Sabato 25 e domenica 26 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi della Vergine, nel frattempo Marte stazionerà nel domicilio del Sagittario. Il Sole, Mercurio, Venere e Plutone, invece, proseguiranno il moto in Capricorno, così come Urano resterà stabile in Toro. Nettuno, infine, continuerà il domicilio in Pesci come Giove assieme a Saturno permarranno in Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Toro, meno entusiasmante per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: sorprese. Sotto l'albero di Natale di casa Toro potrebbe nascondersi un regalo che sorprenderà piacevolmente i nati del segno di Terra.

Alcuni amici sono stati parecchio attenti a ciò che desiderava il segno Fisso e si sono mobilitati con una colletta per accontentarlo.

2° posto Acquario: peccati di gola. Malgrado la bilancia dissentirà di certo, i nati Acquario avranno buone chance di prodigarsi nel creare dei deliziosi manicaretti con degli ingredienti particolarmente ricercati, così da lasciare a bocca aperta i commensali.

3° posto Leone: focus professionale. Mentre la maggior parte delle persone festeggerà Natale e Santo Stefano, i nati Leone potrebbero dedicare gran parte delle loro attenzioni ad alcune questioni lavorative insolute, cercando di trovare celermente una soluzione per le stesse.

I mezzani

4° posto Capricorno: incontri.

Per i single nati nella prima e seconda decade di casa Capricorno saranno, con ogni probabilità, due giornate ottime per incontrare delle vecchie conoscenze con le quali non c'era mai stato modo di approfondire e chissà che questo weekend non riescano in tale intento.

5° posto Vergine: domenica top. Se da un lato il 25 dicembre potrebbe celare qualche insidia relazionale, complice la rimpatriata coi parenti stretti, la giornata domenicale, invece, i nati Vergine la trascorreranno in maniera decisamente più armoniosa assieme ai figli e al partner.

6° posto Ariete: mondani. Sia che si tratti di locali esclusivi o ristoranti chic, i nati sotto il segno dell'Ariete faranno carte false per non perdersi nessun evento mondano in questo weekend, così da poter sfoggiare gli ultimi capi d'abbigliamento acquistati e divertirsi un po'.

7° posto Sagittario: permalosi. Mercurio e la Luna a braccetto potrebbe acuire la permalosità del segno Mobile, il quale risponderà a tono a ogni presunta provocazione subita.

Malgrado ciò, le persone care, conoscendo a menadito le falle comportamentali degli arcieri, non ci faranno caso più di tanto.

8° posto Bilancia: focus sulla pulizia. Il cenone a casa dei nati Bilancia significherà, c'è da scommetterci, pulizie approfondite, quasi maniacali, del segno d'Aria prima che gli ospiti solchino l'uscio d'entrata. I familiari, durante questa linda parentesi, farebbero meglio a sbrigare qualche faccenda pratica, così da lasciare l'appartamento esclusivamente ai nativi.

9° posto Cancro: distratti. In queste 48 ore i nati sotto il segno del Cancro sembreranno essere sovente immersi nei loro pensieri, risultando oltremodo distratti e sfuggenti agli occhi altrui, in particolar modo per i nati nella prima decade.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: compromessi. Il primo segno d'Aria potrebbe trascorrere queste due giornate festive dovendo scendere a compromessi con un membro della famiglia d'origine, il quale lo spingerà a presenziare a un pranzo natalizio che i nativi avrebbero evitato volentieri.

11° posto Pesci: solitudine. I single del segno avranno buone possibilità di soffrire parecchio l'assenza di un partner al loro fianco, specialmente osservando con un pizzico di invidia l'ultima fiamma di una loro cugina.

12° posto Scorpione: fiacchi. La voglia di rimboccarsi le maniche in cucina o impacchettare alcuni regali last-minute potrebbe venir meno per il terzo segno Fisso, il quale assumerà un mood accidioso che farà saltare la mosca al naso alla dolce metà.