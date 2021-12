Giovedì 30 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Giove assieme a Nettuno risiederanno nel domicilio dei Pesci. Saturno, invece, continuerà la sosta in Acquario, così come Venere, Plutone, Mercurio e il Sole resteranno stabili nel segno del Capricorno. Marte, infine, proseguirà il moto in Sagittario come Urano permarrà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Capricorno, meno entusiasmante per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: strategici. Malgrado il bottino energetico non risulterà stracolmo come al solito, i nati Gemelli avranno buone possibilità di trascorrere la penultima giornata dell'anno ponendo le basi strategiche delle prossime mosse professionali da attuare, così da sbaragliare la concorrenza e rimpinguare le casse.

2° posto Capricorno: amore top. Circondati dall'affetto delle persone care, famiglia d'origine in primis, ai nati sotto il segno del Capricorno verrà probabilmente naturale rispondere col medesimo trasporto emotivo verso le stesse e, così facendo, trascorreranno un giovedì dicembrino immersi in un mare d'amore.

3° posto Scorpione: sorprese. Il felice aspetto che la Bianca Signora ingaggerà con la Luna nella loro orbita indurrà, con ogni probabilità, i nati Scorpione di prima decade a stupire il partner con una sorpresa che, come volevano, lo lascerà piacevolmente stupito delle loro continue attenzioni.

I mezzani

4° posto Pesci: dulcis in fundo. Il dodicesimo segno zodiacale potrebbe dover attendere il tardo pomeriggio per scorgere il meglio da questa giornata di fine anno, in quanto proprio nella seconda parte del giovedì potrà dare sfoggio della sua ritrovata passionalità nel ménage amoroso.

5° posto Cancro: voglia di spensieratezza. Luna e Giove a braccetto strizzeranno l'occhio al pianeta dei venti nel loro Elemento e ciò, con tutta probabilità, spingerà i nati Cancro a trascorrere questo giovedì cercando di relegare in secondo piano ansie e preoccupazione, tentando di far strada alla via della spensieratezza.

6° posto Bilancia: aiuti. I nati nella terza decade di casa Bilancia, nel corso di questa giornata di fine 2021, potrebbero ricevere alcuni aiuti dalla famiglia d'origine che gli toglieranno le castagne dal fuoco, come una nonna che farà da babysitter per i loro figli mentre i nativi si recheranno al lavoro.

7° posto Acquario: discussioni schivate.

Complici le feste natalizie, i nati Acquario avranno buone chance di ritrovarsi a colloquiare con qualche parente particolarmente invadente ma, fortunatamente, il segno Fisso riuscirà a schivare le domande indiscrete con abilità.

8° posto Toro: focus sulle calorie ingerite. Le tavole imbandite sono divenute ultimamente tra le migliori amiche dei nati Toro e la bilancia se n'è accorta già da qualche giorno. Questo giovedì, però a rendersene conto sarà presumibilmente anche il segno di Terra, il quale deciderà di darsi un freno in tal senso.

9° posto Ariete: attriti amorosi. Una vecchia dinamica sentimentale potrebbe riemergere d'improvviso in queste ore e i nati Ariete, come spiacevole conseguenza, rendersi conto che la stessa risulterà ancora dolorosamente attuale in coppia.

A tal proposito, sarà facile che i nati nella terza decade cadano nelle provocazioni del partner, facendo nascere un litigio.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: risultati blandi. Nel settore professionale di casa Sagittario questa giornata dicembrina risulterà, c'è da scommetterci, da una serie di imprevisti e da dei risultati al di sotto delle aspettative. Dare di matto, però, non sarebbe una mossa saggia, anzi i nativi dovrebbero soffermarsi a capire come aggiustare il tiro nei progetti lavorativi in essere.

11° posto Leone: procrastinatori. Alla stregua dell'animale che li rappresenta steso sotto un albero ad aspettare che passi la gazzella, i felini potrebbero accantonare il mood stacanovista questo giovedì per divenire decisamente pigri e tendenti alla procrastinazione.

12° posto Vergine: in disparte. Se da un lato i nati Vergine desidereranno probabilmente di intraprendere il 2022 colmi di buoni propositi, dall'altro lato gli stessi si scontreranno con la meno rosea realtà dei fatti che li spingerà a confrontarsi a breve con alcune sfide esistenziali.