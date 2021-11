L'oroscopo della giornata di sabato 20 novembre vedrà una Luna stabile nel segno dei Gemelli, molto utile per i segni d'aria per cercare di ottenere una vita sentimentale migliore. Marte e Scorpione daranno una marcia in più ai nativi Scorpione, mentre Leone riuscirà a essere accattivante e attraente in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 20 novembre.

Previsioni oroscopo sabato 20 novembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un sabato tutto sommato tranquillo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile riequilibra il vostro rapporto, ma in ogni caso non aspettatevi qualcosa di speciale dal vostro rapporto.

Se siete single sfruttate questa giornata per stare un po’ senza pensieri, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro gli impegni da portare a termine non mancheranno, dunque rimboccatevi le maniche e tenete impegnata la vostra mente. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della giornata di sabato 20 novembre positivo per quanto riguarda i sentimenti. Sarà proprio un bel periodo per cercare di rendere affiatato il vostro rapporto. Se avete delle novità da proporre al partner, fate pure. Se siete single sarete piuttosto concentrati sul vostro prossimo incontro. Nel lavoro dovrete cercare di essere più intraprendenti, anche se molte stelle non sono dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Gemelli: inizio di fine settimana promettente per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna sarà stabile nel vostro cielo, e dal punto di vista sentimentale non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia. Se siete single non mancheranno momenti di serenità, che vi faranno sentire liberi da ogni problema. In ambito lavorativo forse potrebbe essere il momento di prendersi qualche rischio. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale discreto per voi nativi del segno grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto che vi aiutano a portare efficacemente a termine i vostri progetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ciò nonostante attenzione alla compagnia e l'ambiente di lavoro. Dal punto di vista sentimentale non sarete ancora particolarmente espansivi, ma il vostro umore piano piano andrà migliorando. Se siete single in questo periodo vi concentrerete di più sulle vostre amicizie in questo periodo. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali positive in quanto a sentimenti.

In questa giornata riuscirete a essere accattivanti e attraenti, nei confronti del partner o verso la vostra fiamma qualora siate single, merito in particolare della Luna in sestile. Attenzione però a non essere troppo invasivi. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non è dei migliori, e continua a mettervi in difficoltà con le vostre mansioni. Cercate di ragionare bene su quel che volete fare con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà un weekend favoloso in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. In questo sabato la Luna si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli, e potrebbe rendere le cose un po’ più difficili tra voi e la vostra anima gemella. Ricordatevi però che Venere rimane favorevole, dunque cercate di essere ottimisti e mai invasivi nei confronti del partner.

Molto meglio in ambito lavorativo, dove vi sentirete in gran forma grazie a Marte e Mercurio, riuscendo a portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: attenzione a non farvi influenzare da falsi amici, soprattutto voi single in cerca di compagnia. Secondo l'oroscopo, in questa giornata ci penserà la Luna a darvi una mano con la vostra vita sentimentale, ma voi per primi dovrete essere più ottimisti e cercare di riportare l'equilibrio nella vostra vita di coppia o sociale. Settore professionale che rimane più che discreto per voi grazie a Giove e Saturno in trigono dal segno dell'Acquario. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita amorosa ancora interessante per voi nativi del segno grazie alla posizione favorevole di Venere.

Non vi mancherà nulla nella vostra vita di coppia, una vera e propria soddisfazione per voi. Se siete single anche voi potreste sentire le farfalle nello stomaco. Ebbene, buone notizie, vi siete appena innamorati. In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi aiuteranno a mettercela tutta per gestire al meglio i vostri progetti. Attenzione però a Giove e Saturno in quadratura, pronti a ostacolarvi. Voto - 8️⃣

Sagittario: un cielo un po’ cupo secondo l'oroscopo di sabato 20 novembre. La Luna si troverà in quadratura, e dal punto di vista sentimentale potreste essere un po’ troppo possessivi. Cercate di aprirvi un po’ di più al mondo, single oppure no. In ambito lavorativo con un po’ di fortuna e il giusto impegno, riuscirete a ottenere risultati più che soddisfacenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Capricorno: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in congiunzione rende magico il vostro rapporto. Tuttavia, non vivete solo di emozioni, e sarebbe il caso di iniziare a fa qualcosa che possa permettervi di raggiungere un livello superiore per il vostro rapporto. Se siete single gli incontri non mancano, e con questo atteggiamento potreste riuscire a scrivere una nuova pagina della vostra vita. Nel lavoro riporrete la giusta attenzione sui vostri progetti, grazie a un affidabile Mercurio in sestile. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà una stupenda Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Con il partner saprete sempre come vivere felici insieme, grazie alle mille idee che balenano nella vostra mente.

Se siete single questo fine settimana potrebbe rivelarsi piuttosto fortunato. Un po’ meno piacevole il lavoro a causa di Marte e Mercurio in quadratura. Per fortuna rimane Giove in buon aspetto, ma non aspettatevi risultati stellari. Voto - 7️⃣

Pesci: umore basso che continua anche in questa giornata di sabato per voi nativi del segno. Dovrete cercare di essere più ottimisti, anche perché al momento la vostra relazione va bene. Se infatti c'è un problema, bisogna parlarne con la persona che si ama di più. I cuori solitari potrebbero essere più ansiosi del solito. Settore professionale che invece regala qualche piccola soddisfazione, grazie a Mercurio che rende le vostre idee ben chiare sui vostri progetti. Voto - 7️⃣