Mercoledì 29 dicembre troviamo sul piano astrale Giove che si sposterà dai gradi dell'Acquario (dove risiede Saturno) al segno dei Pesci (dove staziona Nettuno), mentre la Luna soggiornerà nel domicilio dello Scorpione. Venere, Plutone, Mercurio e il Sole, invece, permarranno nel segno del Capricorno, così come Marte resterà stabile in Sagittario e Urano proseguirà il moto nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: sereni. Dopo un valzer di precarietà professionali e destabilizzazioni amorose che i nati in Pesci hanno dovuto sopportare dalla primavera in poi, il parterre planetario deciderà di dare loro una mano per rialzarsi, grazie allo sbarco di Giove sui loro gradi, il quale parrà rendere più armonioso l'incedere quotidiano del segno d'Acqua.

2° Scorpione: voli pindarici. La congiunzione perfetta tra Nettuno e Giove nel loro elemento arriverà tra qualche tempo, ma il 29 dicembre i nati in Scorpione potranno godere a piene mani della Luna nel segno in sestile al Sole e trina al Grande Benefico. Aspetti planetari che potrebbero acuire l'immaginazione nativa, permettendogli di viaggiare a vele spiegate con la fantasia, specialmente per coloro che hanno da poco intrapreso una storia sentimentale.

3° Capricorno: fase progettuale. Mentre gran parte dei segni zodiacali si godrà appieno le feste, i nati in Capricorno avranno buone chance di non accantonare del tutto le loro attenzioni nei riguardi del settore professionale, in modo da attuare delle nuove strategie per ottimizzare entrate e uscite finanziarie aziendali.

I mezzani

4° posto Cancro: frastornati. Tra i segni d'Acqua, il Cancro sarà quello che godrà un po' meno del transito gioviale nel loro elemento, e tale andazzo andrà avanti sino a tarda primavera, in concomitanza prima con lo Stellium opposto e poi con alcuni pianeti veloci che vorranno fargli i dispetti. I nativi, quindi, potrebbero sentirsi frastornati mercoledì 29 dicembre e faticare a notare i piccoli ma significativi cambiamenti che li investiranno.

5° Ariete: stand-by amoroso. Venere e Mercurio dissonanti spingeranno, con ogni probabilità, i nati in Ariete ad accantonare irruenza e gelosia nel ménage amoroso per intraprendere il sentiero della pausa di riflessione, scegliendo di proporre al partner un periodo di stand-by per schiarirsi le idee.

6° Acquario: focus sui figli.

Nel bel mezzo di un periodo non troppo rassicurante sul versante professionale, il quarto segno Fisso avrà buone chance di dedicare gran parte delle sue attenzioni ai figli, focalizzandosi principalmente su come ammodernare alcune regole impartite agli stessi in passato.

7° Leone: regime alimentare. Il luminare femminile quadrato, sommato ai bisticci tra Urano retrogrado e Saturno, indurranno i nativi del segno a pensare seriamente di apportare delle modifiche salutare al loro regime alimentare, sebbene le stesse verranno attuate non prima dell'Epifania.

8° Sagittario: dietrofront. Incertezza e scoramento potrebbero condire la giornata del 29 dicembre per i nati in Sagittario, specialmente sul fronte professionale dove il segno Mobile si domanderà se l'ultima scelta operata in tale settore sia stata la migliore.

Le prime due decadi, inoltre, saranno tentate di tornare sui loro passi ma, non ricevendo più il sostegno gioviale, sarebbe una mossa di cui pentirsi successivamente.

9° Gemelli: onnipresenti. Tra pranzi, cene, serate a casa di amici o nei locali del centro città, i nati in Gemelli potrebbero trascorrere il 29 dicembre facendo domandare ad alcune persone care se posseggono il dono dell'ubiquità. In realtà, il loro essere volutamente onnipresenti li sfiancherà e renderà più snello anche il loro portafoglio.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: pessimisti. Le ultime ruggini che sono emerse di recente nel focolare domestico renderanno meno esuberanti e frizzanti i nati in Bilancia, anzi, li spingeranno a vedere solo il bicchiere mezzo vuoto di ciò che gli accadrà, in particolar modo nelle vicende familiari.

11° Toro: burberi. Il felice agglomerato di pianeti nell'amico Capricorno verrà probabilmente offuscato dall'opposizione Nettuno-Luna nell'asse Pesci-Scorpione, inducendo il primo segno Fisso a divenire burbero nella cerchia amicale, e ciò urterà la sensibilità di coloro che non lo conoscono poi così bene.

12° Vergine: impositivi. Ad avere una marcia in meno mercoledì 29 dicembre saranno i nati in Vergine di prima decade a capo di un team professionale, i quali non riusciranno a dosare con dovizia bastone e carota coi subalterni, risultando prevaricatori e impositivi.