Per l’anno 2022 l’Oroscopo si prospetta molto interessante per i segni dello zodiaco sostenuti dal pianeta Marte, soprattutto per l’Acquario, in seconda posizione nella classifica. Anche Giove e la sua grande fortuna saranno determinanti per il segno del Toro. Si verificheranno dei miglioramenti progressivi per il segno dell’Ariete e dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’anno 2022 per tutti i segni relativamente all'amore, con la classifica.

L’oroscopo del 2022 sui sentimenti: bene Leone e Pesci

1° Leone: la vostra costellazione questo potrebbe essere un anno all’insegna della passionalità ma anche di un forte romanticismo che vi traghetterà verso un approfondimento della vostra relazione.

Quindi ci sarà occasione di concretizzare i vostri progetti condivisi, mentre per i single si prospettano degli incontri che potrebbero rivoluzionare in meglio la vostra situazione di stampo sentimentale. Il periodo ottimale per il vostro segno sarà indubbiamente quello estivo.

2° Acquario: Venere e Marte vi daranno tante opportunità per consolidare la vostra relazione nei primi periodi dell’anno, soprattutto prima di maggio. In estate ci sarà occasione di fare nuovi incontri, di sperimentare nuove esperienze amorose, ma all’inizio del periodo autunnale dovrete prendere una decisione importante in merito alla vostra relazione: se proseguirla e farla progredire oppure se andare verso una rottura.

3° Toro: Giove è il pianeta che vi accompagnerà per gran parte dell’anno e sarà essenziale in amore, inoltre secondo l’oroscopo ci sarà un periodo preciso in cui focalizzare la vostra attenzione. Quello che inizierà nel mese di maggio e che si protrarrà per tutto l’arco estivo. Fate attenzione a Giove nella costellazione dell’Ariete dalla stagione autunnale in poi, perché ci sarà un periodo di lieve stallo in cui dovrete semplicemente condurre la vostra relazione verso “acque tranquille”, dando una impronta più quotidiana e semplice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

4° Pesci: Marte nella costellazione del Capricorno potrebbe essere molto soddisfacente nella prima parte dell’anno, soprattutto se volete conquistare la persona amata. Ci saranno molti incontri per i single, molte vicissitudini che vi aiuteranno anche a maturare, mentre nella seconda parte dell’anno 2022 potrebbe prepararvi il terreno per poter fare un passo importante nella vostra vita di coppia.

Secondo l’oroscopo la fine dell’anno vi riserverà una bellissima sorpresa.

Ariete ottimista

5° Ariete: per il vostro segno in amore ci sarà un aumento progressivo della qualità della vostra relazione di stampo amoroso. Se nei primi mesi non ci saranno novità rilevanti che possano far pensare ad un cambio di rotta significativo per la vostra storia d’amore, dal mese di maggio si potrebbe verificare un aumento della voglia di stabilizzare il rapporto con il partner, mentre in estate vivrete appieno ciò che avete costruito assieme. Per i single invece le cose potrebbero ritardare di qualche mese, con Marte nella costellazione dei Gemelli che vi renderà molto attraenti e risoluti nel confessarvi alla persona amata.

6° Gemelli: quello del prossimo anno secondo l’oroscopo potrebbe essere un periodo di decisioni da prendere, ma soprattutto di riflessione. Se ci sono attriti nella vostra relazione che potrebbero protrarsi a lungo probabilmente dovrete prendere una decisione molto importante che decreterà la fine della vostra storia. Al contrario, se ci sarà un aumento della sintonia sarà fattibile un passo avanti che possa essere decisivo per il buon andamento della vostra storia d’amore. Il periodo ottimale sarà quello di agosto.

7° Bilancia: per il vostro segno l’anno che sta per arrivare potrebbe essere decisamente “frammentato”. Se nel corso dei primi mesi avrete Marte dalla vostra parte che potrebbe rendervi molto attraenti, con l’incedere del periodo estivo ci potrebbero essere dei malumori all’interno della vostra relazione di stampo amoroso.

Le incomprensioni potrebbero essere superabili, e in tal caso le riappacificazioni potrebbero risultare molto piacevoli.

8° Cancro: se avrete voglia di fare un passo avanti nella vostra relazione vi basterà essere supportati dal pianeta Giove nella costellazione dei Pesci. Dunque il momento ottimale per fare qualche scelta condivisa per la vostra relazione sarà maggio. Purtroppo però potrebbe susseguirsi un periodo estivo sottotono che potrebbe terminare solamente in prossimità di dicembre. Questo mese infatti sarà essenziale, secondo l’oroscopo, per prendere alcune decisioni in merito alla vostra vita futura, indipendentemente dal partner.

Scorpione stabile

9° Scorpione: sicuramente per il vostro segno questo sarà un anno in cui avere una relativa stabilità negli affetti sarà essenziale.

Sarà necessario il senso di sacrificio che spesso e volentieri avete procrastinato per cause di forza maggiore, ma Marte in quadratura nel mezzo dell’anno potrebbe creare qualche complicazione. Giove però vi darà una fortuna che potrebbe essere decisiva negli incontri Dovreste essere molto più prudenti in prossimità della fine dell’anno.

10° Capricorno: ci sarà un momento decisamente difficile che potrebbe decretare una rottura più o meno permanente, questo periodo si configurerà con l’arrivo dell’estate. Se avrete una relazione molto solida potreste riuscire ad affrontare qualche turbolenza. Altrimenti potreste andare incontro a una fine anno in solitaria o comunque molto deludente.

11° Vergine: il 2022 per il segno potrebbe essere un anno molto difficile in amore.

Ci sarà un'opposizione di Giove molto forte e prolungata, dunque questo non sarà un anno adatto per fare progetti, anzi, probabilmente si potrebbero presentare delle “incrinature” all’interno della coppia anche piuttosto evidenti. I single preferiranno dedicarsi agli affetti familiare e amicali, poiché al momento potrebbero non avere affatto voglia di innamorarsi. I mesi in cui si faranno sentire delle discussioni saranno quelli della fine della primavera e l’inizio dell’estate.

12° Sagittario: ci sarà una opposizione molto forte di Giove all’inizio dell’anno, dunque potreste andare incontro a delusioni, discussioni all’interno della coppia e di un fascino discreto che però non darà i risultati che vorreste. Affrontare questi ostacoli in amore però potrebbe essere decisamente produttivo se avrete intenzione di ricominciare dal principio la vostra storia d’amore, lasciandovi le negatività alle spalle.