Il 2021 sta per terminare, e l'oroscopo dell'anno 2022 vedrà diversi cambiamenti per molti segni zodiacali. I nativi Leone potrebbero cambiare approccio in ambito professionale e riuscire a raggiungere l'apice grazie a Giove, mentre per la Vergine i profitti potrebbero inizialmente non essere così soddisfacenti. Per la Bilancia sarà il momento di cambiare atteggiamento in amore, mentre Scorpione vivrà un periodo estremamente bilanciato e piacevole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo 2022 Leone: amore, lavoro e fortuna

Il 2022 inizierà fin da subito con un cambio di rotta per voi nativi del segno, in particolare dal punto di vista professionale. Dopo un 2021 sottotono a causa di Giove opposto, il pianeta della fortuna da gennaio sarà in una posizione più invitante, per poi essere in ottima posizione dal segno dell'Ariete a partire dall'estate. Dopo un lungo periodo di stallo dunque, i vostri progetti finalmente potrebbero prendere il volo. Sarà il momento di riprendere in mano vecchi sogni e progetti e ridargli vita. Vedrete che con un po’ di fortuna riuscirete ad andare lontano. Questa volta però, non siate troppo ambiziosi, anche perché Saturno rimane negativo.

Riprendete i vostri progetti dunque, ma senza commettere gli stessi errori fatti in passato. Avete più esperienza sulle spalle adesso, dunque siate più ragionevoli.

In amore i primi dell'anno potrebbero non rivelarsi così romantici. Il vostro cielo non sarà dei migliori, considerato che Venere sarà quasi anonima nei vostri confronti.

In ogni caso, avrete l'occasione di riaccendere la passione a partire da maggio, quando Venere si metterà in una posizione più favorevole. Ecco che a quel punto la vostra vita quotidiana e sentimentale raggiungerà un ottimo equilibrio. Tra storie d'amore e progetti che andranno in porto, cuori solitari oppure no, avrete modo di sentirvi finalmente fieri e soddisfatti della vita che state conducendo.

Fortuna e salute dunque saranno due aspetti fondamentali in questo 2022, e in generale ne avrete a sufficienza. Voto - 8,5

Oroscopo 2022 Vergine: amore, lavoro e fortuna

Partirà molto bene quest'anno per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in trigono dal segno del Capricorno fino al mese di marzo. Diciamo che i rapporti con il partner secondo l'oroscopo del 2022 saranno più che discreti. Ciò nonostante prendetevi tutto il tempo che vi serve per dare inizio a nuovi progetti di coppia. Non sempre infatti questo cielo sarà ottimale, dunque meglio essere cauti. Potreste riuscire a ottenere un bel rapporto se coltiverete i vostri sentimenti con calma e pazienza. Se siete single i mesi invernali saranno i più adatti per provare a fare audaci conquiste, in particolare per coloro che sono nati nella prima decade.

In ambito lavorativo non partirà molto bene quest'anno purtroppo. Diciamo che per le iniziative professionali non sarà un anno eccezionale, considerato che Giove non sarà mai in una buona posizione. Magari le opportunità arriveranno, ma potreste non riuscire a coglierle in tempo. Meglio dunque non avere aspettative troppo alte, perché potreste rimanere delusi. Ciò nonostante non rinunciate ai vostri ideali, ai vostri progetti, perché prima o poi anche voi avrete la vostra occasione. Nella seconda parte dell'anno infatti, la situazione migliorerà lievemente, dunque cercate di mantenere un certo ottimismo. Fortuna non sempre dalla vostra parte. Molto buona invece la salute, soprattutto tra la primavera e l'estate.

Voto - 6,5

Oroscopo 2022 Bilancia: amore, lavoro e fortuna

Non un ottimo inizio di anno secondo l'oroscopo di questo 2022. Dopo un 2021 più che soddisfacente, vi sembrerà che il mondo vi crolli addosso, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sarebbe il caso dunque di cambiare atteggiamento e vedere la vostra vita sentimentale sotto una differente luce. Avrete bisogno di ritrovare la bussola, di ritrovare voi stessi, e questo avverrà soltanto a partire dai mesi estivi, quando Venere si troverà in una posizione più favorevole. Cuori solitari o meno, non aspettatevi romantiche storie d'amore fino a giugno. Nella seconda parte dell'anno infatti potreste iniziare a vedere il lato positivo delle cose, e a quel punto potrete anche ricominciare a sognare, ma senza viaggiare troppo con la fantasia.

Settore professionale che invece non promette grandi soddisfazioni. Giove non sarà più in trigono dal segno dell'Acquario, spostandosi prima nel segno dei Pesci e poi nel segno dell'Ariete. In generale dunque, nei primi mesi avrete ancora qualche occasione da cogliere al volo, ma a partire dai mesi estivi prendetevi cura di quei progetti dove avete davvero le idee ben chiare e siete ferrati. Meglio non addentrarsi in progetti nuovi che potrebbero rivelarsi un fallimento sul nascere. Ricordatevi inoltre che il pianeta Saturno rimane in buon aspetto, e vi aiuterà in quei progetti già avviati. Molto invece la salute, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando Marte sosterà a lungo termine nel segno amico dei Gemelli.

Voto - 7-

Oroscopo 2022 Scorpione: amore, lavoro e fortuna

Sarà un anno davvero equilibrato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale infatti Venere sarà spesso in buon aspetto, e vi darà svariate occasioni di far valere la vostra relazione di coppia, o se siete single potrebbe essere un bel periodo per innamorarsi, soprattutto nei mesi invernali. Attenzione soltanto nei mesi di maggio e agosto, perché il pianeta dell'amore potrebbe mettervi in difficoltà. Buone possibilità dunque di dare maggio risalto alla vostra vita sentimentale. Mostrate spesso il vostro lato più tenero e dolce, ma siate in grado anche di sollevare la testa anche nelle giornate no, quando astri come Saturno di metteranno contro di voi.

Dal punto di vista professionale Giove si allontana da una posizione scomoda come quella in quadratura che avete vissuto finora, per spostarsi in trigono dal segno dei Pesci. Saturno invece rimane negativo, ciò nonostante con il pianeta della fortuna ora dalla vostra parte, avrete maggiori possibilità di mettere a segno numerosi successi. Sfruttate inoltre la prima parte dell'anno, quando Marte sarà spesso in buon aspetto, permettendovi di godere di più energie. Attenzione invece a Mercurio che ogni tanto potrebbe farvi uno sgambetto. In generale, sarà un anno più che soddisfacente, dalla qualche potrete ottenere molto se giocherete di strategia e mostrerete tutta la vostra passione. Voto - 8-

L'oroscopo dell'anno 2022 continua con la terza e ultima parte, dal segno del Sagittario fino al segno zodiacale dei Pesci.