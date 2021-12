L'oroscopo del fine settimana che va dall'11 al 12 dicembre vedrà una splendente Luna nel segno dei Pesci che porta equilibrio e sintonia per i segni d'acqua come Scorpione, mentre Leone sarà in grado di stabilire un dialogo con il partner e sapere ascoltare. Vergine potrebbe avere qualche piccola incomprensione, mentre il lavoro per i nativi Acquario continuerà a dare i suoi frutti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dall'11 al 12 dicembre.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana sereno al lavoro.

Potrebbero arrivare le risposte o i risultati che aspettavate, che v'incentiveranno a dare ancora di più. In amore l'umore non è dei migliori, ma questo lo sapete già. Ciò nonostante sarà importante provare a stabilire un dialogo con il partner. Provate domenica, quando la Luna sarà nel vostro cielo. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. In particolare sabato ci sarà la Luna in sestile, che darà un po’ di brio alla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro cercherete di essere ottimisti, ma dovrete anche saper concretizzare. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo del prossimo weekend tra alti e bassi per voi nativi del segno.

Sabato i rapporti con il partner potrebbero non essere granché. Vi riprenderete domenica, quando la Luna sarà in una posizione più invitante. Nel lavoro con Mercurio in quadratura rallenterete un po’. Proprio per questo, non siate testardi e fate il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Cancro: il weekend inizierà con la Luna in trigono per voi nativi del segno.

Peccato però che con Venere opposta, e una domenica di Luna in quadratura, difficilmente potreste riuscire a concludere qualcosa in amore. Meglio al lavoro, dove Marte in trigono vi terrà attivi e con la voglia di fare progetti ben rifiniti. Voto - 6️⃣

Leone: sarete piuttosto bravi a ascoltare le necessità della vostra anima gemella in questo weekend secondo l'oroscopo, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati arrivano, grazie alle ottime strategie che vi fornirà Mercurio, ciò nonostante non vi montate la testa e rimanete con i piedi per terra. Voto - 8️⃣

Vergine: fine settimana forse sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in cattivo aspetto. Certo, Venere rimane comunque favorevole, ciò nonostante comunque esserci qualche incomprensione tra voi e la vostra anima gemella. In ambito lavorativo ci saranno discreti risultati, ma nulla di eccezionale. Voto - 6️⃣

Bilancia: non sarà facile per voi gestire al meglio il vostro rapporto, quando queste stelle si mettono contro di voi. Single oppure no, non rimanete sulle vostre e siate in grado di comprendere le esigenze della persona che amate.

Sul posto di lavoro saprete sfruttare al meglio le vostre capacità per confezionare progetti di primo livello. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale più che soddisfacente secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna in Pesci regolerà i rapporti con il partner, mentre Venere penserà a rendervi più romantici. Per quanto riguarda il lavoro siate in grado di valutare pro e contro di alcune iniziative. Se infatti potrebbero sembrarvi troppo ghiotte, potrebbero nascondere anche tanti rischi. Voto - 8️⃣

Sagittario: un cielo non eccezionale nella giornata di sabato per quanto riguarda i sentimenti, considerato che l'astro argenteo sarà in quadratura. Tuttavia, domenica potreste avere l'occasione di rifarvi.

Ambito professionale che vi vedrà ancora tra i migliori del settore grazie in particolare a Mercurio nel segno. Voto - 7️⃣

Capricorno: un fine settimana che vedrà armonia nel vostro rapporto, regolato da una fantastica Venere nel segno. Un po’ d'attenzione domenica, perché la Luna sarà contro di voi. In ambito professionale saprete fare bene il vostro lavoro, ma forse potreste fare un po’ di più. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale che continuerà a dare i suoi frutti grazie a un forte Giove nel segno, insieme a Mercurio in sestile dal segno del Sagittario. Per quanto riguarda i sentimenti, puntate tutto sulla giornata di domenica per fare audaci conquiste, considerato che la Luna si troverà in sestile dal segno dell'Ariete.

Voto - 8️⃣

Pesci: equilibrio e sintonia non mancheranno nella vostra relazione di coppia, in particolare nella giornata di sabato, quando la Luna sarà nel vostro cielo. Sul fronte lavorativo dovrete metterci un po’ d'impegno in più, ma soprattutto dovrete evitare gli imprevisti che vi lascerà Mercurio nel vostro cammino. Voto - 7️⃣