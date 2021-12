Martedì 14 dicembre troveremo sul piano astrale Mercurio viaggiare dal segno del Sagittario (dove transita il Sole) al Capricorno (dove risiedono Venere e Plutone). Marte, invece, cambierà domicilio passando dallo Scorpione al Sagittario, mentre Nettuno continuerà la sosta in Pesci. Urano e la Luna, in ultimo, stazioneranno nel segno del Toro, nel frattempo Giove assieme a Saturno proseguiranno il domicilio in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: risultati.

Il passaggio mercuriale sui gradi del segno del Capricorno potrebbe avere il dono della concretizzazione per i nativi, soprattutto per coloro che nelle faccende pratiche e professionali non si sono risparmiati nelle ultime cinque settimane. Da questo martedì e sino al 28 dicembre, quindi, sarà probabile che il segno di Terra, specialmente per i nati della prima decade, metta a segno qualche buon risultato al lavoro.

2° posto Toro: lucidi. Tra lo Stellium in Scorpione e il quadrato Urano-Saturno, i nati Toro hanno dovuto barcamenarsi tra mille insidie sino a qualche giorno fa, ma questo 14 dicembre avrà presumibilmente il sapore della lucidità mentale nonché della riscossa rispetto alle paturnie sofferte.

Le idee sul da farsi parranno farsi più chiare e anche l'entusiasmo nel metterle in atto non dovrebbe mancare.

3° posto Leone: stakanovisti. Se da un lato il Messaggero degli Dei diverrà neutrale, dall'altro lato i nativi potranno godere a piene mani del felice trigono Sole-Marte di Fuoco che li renderà decisamente più volitivi dell'ultimo periodo.

Stacanovisti quasi come nel mese del compleanno, i nati Leone avranno l'occasione di togliersi qualche soddisfazione economica.

I mezzani

4° posto Vergine: focus familiare. Nella giornata di martedì, con ogni probabilità, i nati sotto il segno della Vergine avranno a che fare con una spinosa questione legata alla famiglia d'origine.

Il loro supporto tempestivo, fortunatamente, risulterà una manna dal cielo per venirne fuori e il segno di Terra avvertirà la piena gratitudine dei cari.

5° posto Ariete: riappacificazioni. Queste 24 ore avranno buone chance di risultare oltremodo interessanti per i nati Ariete che vorranno riconciliarsi col partner e per riuscire in tale intento, più che con una comunicazione leale e sincera, basterà rispolverare la passionalità sopita sotto le lenzuola.

6° posto Sagittario: massimo rendimento con minimo sforzo. Seguendo le orme del principio di Pareto, questo martedì i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero decidere di ottimizzare al meglio le loro mansioni professionali, magari servendosi di attrezzature all'avanguardia appena acquistate, così da ottenere il massimo risultato spendendo poco tempo, energie e denaro.

7° posto Pesci: indecisi. La questioni sentimentali dei nati Pesci, in particolar modo della terza decade, avranno buone chance di avanzare sui binari della titubanza nel corso di questa giornata dicembrina, col segno d'Acqua che parrà indeciso se dare o meno una possibilità ad uno spasimante che ha occhi solo per lui.

8° posto Acquario: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un'amica potrebbe far storcere il naso ai nati Acquario, i quali preferiranno, nel corso di questa giornata autunnale, rimuginare su tale accadimento senza chiedere lumi alla persona interessata. Così facendo, però, sarà facile farsi un'idea erronea del comportamento della loro amica.

9° posto Gemelli: eventi ciclici. L'avvicendamento di Marte e Mercurio, col pianeta belligerante che diverrà opposto e l'astro rosso neutrale, porteranno probabilmente alla ribalta delle questioni irrisolte per i nati Gemelli, ponendo di fronte a loro le medesime situazioni vissute tempo addietro.

Lo scopo di tale duetto planetario, però, non sarà metterli in difficoltà, bensì invitarli a lasciar finalmente andare rancori e ruggini pregresse e proiettarsi verso il perdono.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. Il primo segno d'Acqua, durante questo martedì di dicembre, si troverà a dover fronteggiare il fresco Stellium nel dirimpettaio Capricorno, il quale li indurrà a porre l'attenzione sulle vicende sentimentali. In questa giornata, e sino agli sgoccioli del 2021, i nati Cancro saranno invitati dai pianeti opposto a divenire maggiormente sinceri nel focolare domestico, sia perché eventuali bugie avranno le gambe corte ma anche perché la probabilità che il partner li ripaghi con la stessa slealtà sarà alta.

11° posto Bilancia: impazienti. Attendere che alcune relazioni interpersonali divengano più intime oppure che un progetto pratico decolli potrebbero non essere degli esercizi semplici per i nati Bilancia in questa giornata d'autunno, col segno d'Aria che risentirà di una controproducente impaziente che lo metterà a rischio di mosse avventate.

12° posto Scorpione: occhio del ciclone. Immerso in un periodo tutto sommato benevolo per i nati Scorpione, questa giornata di metà dicembre sembrerà rappresentare l'eccezione per il segno Fisso, il quale avvertirà una certa insofferenza nei riguardi di ciò che sinora non è riuscito a cambiare, come il rapporto con una figura di spicco professionale.