bilancia: sentirete la necessità di staccare la spina dalla frenetica vita quotidiana. Avrete la sensazione di essere sovraccarichi e di non poter accumulare altro stress. Per fortuna riuscirete a ritagliare un po' di tempo per voi stessi e per i vostri hobby.

Inoltre il partner sarà davvero felice di starvi accanto.

Scorpione: sarete fieri di avere accanto amici tanto speciali. Anche se sarà una giornata piuttosto tranquilla, vi affiderete a loro per i consigli più importanti. Avrete modo di parlare di tutto e di confrontarvi sulle questioni sentimentali. Anche voi sarete indispensabili, perché dimostrerete di essere sinceri e leali.

Astrologia di domani 4 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete stufi di ricevere delusioni da parte delle altre persone. Avrete bisogno di rimanere un po' da soli e dedicarvi al vostro benessere interiore. Lo sport vi aiuterà a ritrovare il contatto con voi stessi, mentre il lavoro vi consentirà di mettervi alla prova sia dal punto di vista personale, che professionale

Capricorno: i rapporti con il partner saranno piuttosto complessi.

Avrete bisogno di parlare con lui di determinate cose, ma avrete la sensazione di non essere ascoltati. Proverete, invano, ad attirare la sua attenzione anche con reazioni esagerate. Prima di saltare a conclusioni affrettate cercate di scoprire la causa di questo comportamento.

Acquario: vi troverete davanti a un bivio. Dovrete prendere delle decisioni che potranno influenzare, nel bene o nel male, il vostro futuro. Le previsioni astrologiche vi consigliano di ragionare con razionalità, senza farvi travolgere dal panico e senza dare ascolto a persone che non sanno nulla della vostra vita.

Pesci: sarete portati per tutte quelle attività che sono legate al mondo dell'arte. Vi sentirete a vostro agio tra pennelli e colori, perché potrete dare sfogo a tutti i vostri desideri. Forse, non riuscirete a farvi comprendere dai vostri amici, ma non vi importerà. Andrete avanti per la vostra strada, alla ricerca della felicità.