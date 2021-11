L'Oroscopo di mercoledì 3 novembre è pronto a mettere in primo piano l'andamento previsto per la terza giornata di questa settimana. In evidenza in questo frangente le previsioni astrali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire cosa hanno previsto gli astri e le stelle? Da migliaia di anni la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti di ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche. Per poter valutare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per capire più a fondo e nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Nella giornata di domani troveremo il Sole e Marte uniti in congiunzione nel segno dello Scorpione. La Luna invece si troverà sui gradi della Bilancia congiunta a Mercurio anch'esso nel segno della Bilancia. Il pianeta dell'amore e dei buoni sentimenti, Venere, risulterà ancora in transito nel comparto del Sagittario, prossima a passare in quello del Capricorno. Sempre in Capricorno rimane stabile la presenza di Plutone, mentre nel settore adiacente, ossia quello dell'Acquario, transitano placidi Giove e Saturno. Il segno dei Pesci ospita e lo farà ancora per un bel po' di tempo, il Pianeta Nettuno. In Toro resta sempre presente nel segno Urano.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 3 novembre, dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 3 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Via libera alle situazioni che spezzano il tran tran quotidiano, ma attenzione: modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare l’esito sperato. Mantenete costante la determinazione. In amore fermenti prodotti da una bella novità: un nuovo amore, un viaggio o l’arrivo di un bimbo vi renderanno espansivi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attirerete l’attenzione. Nel lavoro, Chiarite le ambiguità nei rapporti professionali, prima che qualcuno tenti di giocarvi qualche tiro mancino. Ma fatelo con la dovuta diplomazia. Le delusioni vi pesano e vi impediscono di pensare lucidamente, ma le occasioni per rifarvi non mancheranno.

Toro - L’oroscopo del 3 novembre al segno del Toro preannuncia un mercoledì sereno, con la Luna in trigono a Giove ed in sestile a Venere.

Con il partner, principi condivisi ed esperienze comuni cementano l’intesa. Tanta voglia di mettersi alla prova, soprattutto se siete in partenza per un viaggio di lavoro. Sempre piacevole per voi occuparvi di cucina e bricolage, riservando a ogni attività cure particolari. Anche l’immagine è curatissima, professionale ma con un tocco di originalità che catalizza. Navigando in Internet, potreste scovare un viaggio “last minute” a prezzi stracciati: bando alle esitazioni, è un’occasione da non perdere. In alternativa, una rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola.

Gemelli - Giornata impegnativa e dai ritmi intensi, tutta concentrata sul lavoro. Vero che di fronte alle sfide non vi tirate indietro, ma che fatica!

Prima di attivarvi, studiate a fondo la vostra strategia: oggi è essenziale per non commettere errori. A livello amoroso, nessuna timidezza, se è arrivato il momento di dichiarare i vostri sentimenti: le parole arriveranno dritte al cuore dell’interessato. Il sestile lunare apporta energie costruttive, molto utili per portare avanti i vostri programmi. In alcune situazioni emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso negli impegni pratici sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comune necessitano di un intervento da parte vostra.

Cancro - Giornata allegra e frizzante, grazie alla Luna in sestile a Venere nel segno del Sagittario. Tutto corre alla velocità della luce: pensieri, parole, azioni.

In amore, pigri e un po’ passivi, oggi avrete l’inclinazione ad aspettare che le cose accadano da sole, senza darvi da fare per ottenere ciò che desiderate. Voglia di evasione e fantasie romantiche, ma basta un film o un romanzo rosa ad accontentarvi. Sempre meglio comunque una bella compagnia e vita da single che un partner inadatto con cui è battaglia tutti i giorni. A livello lavorativo, per evitare discussioni questo mercoledì è meglio che ognuno si faccia i fatti propri, anche se qualche interrogativo rimarrà sospeso, senza risposta. Dubbi e sospetti nei confronti di un collega: qualcosa nel suo atteggiamento non vi torna.

Oroscopo e consigli delle stelle del 3 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Con astri amichevoli, gestite con saggezza le vostre considerevoli energie. Superate la pigrizia e scegliete un hobby che vi piace particolarmente. In amore, nonostante i numerosi impegni, tutto procede abbastanza bene. La luna in Bilancia favorirà eventuali progetti di nozze o convivenza, visto il desiderio che avete di creare legami che vi diano serenità e sicurezza. In famiglia riuscirete a creare un clima di complicità e comprensione reciproca. Le vostre proposte per programmi o uscite saranno molto apprezzate dalla persona amata, proprio come volete voi. Nel lavoro, ristabilirete l’intesa e la complicità con i colleghi.

Saprete farvi rispettare grazie alla vostra sincerità. Non siate impulsivi e aspettate tempi più propizi per scelte finanziarie.

Vergine - Finalmente potete realizzare tutto quello che le condizioni attuali vi consentono. Sarete particolarmente creativi, guardatevi però da qualche fastidioso contrattempo di natura economica. A livello sentimentale, Venere v’invita ad essere propositivi e affettuosi. Trascorrerete una giornata con umore lieve, il cuore aperto e la mente limpida e curiosa verso tutto e tutti. Se siete single, prodigatevi per conquistare la persona che vi ha colpito. Nel lavoro, vi darete da fare alacremente e in modo gratificante anche per preparare il terreno per raggiungere ulteriori mete.

Accogliete i consigli spassionati, obiettivi e preziosi di un vostro caro collega. Vi aiuteranno senz’altro a cogliere il nocciolo di una questione importante.

Bilancia - La giornata scorre "alla grande" grazie alla Luna nel segno. Siete su di tono e affrontate le circostanze con l’intenzione di mantenere l’autonomia conquistata. Una strana sensazione di ritorno al passato vi disorienta? È solo fantasia. Tutto è cambiato e cambierà ancora in meglio. In ambito affettivo, inseguendo il ricordo di un ex, rischiate di non vedere chi vorrebbe condividere con voi un tenero presente. L’irrequietezza può produrre mutamenti positivi, se afferrate il significato reale di quello che sta accadendo. Nelle attività lavorative, momento ideale per le trattative o gli affari con l’estero o semplicemente per stabilire dei contatti.

Le energie ci sono, e anche in abbondanza. La strada per renderle costruttive è di concentrarvi su un unico obiettivo senza disperdervi in mille direzioni.

Scorpione - Saturno e Urano vi espongono a un vento fastidioso che scompiglia le vostre sicurezze. Un problema si potrà ridimensionare in serata o massimo il giorno dopo. La vostra pazienza batte la fiacca con possibili tensioni, che soltanto con l’impegno possono essere superate. In amore l'intesa va fortissimo. Molto bene in famiglia come anche nella professione: vi sentite protetti, la routine come una calda coperta vi difende dagli eventuali imprevisti. Entusiasmo e mistero in coppia, al solo scopo di ravvivare un’intesa un po’ sbiadita.

Qualcosa di sorprendente può succedere nei prossimi giorni. Nel lavoro, siete pronti a superare una ferita subita e riallacciare un rapporto nuovo, il che può portare una grossa soddisfazione.

Astrologia di mercoledì 3 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Luna delicatissima favorisce Venere presente nel vostro segno. In risalita sicurezza e fiducia, non solo verso gli altri ma soprattutto verso se stessi. Risolti eventuali conflitti in famiglia, soprattutto con chi vi avesse dato ultimamente filo da torcere. Coppie innamorate, battagliare per cose futili coinvolgendo persino genitori sarà solo un ricordo. Vi conviene per un po' farvi da parte in modo da far rimbalzare sugli altri responsabilità per scelte o decisioni.

Shopping in profumeria oppure dall’erborista, se decidete di sperimentare la cosmesi naturale. A livello lavorativo, molto importante è l’ambiente dove operate: scegliete di circondarvi di persone simpatiche ed energiche almeno quanto voi. Fidatevi comunque solo delle vostre antenne e lasciatele lavorare indisturbate, vi condurranno alla verità.

Capricorno - Forse faticherete un po’ ad entrare in sintonia con i ritmi incalzanti di questa giornata. Difendetevi, creando uno spazio tutto per voi. Rivedere un progetto o aggiornare l’agenda sorseggiando un tè è il massimo del lavoro che riuscite a sostenere. A livello amoroso, la carica risulta al massimo e in questa giornata ne fate di tutti i colori, coinvolgendo chi vi è accanto nelle vostre iniziative.

Impetuosi, generosi e comunicativi, farete da traino a partner, amici, famigliari. Le situazioni imprevedibili intanto daranno nuovi input al rapporto. Giornata ideale da trascorrere in compagnia di chi vi piace, tra chiacchiericci e svaghi di ogni genere. Nel lavoro, saprete coinvolgere chiunque vi giri intorno.

Acquario - Con Marte dissonante a causa della quadratura al vostro Saturno: occhio alle persone troppo invadenti! Attenzione anche a eventuali cadute di stile: soppesate bene ogni singola parola. Piccoli dissapori nella coppia: non siate troppo pedanti di fronte a una dimenticanza del partner. Ogni tanto concedetevi una pausa per stare con chi amate, magari facendo un viaggio o visitando una città che vi attrae. Nel lavoro, realizzate delle svolte interessanti, dei cambiamenti vantaggiosi, sia per voi sia per chi lavora fianco a fianco con voi. Fare luce con risolutezza e coraggio su situazioni ingarbugliate che si trascinano da tempo vi farà star bene. Una venatura di irruenza generata da troppa impulsività con cui dover fare i conti.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 3 novembre sottolinea il fatto che dovreste calibrare meglio lo sforzo per realizzare un progetto importante. Attenzione, perché così state faticando molto, ma concludete poco! Ammettetelo, è per il vostro atteggiamento, se vi tirate addosso molte critiche. Meglio cambiare rotta, prima che sia troppo tardi. In amore sarete espansivi, vi sentirete in vena di esternare i vostri sentimenti per rivitalizzare il ménage a due. Se vivete in coppia avrete delle rassicuranti conferme da chi amate. Nel lavoro, su una questione spinosa potrete contare sull’appoggio dei colleghi, che interverranno per darvi una mano. Emerge la voglia di esperienze nuove, ma anche un pizzico d’insoddisfazione generale.