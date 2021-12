L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 dicembre prevede una tenera Vergine grazie a Luna e Venere in ottimo aspetto, mentre Bilancia dovrà cercare di non farsi prendere dall'ansia. Sarà un Natale da favola per i nativi Capricorno, mentre Pesci potrà vantare un ottimo Mercurio in sestile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: non sarà la miglior settimana in assoluto per voi nativi del segno, ciò nonostante non sarà tutto da buttare.

In amore dovrete puntare sulle giornate di mercoledì e giovedì per provare a rendere un po’ più stabile la vostra relazione di coppia, ma attenzione a quelle giornate di Luna contraria. Se siete single ricordatevi che fare una promessa significa mantenerla. In ambito lavorativo non vi mancheranno energie e risorse, infatti con un po’ d'impegno raggiungerete risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale nel complesso valida secondo l'oroscopo della prossima settimana. In amore ci penseranno Luna e Venere a regalarvi un magico Natale, anche se sarà meglio fare un po’ di attenzione tra martedì e mercoledì. Se siete single è normale avere un po’ di ansia quando si è innamorati: fatevi coraggio e vedrete che le cose andranno meglio.

Nel lavoro saprete prendervi cura delle mansioni, ma non sempre potrete contare su tante energie o risorse. Voto - 8️⃣

Gemelli: settimana nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno, ma non esente da sbavature. In amore potrete rilassarvi e godervi un po’ di serenità con la vostra anima gemella. Attenzione però proprio durante la giornata di Natale, perché la Luna sarà in quadratura.

Siate romantici, godetevi questa giornata di festa, ma senza mostrare la parte peggiore di voi. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare raggiungendo buoni risultati, ma ricordatevi che Marte in opposizione toglierà parecchie energie. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana nel complesso discreta grazie alla Luna che navigherà in buone posizioni.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà possibile recuperare terreno, dunque non abbiate paura di dire quello che pensate. Se siete single la sincerità sarà particolarmente apprezzata. In ambito lavorativo gli impegni non mancheranno, ma anche gli imprevisti, dunque tenete gli occhi aperti. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali positive soprattutto tra martedì e mercoledì, quando la Luna si troverà in congiunzione al vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale preparatevi a vivere una settimana natalizia affiatata e piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste essere in grado di creare nuovi e interessanti rapporti da far crescere giorno dopo giorno. Nel lavoro i buoni risultati inizieranno ad arrivare, ma questo periodo sarà molto importante e non andrà sprecata nessuna risorsa.

Voto - 8️⃣

Vergine: mostrerete tanta tenerezza in questa settimana secondo l'oroscopo, soprattutto nel weekend di Natale grazie a una luminosa Luna nel segno. Single oppure no preparatevi a vivere delle feste da favola ed entusiasmanti, fatte di momenti di gioia ed emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a tenere alta la concentrazione e a evitare gli imprevisti, in questo modo porterete a casa dei buoni risultati, che in questa settimana vi daranno maggior soddisfazione. Voto - 9️⃣

Bilancia: potreste essere un po’ troppo ansiosi secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna cambierà spesso posizione, di conseguenza potrebbe cambiare l'umore. Single oppure no siate in grado di gestire al meglio il vostro atteggiamento, ma soprattutto non siate un problema per nessuno.

In ambito lavorativo Giove vi aiuterà a terminare alcuni incarichi importanti, ma attenzione a Mercurio. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una settimana di alti e bassi per voi nativi del segno. Se lunedì potrete contare sui sentimenti e le belle emozioni grazie alla Luna, martedì e mercoledì l'astro argenteo potrebbe mettersi contro di voi, per poi tornare favorevole nel weekend natalizio. Che siate single o no sarete in grado di amare, ma non dovrete mai pretendere qualcosa in cambio. In ambito lavorativo le cose cominceranno ad andare per il verso giusto e avrete aspettative più alte per l'anno che sta per arrivare. Voto - 7️⃣

Sagittario: un quadro astrale discreto nel corso della settimana. Sarete pieni di energie da sfruttare in amore e al lavoro, ma proprio per quanto riguarda i sentimenti dovrete fare attenzione nel weekend, perché la Luna potrebbe mettervi a disagio.

Sul fronte professionale sarebbe opportuno darsi da fare con alcuni progetti e portarli a termine prima della fine dell'anno. Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana inizierà sottotono per voi nativi del segno, ciò nonostante l'oroscopo vi riserverà momenti di gioia, soprattutto per Natale. Sarà infatti una giornata davvero ottima, che vi farà comprendere quanto di buono c'è nel rapporto con il partner. Se siete single sarete pronti a scaldare i motori in vista di queste festività imminenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete di ottimo umore e cercherete di non lasciare niente in sospeso, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una settimana nel complesso positiva, ma con qualche piccolo difetto.

Le giornate di martedì e mercoledì non saranno un granché per quanto riguarda i sentimenti, a causa della Luna in opposizione dal segno del Leone. Ciò nonostante avrete modo di riprendervi e sentirvi felici durante il fine settimana di Natale. Sul fronte professionale sarete piuttosto ottimisti grazie a Giove. Marte in sestile, invece, vi darà tutte le energie necessarie per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo promettente dal punto di vista professionale grazie a Mercurio. Con i buoni risultati che state ottenendo, le vostre aspettative cominceranno ad alzarsi, soprattutto per i nati nella terza decade. In ambito sentimentale la Luna in trigono vi darà una marcia in più nella prima parte della settimana, ma nel weekend l'astro argenteo sarà negativo. In ogni caso potrete sempre affidarvi a Venere per far valere i vostri sentimenti. Voto - 8️⃣