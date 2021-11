L'oroscopo di lunedì 22 novembre sarà caratterizzato da tante sorprese e novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale di tutti i segni zodiacali. In particolare, grazie all'analisi del cielo di domani, sarà possibile identificare gli elementi principali di ogni profilo. Per esempio, la Bilancia e l'Acquario saranno molto interessati al rapporto con i loro amici, mentre il Leone si concentrerà maggiormente sul lavoro. Il Cancro e la Vergine daranno priorità assoluta all'amore, al contrario dei Gemelli che non si sentiranno ancora pronti per una storia impegnativa.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 22 novembre.

Previsioni zodiacali di lunedì 22 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: per voi sarà impossibile tenere a freno la passione. Vi sentirete totalmente travolti dalla persona amata. Farete di tutto per starle accanto, anche se questo significherà rinunciare ad alcuni impegni importanti. Gli amici potrebbero sentire la vostra mancanza.

Toro: sarete molto soddisfatti del vostro lavoro. La giornata di domani, infatti, avrà in serbo per voi tante sorprese. Il rapporto con i colleghi, al contrario, sarà più difficile da gestire. Dovrete fare appello a tutta la vostra pazienza, in modo da evitare brusche reazioni.

Gemelli: non sarete ancora pronti a lasciarvi andare con la persona amata.

Non vorrete prendervi la responsabilità di una storia d'amore seria perché preferirete concentrarvi sulla vostra carriera professionale. Questo potrebbe complicare il rapporto tra voi.

Cancro: non riuscirete ad allontanarvi dalla persona amata. Proverete dei sentimenti così forti da rendere difficile il distacco. Vorreste approfondire il vostro rapporto, in modo da iniziare a pianificare qualcosa di più concreto per il futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il lavoro andrà a gonfie vele.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 22 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: il lavoro sarà fondamentale per voi. Avrete degli obiettivi molto ambiziosi da realizzare e non vi arrenderete davanti a nulla. Qualche piccolo ostacolo potrebbe rendere più difficile il portare a termine alcune mansioni.

Per fortuna, sarete circondati da tanto amore.

Vergine: finalmente il rapporto con il partner si stabilizzerà. Avrete modo di parlare di questioni importanti, soprattutto riguardanti la gestione della casa e il legame con gli altri. L'oroscopo vi consiglia, però, di non abbassare la guardia: potreste rimanere delusi.

Bilancia: dimostrerete una grande lealtà nei confronti dei vostri amici. Vi interesserete al loro benessere e farete di tutto per farli sentire al centro dell'attenzione. Questo vi consentirà di conoscere nuove persone e di interagire con caratteri diversi dal vostro.

Scorpione: avrete bisogno di allontanarvi dalla vostra zona di comfort. Sarà un viaggio che almeno all'inizio vi spaventerà, ma che poi vi aiuterà a crescere dal punto di vista professionale e personale.

Avrete voglia di conoscere nuove persone e di affrontare sfide sconosciute.

Astrologia di domani 22 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: alcune mansioni lavorative vi metteranno in difficoltà. Avvertirete l'istinto di scappare, per lasciarvi tutto alle spalle, ma non potrete farlo. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare a chiedere aiuto ai vostri colleghi: sicuramente non verrete lasciati soli.

Capricorno: sarete molto intuitivi. L'istinto rappresenterà il vostro maggiore consigliere perché vi aiuterà a prendere decisioni importanti. Non vi fiderete molto dei suggerimenti altrui, ma preferirete farcela con le vostre sole forze. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi.

Acquario: non sopporterete l'idea di stare da soli. Amerete vivere in simbiosi con i vostri amici e rimanere in contatto per tutta la giornata. Sarete molto affettuosi però, in alcuni momenti, rischierete di apparire eccessivamente invadenti. La cosa migliore sarà trovare la giusta via di mezzo.

Pesci: darete ampio spazio alla vostra creatività. Avrete voglia di vivere una giornata emozionante e fantasiosa in modo da allontanare la monotonia. Anche sul lavoro, vi mostrerete molto vivaci. Il vostro buon umore creerà un clima spensierato e di stima reciproca.