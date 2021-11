L'oroscopo della giornata di martedì 16 novembre prevede un Gemelli ottimista e sicuro delle proprie capacità, soprattutto al lavoro, mentre le delusioni amorose potrebbero essere dietro l'angolo per la Bilancia. Un generoso Sagittario potrebbe ottenere tanto in amore, mentre Marte e Mercurio in trigono per i Pesci indirizzeranno i nativi del segno verso il successo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 16 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 16 novembre 2021 segno per segno

Ariete: nel raggiungimento dei vostri obiettivi sarete piuttosto abili in ambito lavorativo.

Il vero problema al momento sono i sentimenti. Anche se la Luna si troverà nel vostro segno, i rapporti con il partner non saranno certamente ottimali, anzi, sarà il momento adatto per provare a risalire la china e riottenere la fiducia del partner. Per quanto riguarda i single non c'è nulla di male nel chiedere un consiglio a un amico. Voto - 7️⃣

Toro: più dolci del solito grazie a questa Venere in ottimo aspetto. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 16 novembre, cercherete di solidificare il vostro rapporto. Il partner è molto importante per voi, e per nulla al mondo sarete disposti a perderlo. Se siete single innamorarsi è facile, la parte difficile sarà convincere la persona che amate a ricambiare.

Nel lavoro meglio non azzardare investimenti rischiosi per il momento. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata piacevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, in questo martedì terrete sempre conto dei sentimenti delle persone che avrete davanti, che si tratti del partner, di un amico o della vostra fiamma, sarete sempre rispettosi nei suoi confronti.

Per quanto riguarda il lavoro le decisioni importanti non vi spaventano, carichi a molla come siete, e fiduciosi delle vostre abilità. Voto - 8️⃣

Cancro: un cielo difficile quello di martedì per voi. Non pensate che la situazione migliorerà presto in amore, perché né dovrete mangiare ancora di pastasciutta. Dunque, single oppure no, questo potrebbe essere il periodo adatto per lavorare su di voi e sulla vostra immagine, nel tentativo che in futuro possano vedersi sotto una luce diversa.

Nel lavoro gli imprevisti non mancano, ma almeno avrete un buon Marte e un affidabile Mercurio dalla vostra parte. Voto - 6️⃣

Leone: il vostro modo di approcciarvi alle persone sembrerà essere efficace in questa giornata. Che si tratti del partner, o della persona che vi piace, ci penserà la Luna a rendere piacevole l'atmosfera. Per quanto riguarda il settore professionale umore e energie andranno gestiti al meglio per massimizzare il profitto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: un oroscopo tutto sommato gradevole per voi nativi del segno. In ambito sentimentale la vostra relazione funzionerà molto bene, ma questo non vuol dire che dovrete poggiarvi sugli allori.

Sarà il momento di rendere il vostro rapporto migliore, unico. Se siete single potrebbe rivelarsi una giornata inaspettatamente romantica. Settore professionale che vi vedrà attivi e con qualche idea nella vostra mente per convincere colleghi e clientela a investire su di voi. Voto - 8️⃣

Bilancia: le delusioni in amore sono sempre dietro l'angolo quando la Luna e Venere sono contro di voi. Proprio per questo, la prima cosa che potete fare in questi casi sarà cercare di chiarire prima di tutto con voi stessi che con gli altri, capire dove potete cambiare e migliorare. Settore professionale nel complesso stabile, ma prima di prendere certe decisioni forse sarà meglio consultarsi con qualcuno. Voto - 5️⃣

Scorpione: stelle favorevoli anche in questa splendida giornata secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda i sentimenti Venere in sestile rende il vostro rapporto appagante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single a volte basterà poco per vedere quanto di buono c'è in una persona, sappiatelo. In ambito lavorativo prenderete decisioni con una certa sicurezza grazie a Mercurio, ciò nonostante forse sarebbe meglio prendersi qualche momento in più per essere sicuri. Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete, verrà fuori tutta la vostra generosità in questa giornata. L'oroscopo di martedì 16 novembre vi vedrà affiatati con il partner, e amichevoli con altri membri della famiglia o con i vostri amici. Sul fronte lavorativo vi attendono belle novità che potrebbero anche farvi cambiare prospettiva su alcuni progetti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: forse potreste essere un po’ nervosi in questa giornata a causa della Luna in quadratura. Per fortuna ci sarà Venere a riequilibrare la situazione in amore, ma il fatto è che questo martedì non sarà così romantico come vi aspettavate. Se siete single abbiate fiducia perché il vostro principe azzurro arriverà presto. Nel lavoro prendete le nuove iniziative con calma, cercando però di rispettare i tempi. Voto - 7️⃣

Acquario: un martedì favoloso sotto molti aspetti secondo l'oroscopo. In amore la Luna sarà in buon aspetto, e tra voi e il partner ci sarà voglia di amare, e portare avanti il vostro rapporto con armonia e serenità. Se siete single e avete cominciato da poco a frequentare una nuova persona, cercate di non essere frettolosi.

Ogni cosa ha il suo tempo. Nel lavoro Giove e Saturno sono ancora assolutamente positivi, e vi daranno la possibilità di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: Marte e Mercurio rimangono favorevoli anche in questa giornata secondo l'oroscopo. Le cose al lavoro procederanno al meglio, merito del vostro intuito e delle vostre capacità. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto sarà stabile, dominato da questa stupenda Venere che giorno dopo giorno vi rende sempre più affiatati. Se siete single in questa giornata sarete in grado di attaccare bottone con chiunque, in particolare i nati nella terza decade. Voto - 8️⃣