L'oroscopo di sabato 11 dicembre 2021 è pronto a onorare l'appuntamento con l'Astrologia relativa al prossimo inizio weekend. Le analisi astrali sono rivolte esclusivamente agli ultimi sei segni per quanto concerne le previsioni zodiacali del giorno, mentre, per quanto riguarda il prospetto finale relativo alla scaletta con le stelle, questa è impostata su tutto lo zodiaco.

Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci iniziando a mettere in chiaro l'Oroscopo del giorno 11 dicembre su amore e lavoro per poi, alla fine, passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 11 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Si preannuncia una giornata molto positiva, generosa in quanto a opportunità sulle quali poter investire. Cercate innanzitutto di non sprecare taluni opportunità che senz'altro si manifesteranno durante il corso della giornata, evitando nel contempo inutili perdite di tempo. In amore, avrete conferme e rassicurazioni dal vostro partner. Mollate gli impegni e insieme a chi amate fate una scappata in un luogo tranquillo, in mezzo alla natura, avvolta dalla magia invernale. I single potrebbero ritrovarvi innamorati senza capire com’è successo. Nel comparto lavoro, riceverete uno stimolo per un’innovativa idea lavorativa. Avrete anche modo di dare un nuovo impulso e migliorare pure le finanze.

Scorpione: ★★★★★. Giornata importantissima questa di sabato per voi nativi: pronti a godere dei benefici rilasciati da astri altamente performanti? I recenti studi sulle effemeridi evidenziano movimenti astrali totalmente dalla vostra parte: sarete energici e gli impegni risulteranno meno pensanti. Per i sentimenti, la persona amata apprezzerà le vostre proposte e attenzioni, ma non potrà fare a meno di rimproverarvi per le intemperanze.

Aperti a nuove esperienze, soprattutto se siete single, saprete far entrare nella vostra vita chi vi rivolgerà un invito d’amore. Nel lavoro, puntate al sodo. Marte vi tiene sotto la sua ala protettiva e non potete certo perdere le chance che vi concede per essere vincenti.

Sagittario: ★★. L'oroscopo dell'11 dicembre al Sagittario annuncia un sabato poco fortunato.

Le amate stelle non daranno quel fascino particolare a cui siete ormai abituati, quindi sappiate essere ben sicuri di voi e delle vostre azioni prima di partire in quarta. In amore, momento di riflessione dovuto ad una piccola crisi nel rapporto di coppia. Trascorrere un po' di tempo lontano dalla persona amata potrebbe favorire il buon esito del rapporto. Per i single, una persona amica sarà il tramite di un incontro che scatenerà passione. Le coppie sapranno dimostrare il loro amore. La parte riguardante il lavoro invita a fare attenzione: con Luna e Nettuno in opposizione potreste essere tentati di compiere o subire degli sgradevoli abusi di potere.

Oroscopo e stelle del giorno 11 dicembre

Capricorno: ★★★★. Partirà bene questo vostro sabato di fine settimana, previsto abbastanza vivibile, con pochi "contro" e abbastanza "pro". Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. In merito agli affetti, il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare le parole giuste per assecondarlo e trascinarlo in una coinvolgente sensualità. Single, lasciatevi travolgere dall’amore, che questo sabato potrebbe regalare anche un po' di romanticismo, scaldandovi il cuore con dolcezza e sensualità. Nel lavoro invece, il clima non è dei migliori, non mancano scorrettezze e tiri mancini.

Sarebbe meglio non rispondere alle eventuali provocazioni.

Acquario: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano la giornata di fine settimana non interessata da eccessive difficoltà a cui dover porre rimedio. In parte vi sentirete sicuri, sostenuti da transiti generosi promotori di un'atmosfera allegra ed affettuosa. In campo sentimentale, se riuscite a sorridere anche dei vostri difetti troverete pure il modo di superarli. Bando alla malinconia e ai pensieri più grigi e su con la vita! Single, alcuni interessi in comune saranno il fertile terreno su cui seminare i germogli di una storia romantica. Non potete non approfittarne. Nel lavoro, la pazienza è il vostro jolly in più di un’occasione.

E dove molti si arrendono voi invece date prova di coraggio e perseveranza.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 11 dicembre annuncia un fine settimana valutato benissimo (almeno in base alla qualità della Carta del Cielo attuale). Ispirazione e convinzione daranno alle vostre parole tanta credibilità e convincimento a coloro che avrete di fronte. In amore occasioni da sfruttare: se l’avventura vi attira con le sue trame torbide e turbolente, dovrete però accentarne i rischi e gli imprevisti, con maturità. Per coloro ancora single: rimediate ad un’uscita poco carina che ha portato una persona a chiudersi in se stessa. Adesso ha bisogno del vostro caloroso affetto... Il lavoro andrà benone: avrete le spalle coperte e lascerete ai colleghi il compito di rifinitura.

Voi potete benissimo essere considerati dei team-leader.

Classifica oroscopo dell'11 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'11 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In vista uno splendido avvio di weekend per ben sei segni su dodici dello zodiaco. In primissimo piano questo sabato, l'Ariete, super-favorito da una meravigliosa Luna nel segno, certamente ben disposta a dare grosse opportunità da impiegare in famiglia, con gli amici o nei rapporti affettivi in generale. Tra gli altri segni valutati in modo assai positivo, tanto per citarne qualcuno, Cancro e Scorpione, valutati in periodo da cinque stelle come gli altri quattro segnalati in "odore di positività".

Andiamo pure a togliere il velo all'intera scala di valori in modo da soppesare e confrontare il periodo tra i vari simboli astrali e trarre le opportune considerazioni.

Le stelline di sabato 11 dicembre: