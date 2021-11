L'Oroscopo di sabato 20 novembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Da migliaia di anni la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti di ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche. A livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni, non mancheranno però anche buone notizie.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla quotidiana esistenza, è necessario mettere in chiaro i i principali aspetti planetari. Questo sabato di inizio weekend il Sole splende indisturbato nel segno dello Scorpione, pronto per entrare in quello del Sagittario. La Luna intanto viaggia serena nel comparto dei Gemelli, mettendo nel mirino il segno del Cancro. Il pianeta dei buoni sentimenti, Venere, procede con calma nel settore del Capricorno, prossima a strizzare l'occhio alla congiunzione con Plutone. Continuano ad essere stabili in Acquario sia Saturno che Giove con Plutone adagiato tranquillo nel segno del Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 20 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 20 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Aspetti armonici vi promettono un sabato portatore di nuovi stimoli, fautore di nuove amicizie e di nuove collaborazioni. Riunioni da non perdere e serata prevista in festa sicuramente. Studi, lavoro, vita personale, amicizie: tutto in questo periodo sta attraversando un momento importante che fa girare un po’ la testa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qualche battibecco con il partner in un clima quasi incantato è stimolante e aggiunge pepe al rapporto. Nel lavoro, rilassatevi, non spaccate sempre il capello in quattro. Se qualcosa non è realizzato a puntino, non fateci troppo caso. E cercate di sorridere di più. Se avete voglia di cimentarvi in progetti ambiziosi, fatelo dopo averli valutati sotto tutti gli aspetti.

Toro - L’oroscopo del 20 novembre al segno del Toro predice una giornata senza fuochi d’artificio, improntata sugli affetti e sulla famiglia. L’atmosfera è serena, manca un po’ di vivacità, ma i weekend sapete che non sempre vi sono congeniali. Avete speso una fortuna per pensieri e voluttà personali, ma che soddisfazione vedere che risultano gradevoli e piacenti non solo a voi. Per i sentimenti, vi sentite veramente rassicurati, tutto sta andando come previsto. Ora basta dare gli ultimi ritocchi e questo weekend può lietamente cominciare. Complimenti per la vostra organizzazione famigliare, come sempre ineccepibile, neutralizza qualsiasi evento inatteso. Nel lavoro, mantenete la calma, e accettate a cuor leggero gli eventuali cambiamenti di programma.

Gemelli - Anche se vi sareste aspettati qualcosa di più dal vostro sabato, potrete comunque disporre di un po’ di tempo per approfittare degli ultimi saldi di stagione. Attenti alle spese superflue, d’accordo, ma non negatevi un piccolo regaluccio che ritempri l’animo. A livello amoroso, tornate subito in pista, se l’avevate abbandonata da un po’ di tempo. Potete essere al centro dell’attenzione senza timore di fare una gaffe. Giornata divertente e animata dal desiderio di conquista. Forse quel cuore ardente non è più così lontano. Nel lavoro, riceverete presto un prezioso aiuto per uscire da una situazione piuttosto ingarbugliata, nella quale vi eravate cacciati senza rendervene conto. Non sfuggirete al biasimo e a qualche critica, ma quel che conta, alla fine, è essere fuori dai guai.

Cancro - Questo fine settimana sarà illuminato dalla preziosa Luna in Gemelli, che gioca in vostro favore e in armonia con Venere, Nettuno e Marte. Uno spettacolo! Volete rivelare il vostro amore a chi vi ha rubato il cuore? Con l’energia che avete, non mancherete il bersaglio. e amate fare sport, approfittate dei momenti liberi dal lavoro per fare un po’ di esercizio fisico. Vi sentirete subito meglio e più soddisfatti di voi stessi. Fine settimana perfetto per organizzare una gita, magari in montagna, in compagnia del partner. A livello lavorativo, avete un grande potere energetico, ma dovreste stare più attenti a non assumere atteggiamenti troppo autoritari. Qualcuno dei colleghi potrebbe non tollerare alcune vostre arie da supereroe, perciò preparatevi al duello...

Oroscopo e consigli delle stelle del 20 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - I progetti più importanti decollano, anche grazie ad astri favorevoli al vostro segno e alla possibilità che avete di moltiplicare i vostri talenti. Non avete problemi nel dimostrare agli altri che avete ragione, ecco perché vi seguiranno senza sforzo. In amore, per scacciare qualche pensiero non troppo positivo, pensate a tutto ciò che di bello c’è nella vostra vita. Subito vi renderete conto che siete molto fortunati. Cambiare non è sbagliato, anzi, ma prima di agire dovreste avere in mente un progetto ben preciso. Nel lavoro, avete escluso una persona senza riflettere troppo, ma ora dovrete rimediare, dato che siete a corto di collaboratori.

Vi tocca fare un passo indietro: tornare sui propri passi è cosa saggia, se avete capito di aver sbagliato. Meglio tardi che mai.

Vergine - Avete bisogno voltare pagina: aria nuova che restituisca fiducia ed entusiasmo alle vostre idee, per non perdere la verve e l’energia che vi contraddistinguono. Finalmente arriva il weekend: proprio ciò che serve per stare di più con chi amate e farvi sentire vicini. A livello sentimentale, parole dolci e sguardi di miele non vi bastano? Non pretendete troppo dal partner, se non volete creare tensioni che non hanno ragione di esistere. Accontentarsi è necessario, se volete costruire le basi sulle quali fondare un rapporto duraturo. Nel lavoro, non è facile tenere l’attenzione concentrata sulle questioni più urgenti, se non pronuncerete qualche strategico “no” a chi vi chiede un aiuto.

Concedete più tempo a voi stessi e alle vostre passioni, e godete delle piccole cose che la vita vi offre.

Bilancia - Sabato complicato, sotto il tiro di Urano in quadratura a Marte. Anche la Luna vi dà contro, creando scompiglio nelle relazioni. Occhio a chi, convinto di potervi persuadere, promette mari e monti, perché dietro c’è l’inghippo. In ambito affettivo, il rischio è quello di puntare in alto: troppo, probabilmente, se siete ancora single vostro malgrado. A contatto con il pubblico siete sempre i beniamini, il vostro sorriso alleggerisce le incombenze e dissolve i malumori di chi attende in fila. Serata di svago a casa di amici: tra look e regali per l’ospite, dilapidate un piccolo patrimonio.

Nelle attività lavorative, percepite i pensieri di chi avete accanto e andate loro incontro con entusiasmo. Commerci, trattative e comunicazioni procedono col vento in poppa: il contatto con il pubblico stimola nuove idee.

Scorpione - Grazie alla Luna in Gemelli che tifa per voi, ma anche grazie ai favori di Nettuno e Plutone, riuscirete a centrare ottimi risultati soprattutto nel corso della giornata. Anche il legame di coppia sarà più libero e disinvolto, pur richiedendo un impegno più attivo. Se certi rapporti superficiali non vi danno più nulla, chiudeteli senza esitazione e starete meglio. Il sabato comunque trascorrerà all’insegna dell’entusiasmo, grazie anche alle buone prospettive che già si intravedono.

Nel lavoro, dovere e responsabilità dovrebbero essere per voi le parole d’ordine. Un collega influente, con più esperienza o più anziano di voi, vi aiuterà a mettere in pratica un progetto oppure vi darà una mano in qualcosa che avete a cuore.

Astrologia di sabato 20 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna in Gemelli in serata vi regala una marcia in più. Dominerete la scena quotidiana con estro, spirito d’iniziativa e prontezza di riflessi. Un incontro vi farà sognare a occhi aperti, regalando emozioni coinvolgenti tali da farvi vivere con maggiore intensità il momento. Per i sentimenti, alle vostre richieste di coccole e tenerezze, il partner risponderà con slancio romantico e passionale.

Non forzate una situazione che ha bisogno dei suoi tempi. Tenete a bada la vostra impulsività, anche se un familiare metterà a dura prova la vostra pazienza. A livello lavorativo, piccoli gesti e consigli di un collega più esperto non cadranno nel vuoto. Li prenderete in considerazione e ve ne servirete per orientarvi nelle scelte. Finalmente le vostre finanze sono in crescita, anche se dovete smaltire impegni presi in passato.

Capricorno - La voglia di cogliere le belle opportunità regalate da Venere e Plutone nel segno, che sorridono a Marte e Nettuno, sarà premiata. Datevi da fare. Questo sabato sarete di buonumore, desiderosi di offrire conforto e aiuto al prossimo, e anche altruisti e affettuosi.

A livello amoroso, reagirete con determinazione a una momentanea sensazione d’insicurezza. Sarete tentati di richiamare l’attenzione di una persona cara, ma poi rinuncerete per orgoglio. Nel lavoro, se riuscirete ad afferrare al volo l’occasione, avrete la fortuna di lavorare fianco a fianco con persone di alto livello da cui imparare moltissimo. Non dimenticatevi di chi finora vi ha dimostrato vera ammirazione invogliandovi ad inseguire i sogni di gloria.

Acquario - La Luna nel segno dei Gemelli crea ottimi aspetti con Saturno, pianeta presente nel vostro segno. Ne consegue una dolcezza moltiplicata e un potenziamento del vostro fascino. Sintonizzerete le idee in un progetto concreto. Avrete dei risultati lusinghieri anche nello studio, a scuola. In ambito affettivo, siatene certi: la vostra vita sta evolvendo verso mete più interessanti. Smusserete qualche spigolo e riuscirete a superare tutti gli ostacoli che vi impediscono di raggiungere la sintonia con l’amato partner. Non trascurate i vostri affetti privati per ascoltare e assecondare una persona che vi chiede aiuto. Nel lavoro, è il momento ideale per rivendicare una promozione, oppure sostenere un colloquio. Una decisione improvvisa si rivelerà azzeccata contro ogni pessimistica previsione.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 20 novembre predice a voi nativi un buon giorno, grazie a Sole e Marte in piacevole interscambio (trigono) al vostro "buon Nettuno" nel segno. Ideale per dare una festa, occupare la scena con tono allegro e scanzonato. L’amore vi sorride nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata così per caso, senza neppure desiderarla. Saprete circondare chi vi piace di mille attenzioni seducenti ed efficaci. In famiglia clima sereno e collaborativo. Sogni premonitori. Una persona simpatica e spensierata entra all’improvviso nella vostra vita, sconvolgendo i vostri piani. Nel lavoro, il cielo odierno preannuncia astri che affinano l’intuizione, la fantasia e vi sollevano a due palmi da terra. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione.