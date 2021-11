L'Oroscopo di lunedì 22 novembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Sotto i riflettori, come sempre, i comparti interessanti l'amore e il lavoro, con i consigli e le dritte per affrontare al meglio la giornata. In amore, venere in trigono a Urano sarà in aspetto favorevole per alcuni segni, e porta a vivere dei momenti interessanti e spesso coinvolgenti. Invece la Luna sarà sotto quadratura dalla stessa Venere, in molti casi portando discussioni o incomprensioni.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Sagittario;

Luna in Cancro;

Venere e Plutone in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in Toro;

Mercurio e Marte in Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 22 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 22 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'Astrologia sul segno annuncia una giornata vincente, semplice ma dalle potenzialità enormi, sicuramente da sfruttare in campo sentimentale. In amore non c’è traccia del naturale riserbo e della timidezza, siete carichi e pimpanti.

Approfittatene per lanciarvi in esperienze nuove, senza timori. Giorno ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela, con dessert e tante coccole. Nel lavoro, creatività potente. In generale, diventate ancora più ricettivi e gli input che ne traete danno vita a produzioni fantasiose e ricche di stimoli.

Toro - L’oroscopo del 22 novembre al segno del Toro prevede una giornata bella e vincente, come il vostro carattere, frizzante e lieve.

Avvertirete tanta voglia di socievolezza e allegria. Solleticati da nuovi stimoli, tra incontri, progetti e iniziative, mostrate con facilità i vostri lati migliori. Per i sentimenti, le stelle vi avvolgono e vi proteggono con un'aurea felice che vi irradia di gioia: il vostro benessere sarà percettibile a tutti. Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, di sicuro con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa affettiva.

Nel lavoro, tutto come al solito.

Gemelli - Nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista economico, questo lunedì grazie all’esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità. Studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. A livello amoroso, sarete concreti, come e più del solito e tutto filerà via liscio come l'olio e non potrebbe essere diversamente. Alcuni di voi, forse, si lasceranno conquistare dal fascino di una persona speciale, ma un po’ volubile. Nel lavoro, un pizzico di creatività e di fantasia vi varrà l’approvazione di un superiore. Bando alla pigrizia e mettetevi subito all’opera, se non volete rimanere un po’ indietro.

Cancro - Pur senza essere spettacolare, questo giorno avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte, senza renderne conto a parenti o amici. Le finanze sono il leitmotiv della giornata. In amore, sentimento e tenerezza si fanno strada ovunque: in famiglia, tra gli amici, con il vostro quattro zampe se c'è. In generale, voglia di condivisione, peccato non poter contare sul buon accordo tra le persone amate. A livello lavorativo, antenne ben aperte per cogliere le opportunità quando si presentano. Fidatevi del vostro intuito.

Oroscopo e consigli delle stelle del 22 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Splendido l'amore in questo inizio di settimana, con Venere in trigono a Urano, molto positiva per il vostro segno. Fortuna prorompente ed emozioni disinvolte si presume possano arrivare da domani a molti del segno. In amore, andrete incontro a situazioni piacevoli, in cui vi verrà dimostrata considerazione e fiducia. Liberatevi da questioni grigie, mediocri. Fate ricorso a intelligenza, fantasia e a un pizzico di trasgressione. Nel lavoro, dopo i ritmi stressanti della settimana precedente, da oggi allentate un po’ la presa e iniziate a occuparvi di progetti di più ampio respiro. Procedendo con calma ed efficienza, saprete cogliere al volo un’occasione vantaggiosa che potrebbe arrivare da dove meno ve l’aspettate.

Vergine - Quella che trascorrerete non sarà la solita giornata, oppure quella che tanto avete sognato. Intanto, se avete dei lavoretti da sbrigare - meglio se piacevoli - eseguiteli senza indugiare. Non spazientitevi se dovrete rimandare qualcosa a domani o dopodomani: in fondo, si tratta solo di avere un po’ di pazienza. A livello sentimentale, piccole ma interessanti sorprese: un nuovo sentimento potrebbe spuntare dove e quando meno ve lo aspettate, l’importante è essere aperti e disponibili, tutto il resto verrà da sé. Nel lavoro, sappiate che ogni impresa si rivela, al momento opportuno, più complicata di quello che sembra, ma la soluzione è sempre sotto i vostri occhi.

Bilancia - Le stelle di questo lunedì offrono delle interessanti chance per sfuggire alla quotidianità: divertimento in compagnia del partner o, perché no, degli amici.

Finalmente una giornata dedicata a chi vi è più caro, immersi in un’atmosfera di totale rilassatezza. In ambito affettivo, non avete proprio nulla da recriminare al partner, ma quando avete la Luna di traverso, ecco che fa capolino la solita gelosia. Buono l'aspetto fisico, con qualche défaillance pomeridiana. La Luna intanto sollecita una prevenzione per i problemi della pelle, molto spesso legati alla stagione. Nelle attività lavorative, avrete una certa autonomia di giudizio e difenderete con piglio le vostre scelte, ne conseguirà però un certo isolamento.

Scorpione - Un inizio settimana tutto all’insegna della felicità estrema. Vi saprete muovere con scioltezza in diverse circostanze. La simpatia sarà il vostro lasciapassare.

Avrete anche il piacere di avvicinare persone che troverete molto interessanti. In amore, desidererete ricevere dal partner risposte consone ai vostri slanci. Se siete single, calibrate le avance: troppa foga potrebbe essere controproducente. La Luna intanto vi vuole coccolare un po', favorendo un sano relax e una salutare ginnastica dolce. Nel lavoro, anche se l’atmosfera non è distesa per il buon andamento delle attività di routine, riuscirete a mettere a tacere le divergenze e a collaborare con chi vi interessa.

Astrologia di lunedì 22 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sorridete, solo così guarderete con più fiducia al futuro, soprattutto se siete alla ricerca di qualcosa in particolare.

In questo periodo è facile prevedere una piccola instabilità economica: comunque sappiate che riuscirete a superarla con una gestione scrupolosa delle uscite. Per i sentimenti, l'energia bloccata si risveglia e potete buttarvi a capofitto nelle emozioni di cuore. Avvicinatevi di più a chi vi ama mettendo sul tavolo del rapporto il meglio di voi stessi. Per il fisico, una volta tanto saprete evitare di spendere energie a vuoto. A livello lavorativo, non agite in fretta, prendete un po’ di tempo per riflettere.

Capricorno - La settimana si prepara ad iniziare davvero in bellezza, soprattutto grazie al buon apporto lunare verso il segno, il che vi dà una mano preziosa nel cogliere al volo molte intuizioni.

A livello amoroso, giornata all'insegna di una sensualità molto intensa, ma anche di qualche tormento, a causa di una gelosia retroattiva che davvero non avrebbe ragione di essere. Dolcezza, sensualità e fascino per la gioia di chi amate. Nel lavoro, riuscirete ad aggirare un imprevisto solo facendo molta attenzione. La soluzione del problema per adesso va solo impostata, non messa in atto. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti.

Acquario - Spinti dalla curiosità, vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l'invadenza con una calorosa simpatia. Senso pratico e concretezza saranno indispensabili per non perdere di vista le mete da raggiungere.

In ambito affettivo, presto sarete attratti da una persona misteriosa. La vita di coppia intanto procede un po’ a singhiozzo. Vorreste di più, ma dovete essere voi per primi a dimostrare disponibilità verso la persona amata. Nel lavoro, il comportamento scorretto di un collega non dovrebbe più disturbarvi. Ormai non può più nuocervi.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 22 novembre predice una giornata da vivere al massimo della velocità, come piace a voi. Con Nettuno a favore in quanto in trigono al Sole nulla vi potrà fermare: entrambi vi garantiscono una sferzata d’energia. In amore, ormai la vostra relazione ha superato la fase del rodaggio. Adesso è tempo di fare sul serio e costruire le basi per un rapporto duraturo.

Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: il rapporto di coppia ha bisogno di stimoli.. Nel lavoro, un imprevisto potrebbe piombare come un fulmine a ciel sereno e sparigliare le carte: la vostra reazione sarà pronta, immediata e risolutrice.