Venerdì 31 dicembre troviamo sul piano astrologico la Luna e Marte in transito nel segno del Sagittario, mentre Mercurio, Venere, Plutone e il Sole risiederanno nel segno del Capricorno. Urano continuerà la sosta in Toro, così come Saturno permarrà in Acquario. Nettuno e Giove, in ultimo, proseguiranno il transito nel segno dei Pesci.

Oroscopo del 31 dicembre favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: l'anima della festa. Quando il segno di Fuoco decide di divertirsi senza troppi patemi, non ci metterà molto a diventare l'anima della festa, sia che trascorra la giornata di San Silvestro con gli amici che in una romantica parentesi sentimentale.

2° Ariete: passionali. I nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero non ascoltare i rintocchi delle lancette che annunceranno il 2022 perché si troveranno sotto le lenzuola a dar sfoggio delle arti amatorie, iniziando l'anno sotto l'ala della passionalità.

3° Leone: ottimisti. La prima decade di casa Leone, oramai sgombra dalle paturnie saturniane e libera dai patemi gioviali, si appropinquerà al nuovo anno con un ritrovato spirito ottimistico che sarà ben accolto dalle persone care che noteranno una nuova luce nei loro occhi.

I mezzani

4° posto Capricorno: lato ludico. Mentre l'anno si avvierà a conclusione, i nati in Capricorno potrebbero rispolverare il loro lato ludico, spesso volutamente relegato in secondo piano, giocando coi nipotini e/o coi figli più piccoli a nascondino oppure a guardia e ladri.

5° Scorpione: comprensivi. Sebbene una persona cara farà probabilmente un commento inopportuno nei loro riguardi, i nativi del segno Fisso si dimostreranno oltremodo comprensivi nei riguardi della stessa nel corso della notte di San Silvestro.

6° Bilancia: stanchi ma soddisfatti. Preparare un cenone di fine anno ad hoc, pulire la casa per l'occasione e acquistare tutto il necessario in tempo saranno mansioni che, con ogni probabilità, graveranno sul groppone dei nati in Bilancia il 31 dicembre, col segno d'Aria che arriverà a sera stanco ma soddisfatto.

7° Pesci: contatti. La seconda decade di casa Pesci sarà piacevolmente sorpresa nel trovarsi un messaggio o una chiamata nel cellulare da parte di uno spasimante che pareva essersi dileguato, coi nativi che sembreranno propensi ad approfondire tale conoscenza affettiva.

8° Cancro: vogliosi di attenzioni. Timorosi verso il prossimo futuro e delusi dagli ultimi accadimenti lavorativi, i nati in Cancro potrebbero desiderare di essere al centro dell'attenzione della dolce metà durante la giornata di fine 2021, e il partner non li deluderà in tal senso.

9° Acquario: pensierosi. La lucidità mentale non sarà probabilmente una freccia presente nella faretra di casa Acquario nella notte di San Silvestro, coi nativi che parranno spesso sfuggenti e pensierosi perché poco sereni rispetto al fronte monetario attuale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: umore flop. Il secondo segno di Terra potrebbe trascorrere l'ultima giornata dell'anno con un sorriso capovolto onnipresente sul volto, facendo inalberare parenti e amici che vorrebbero una loro versione scanzonata a fargli compagnia.

11° Gemelli: focus relazionale. Tra auguri, brindisi e cene di rito, i nati in Gemelli si guarderanno intorno con la disillusione tipica di chi non sa con assoluta certezza di chi potersi fidare, partner in primis, e ciò gli farà trascorrere il 31 dicembre sfoggiando sovente dei sorrisi di circostanza.

12° Toro: taciturni. Il segno Fisso potrebbe non risultare particolarmente entusiasta nel trascorrere la giornata dicembrina che chiude il 2021 in compagnia delle persone care, in quanto si sentirà poco avvezzo al dialogo e alla confusione.