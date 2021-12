Nel 2022 troveremo sul piano astrologico quattro cambiamenti planetari degni di nota: Marte, da metà agosto in poi, formerà un anello di sosta nel segno dei Gemelli, mentre Saturno permarrà sui gradi dell'Acquario. Urano, invece, proseguirà la sosta in Toro, nel frattempo Giove viaggerà alternatamente tra il segno dell'Ariete e quello dei Pesci (dove risiede Nettuno).

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante lavoro e amore, per il segno dei Gemelli.

Amore

Le questioni sentimentali dei nati sotto il segno dei Gemelli si prospettano oltremodo movimentate in questo caotico ma significativo 2022.

Se nella prima parte dell'anno Saturno d'Aria gli guarderà le spalle, inducendo i nativi a non abbandonare la comfort zone affettiva, sarà da metà maggio e, ancora di più da fine agosto in poi, che dapprima Giove in Ariete e successivamente Marte nel segno li renderanno decisamente più libertini. Le storie d'amore traballanti, ma anche quelle che danzano sulle ali del presunto tradimento, potrebbero vedere una definitiva conclusione da parte del segno Mobile, il quale non soltanto non soffrirà ma virerà quasi immediatamente su altri lidi amorosi. Semaforo acceso sul verde per la prima decade che, in particolar modo nei mesi estivi e nelle prime due settimane di dicembre, metterà in campo una vena trasgressiva che li spingerà a sperimentare, come mai prima d'ora, in camera da letto col partner.

Per i single, invece, i mesi di ottobre e novembre avranno buone chance di essere interessanti per coloro che desiderano una storia duratura.

Lavoro

Le faccende professionali di casa Gemelli dovranno fare i conti con le posizioni benevole di Saturno per l'intero anno e Marte per gli ultimi cinque mesi da un lato, e col duetto ostico Giove-Nettuno in onda a inizio e fine 2022 dall'altro lato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tale double face astrale verrà, con ogni probabilità, avvertito maggiormente dalla prima decade e parte della seconda, invogliando i nativi a non lasciare nulla al caso quando si tratterà di professione, investimenti e alleanze. Facendo la comparazione tra il biennio 2020-21 e il prossimo anno, difatti, i nati Gemelli potrebbero facilmente constatare come gli scenari lavorativi siano cambiati considerevolmente, sia in termini di figure di spicco che di rivoluzioni in termini di entrate monetarie.

Quando il Grande Benefico e Nettuno si congiungeranno in Pesci, il segno d'Aria sarà chiamato a fare di necessità virtù, specialmente se a capo di un team professionale, puntando sui 'cavalli' più meritevoli e in cui ripongono maggior fiducia. Così facendo, il parterre planetario, capitanato dall'algido Saturno, potrà probabilmente fargli raggiungere quei traguardi professionali che parevano aver rallentato di molto la loro ascesa.