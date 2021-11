Mercoledì 3 novembre troviamo sul piano astrologico Nettuno sostare nel segno dei Pesci, mentre la Luna assieme a Mercurio stazioneranno nell'orbita della Bilancia. Il Sole insieme a Marte, invece, resteranno stabili in Scorpione, così come Plutone permarrà in Capricorno. Urano, infine, continuerà la sosta in Toro come Venere proseguirà il domicilio in Sagittario e Giove assieme a Saturno rimarranno nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: volitivi. Mercoledì il bottino energetico di casa Pesci potrebbe essere stracolmo e, come piacevole conseguenza, riaccendersi anche la voglia dei nativi di rimboccarsi le maniche, in particolar modo per la seconda decade del segno.

2° posto Cancro: affabili. La Bianca Signora, prima di divenire ostile nella giornata di sabato, vorrà, con ogni probabilità, donare ai nati Cancro una giornata decisamente armoniosa nel ménage amoroso, col segno d'Acqua che metterà in campo un mood conciliante sia col partner che coi figli.

3° posto Scorpione: risposte. Il terzo segno Fisso, nel corso di questa giornata novembrina, avrà buone chance di ricevere una risposta professionale che aspettava da diverse settimane, la quale lo farà soffermare sulla propria voglia di catapultarsi in nuovi sentieri lavorativi o meno.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. Staccare la spina dal tran tran quotidiano sarà, c'è da scommetterci, ciò che decideranno di fare i nati Bilancia durante questo mercoledì, coi nativi che si concederanno una scanzonata parentesi mondana, in cui le risate saranno protagoniste.

5° posto Capricorno: sperimentazioni. Semaforo acceso sul giallo per i liberi professionisti del segno del Capricorno durante questa giornata autunnale, coi nativi che si cimenteranno in alcune sperimentazione pratiche al fine di migliorare la produttività dei progetti in essere. Tali test, però, potrebbero nascondere un dispendio economico non indifferente.

6° posto Vergine: dinamici. Potrebbe non esserci molto tempo da dedicare a sé stessi questo mercoledì perché i nati Vergine saranno impegnati in diverse faccende da ultimare, specialmente legate al nucleo familiare, che li renderanno parecchio dinamici.

7° posto Sagittario: focus burocratico. I nati Sagittario che hanno da poco stipulato un contratto per acquisire un immobile dedicheranno, con ogni probabilità, gran parte di questo mercoledì a sbrigare alcune questioni burocratiche insolute, al fine di evitare sgradite sorprese legali.

8° posto Ariete: rancorosi. Le opposizioni lunari e mercuriali avranno buone possibilità di giocare un brutto scherzo alle menti dei nati Ariete, coi nativi che parranno rimuginare reiteratamente su una complicata relazione interpersonale, risultando rancorosi nei riguardi della persona in questione.

9° posto Gemelli: revisioni finanziarie. Ciò che sino a inizio estate sembrava potesse fornire un buon sostentamento economico ai nati Gemelli, come un lavoro ben collaudato, potrebbe essere divenuto meno rassicurante dal punto di vista finanziario col trascorrere dei mesi. In questa giornata, quindi, il segno d'Aria non potrà più far finta di nulla e dovrà, gioco forza, revisionare le proprie finanze provando, al contempo, a trovare nuove opportunità economiche.

Ultime posizioni

10° posto Toro: lavoro flop. Il parterre planetario, capitanato dall'ostile terzetto Giove-Marte-Sole, potrebbe rendere la giornata professionale dei nati Toro tutt'altro che scorrevole, specialmente nei rapporti coi parigrado che risulteranno alquanto tesi.

11° posto Acquario: titubanti. Le scelte lavorative operate dal segno nel corso delle ultime settimane saranno dovrebbero passare al vaglio nel corso di questa giornata, coi nativi che sembreranno essere meno sicuri di aver preso la decisione migliore per la loro evoluzione lavorativa.

12° posto Leone: agitati. Tra la mente che si riempirà di inutili fardelli irrisolti e alcune paturnie sentimentali, i nativi potrebbero trascorrere questa giornata d'inizio novembre in perenne stato d'agitazione, il quale andrà acuendosi maggiormente in vista dell'intricato Novilunio quadrato di giovedì.