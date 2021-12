La seconda settimana del mese di dicembre, la prima realmente completa, sta per giungere al suo termine e l'Oroscopo non può che preannunciare l'arrivo di un weekend pieno di giornate intense per alcuni e fortunate per altri. A godere dell'influenza di alcuni astri sembra essere il segno della Bilancia, in ripresa dopo momenti che hanno contribuito ad innalzare i livelli di stress e nervosismo. Il Capricorno, dal canto suo, potrà godere dell'influenza positiva della Luna, in grado di portare sorrisi e gioie da condividere con le persone amate. In un modo più o meno simile, coloro nati sotto al segno del Cancro potranno assaporare l'arrivo di una nuova carica energetica non indifferente, mentre il Toro, contrariamente a quanto accade al segno zodiacale appena citato, dovrà confrontarsi con una stanchezza sempre più incalzante.

Un weekend, tutto sommato, luminoso.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - secondo le previsioni dell'oroscopo, riuscire a mantenere la calma non è semplice, specialmente in un periodo assai titubante come quello in corso. La seconda settimana di dicembre non è iniziata nel migliore dei modi per coloro nati sotto al segno dell'Ariete ed il weekend, nonostante i buoni propositi, potrebbe non essere in grado di portare abbastanza luce nei giorni a venire. Stringere i denti ed attendere l'arrivo di momenti migliori non è un'opzione da escludere.

Toro - come già anticipato, coloro nati sotto al segno zodiacale del Toro si ritroveranno costretti a fronteggiare giornate un po' sottotono, specialmente considerando la carenza di energie fisiche e mentali da mettere in gioco.

Il cosiddetto "carburante" verrà meno con l'arrivo del weekend e lascerà ampio spazio ad una rinnovata energia in grado di raggiungere il Toro nel corso di una nuova settimana. Attenzione, quindi, a non strafare.

Gemelli - difficilmente si riuscirà a mantenere quell'equilibrio che con tanta fatica è stato creato nel corso della settimana appena trascorsa.

Sfortunatamente per i Gemelli, l'arrivo del weekend non è un qualcosa di cui gioire, specialmente se si prendono in considerazione i momenti speciali sopraggiunti durante i primi giorni di questo periodo. Le energie potrebbero venire a mancare e qualche battibecco potrebbe nascere sia nella vita di coppia che nell'ambito lavorativo.

Cancro - le energie che hanno deciso di abbandonare il Toro, secondo le previsioni dell'oroscopo, accompagneranno il Cancro fino alla prossima domenica, rendendo le giornate del nuovo weekend luminose e stupefacenti. Si avrà quindi la possibilità di cimentarsi in qualcosa di nuovo e costruttivo senza mettere da parte gli impegni lavorativi e le amicizie, riuscendo addirittura ad affrontare a testa alta e nel migliore dei modi le varie situazioni che nasceranno all'interno della vita di coppia.

Leone - la seconda settimana del mese non è da considerarsi tra le migliori affrontate ed è grazie alla vicinanza delle persone amate se si è stati in grado di affrontare le varie situazioni sorte lungo il cammino.

Fortunatamente per il Leone, il sopraggiungere del weekend si fa portatore di notizie ottime e positive. Attenzione, però, a non adagiarsi troppo sugli allori.

Vergine - un periodo pieno di stress e nervosismo è quello che i nativi della Vergine hanno dovuto affrontare nel corso delle giornate appena trascorse. Difficilmente, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, si è riusciti a palesare un sorriso sincero, ma grazie all'avvicinarsi sempre più repentino del weekend si avrà la possibilità di tirare un sospiro di sollievo e rendere migliori quelle che saranno le prossime giornate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo del secondo weekend di dicembre preannuncia l'arrivo di giornate più fortunate rispetto a quelle appena trascorse.

La complicità torna ad affiorare all'interno della vita di coppia ed il partner, nonostante qualche piccolo battibecco, paleserà la sua presenza e la sua vicinanza nei confronti del segno zodiacale in questione. Il fine settimana, dopotutto, si farà portatore di sorrisi e momenti indimenticabili.

Scorpione - grazie alla presenza quasi sempre costante delle persone care si riuscirà ad affrontare un periodo non troppo semplice per coloro nati sotto al segno dello Scorpione. La lontananza di alcuni astri porterà all'innalzarsi dei livelli di stress, con conseguente inasprimento dei rapporti nella vita di coppia e con i propri familiari. In momenti come questi non vi è altro da fare se non mantenere la calma ed attendere l'arrivo di giorni migliori.

Sagittario - varie occasioni si sono susseguite nel corso della settimana appena trascorsa ed il Sagittario si è ritrovato di fronte a scelte anche importanti. La vicinanza e l'esperienza delle persone care hanno permesso al segno zodiacale in questione di camminare lontano dai problemi, ma non per questo si potrà abbassare la guardia. Le peripezie continueranno a celarsi anche dietro ad un weekend apparentemente innocuo e sarà quindi necessario mantenere alta la concentrazione.

Capricorno - la Luna a favore porterà giornate intense e fortunate a coloro nati sotto al segno del Capricorno. Momenti fortunati si ergono all'orizzonte e continueranno ad accompagnare il segno zodiacale in questione fino alla giornata di domenica.

Chi attende l'arrivo di una o più proposte lavorative potrebbe finalmente ritrovarsi qualche "telefonata" o qualche "e-mail" in più sul proprio smartphone, oltre che momenti di riflessione in cui si potrà fare affidamento sul consiglio pratico ed esperto delle persone care.

Acquario - grazie alla presenza quasi sempre costante delle energie fisiche e mentali, il segno dell'Acquario avrà la possibilità di affrontare a testa alta le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Secondo l'oroscopo del weekend, si potrà sempre fare affidamento sulle persone amate, senza dover necessariamente donare qualcosa in cambio. Attenzione però a non esagerare con le richieste: lasciarsi aiutare va bene, ma approfittare delle varie situazioni non farà altro che allontanare le persone care.

Pesci - chi è nato sotto al segno zodiacale dei Pesci potrebbe ritrovarsi di fronte a situazioni poco piacevoli da affrontare, specialmente se si considerano i vari battibecchi che potrebbero nascere all'interno del luogo di lavoro. Cercare di mantenere la calma ed attendere l'arrivo di momenti migliori, secondo l'oroscopo del weekend in questione, non è assolutamente una cattiva idea.