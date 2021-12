Venerdì 24 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi della Vergine, nel frattempo il Sole, Mercurio, Venere e Plutone transiteranno nel segno del Capricorno. Giove assieme a Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Urano resterà stabile nel segno del Toro. Nettuno, in ultimo, proseguirà il moto in Pesci come Marte continuerà la sosta in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: lucidi. Acutezza mentale e fluide doti comunicative saranno presumibilmente due alleate del venerdì che trascorreranno i nati Vergine, col segno di Terra che riuscirà con semplicità a indirizzare ogni dialogo dove meglio gli aggrada.

2° posto Capricorno: affettuosi. Complice la Vigilia di Natale, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero virare gran parte delle loro attenzioni odierne nel focolare domestico, rispolverando un mood particolarmente affettuoso nei riguardi della dolce metà e della prole.

3° posto Sagittario: lungimiranti. Lo sfavillante sestile tra Marte e Saturno nell'asse Sagittario-Acquario avrà buone chance di indurre il segno Mobile a divenire lungimiranti nel settore professionale, pianificando con dedizione idee da attuare e investimenti da mettere in pratica.

I mezzani

4° posto Toro: tenaci. Determinati e ambiziosi, i nati sotto il segno del Toro potrebbero giungere a qualche soddisfacente risultato sul fronte lavorativo che, oltre a fomentare il loro entusiasmo, darà una boccata di ossigeno al bottino economico.

5° posto Leone: focus finanziario. Malgrado le faccende economiche di casa Leone non saranno presumibilmente preoccupanti, specialmente per le prime due decadi, i nativi saranno chiamati ad analizzare le stesse con cura, in modo da evitare inutili perdite finanziarie per spese voluttuarie.

6° posto Acquario: voglia di nuovo.

Il Grande Benefico al giro di boa sui loro gradi e l'astro belligerante a dargli manforte potrebbero spingere la prima decade di casa Acquario a desiderare un repentino cambio nell'incedere quotidiano, specialmente per ciò che riguarderà alcune abitudini che non lo soddisfano più come una volta.

7° posto Scorpione: bastone e carota.

Nel focolare domestico i nati Scorpione risentiranno, c'è da scommetterci, di un umore altalenante che, di conseguenza, gli farà assumere degli atteggiamenti che si alterneranno tra il conciliante e il burbero suscitando una certa perplessità tra le persone care.

8° posto Ariete: routine. Più che affrontare le eventuali beghe sentimentali di questo venerdì, il primo segno zodiacale potrebbe preferire far scivolare la giornata sui binari della routine e, soprattutto la terza decade, concedersi una parentesi bollente in camera da letto in tarda serata.

9° posto Gemelli: nostalgici. La seconda decade di casa Gemelli avrà buone possibilità di essere invasa da una nube malinconica nella giornata che precede il weekend, coi nativi che rimembreranno alcuni eventi passati in chiave edulcorata.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: amore flop. Il Luminare femminile, Mercurio e il Sole in segni di Terra non saranno probabilmente dei buoni sponsor per il ménage amoroso dei nati Bilancia questo venerdì, in quanto parranno rendere meno armonioso il clima in coppia e anche l'affetto reciproco latiterà.

11° posto Pesci: delusi. Una persona cara, presumibilmente facente parte della cerchia amicale, potrebbe lasciarsi andare a un commento impulsivo e poco piacevole nei riguardi dei nati Pesci, i quali ne rimarranno profondamente amareggiati.

12° posto Cancro: pessimisti. Il parterre planetario parrà accanirsi col segno del Cancro in questa giornata che precede il Natale, in quanto la Luna in Vergine acuirà i raggi poco edificanti dello Stellium nel dirimpettaio Capricorno e ciò spingerà i nativi a vedere soltanto ciò che non va nel loro presente.