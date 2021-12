Sabato 18 e domenica 19 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna farsi Piena alle ore 4:35 nel segno dei Gemelli, mentre Saturno assieme a Giove continueranno la sosta in Acquario. Urano, invece, permarrà il domicilio in Toro, così come Nettuno proseguirà il transito in Pesci. Marte e il Sole, infine, resteranno stabili in Sagittario come Venere, Mercurio e Plutone rimarranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: finanze top.

La Luna Piena in trigono a Giove nel loro Elemento sommata al benevolo duetto Sole-Marte donerà, c'è da scommetterci, ai nati Bilancia un weekend particolarmente florido dal punto di vista economico. Malgrado ciò, il parterre planetario suggerirà al segno d'Aria di non lasciarsi andare a spese voluttuarie.

2° posto Acquario: umore top. Grazie ad un eccelso tono umorale, i nati Acquario potrebbero trascorrere questo weekend riuscendo, con maggiore naturalezza rispetto al solito, ad esprimere il loro affetto alle persone care, figli in primis, le quali risponderanno col medesimo trasporto emotivo.

3° posto Leone: risultati. Ciò che i felini hanno iniziato intorno al 4 dicembre avrà buone chance di cominciare a dare i primi e rigogliosi frutti già da questo weekend, sebbene si tratterà più di gratificazioni morali che professionali o finanziarie.

Per ricevere soddisfazioni da queste ultime bisognerà attendere l'inizio del 2022.

I mezzani

4° posto Toro: dosare le energie. Il Plenilunio entrerà in contrasto col trigono tra Mercurio di Terra e Urano retrogrado sui loro gradi e ciò, con ogni probabilità, spingerà i nativi a centellinare con dovizia le poche energie a disposizione.

Seguendo il consiglio delle stelle del fine settimana, difatti, il segno di Terra riuscirà a raggiungere le mete prefisse senza sperperare nemmeno un po' le proprie forze.

5° posto Capricorno: sogni nel cassetto. Due giornate che spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Capricorno, in particolar modo la prima decade, a riesumare dal metaforico cassetto quei sogni professionali a cui tanto hanno pensato anni addietro.

Per cominciare a piantare i primi semini in tal senso bisognerà attendere marzo del prossimo anno, ma questo weekend tornerà utile per preparare lentamente il terreno.

6° posto Gemelli: osservatori. La giornata di domenica, condita dalla Luna Piena nel segno, indurrà presumibilmente i nati Gemelli a limitarsi ad osservare con occhio distaccato le questioni relazionali che li riguardano, in modo da provare a scrutarle da un ulteriore prospettiva. Non si tratterà, quindi, di menefreghismo per il segno d'Aria, bensì di prendersi del tempo per non dire o fare cose di cui pentirsi successivamente.

7° posto Ariete: intraprendenti. I single di casa Ariete parranno essere rivitalizzati dal contrasto tra i Luminari e dalla spinta marziale di Fuoco, transiti che probabilmente doneranno ai nativi in cerca dell'anima gemella l'intraprendenza che spesso li contraddistingue nelle nuove conoscenze affettive.

8° posto Scorpione: distratti. Sino alla tarda serata di sabato, i nati Scorpione potrebbero risentire di un appannamento d'idee e intenti che li metterà a rischio gaffe e distrazioni. Domenica, fortunatamente, la lucidità mentale parrà ristabilirsi e il segno Fisso tornare alle attività quotidiane come al solito.

9° posto Cancro: umore altalenante. Un po' come l'astro che li governa, i nati Cancro avranno buone possibilità di dover fare i conti con un mood lunatico questo weekend, il quale li farà apparire come persone su cui poter fare poco affidamento agli occhi altrui, o perlomeno agli occhi dei più superficiali.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: in disparte. Sebbene i nati Vergine potrebbero avvertire la spasmodica voglia di essere al centro dei pensieri di una persona cara, in questo fine settimana ciò non accadrà e il segno di Terra sarà pervaso da un profondo senso di scoramento decidendo, di conseguenza, di starsene in disparte.

11° posto Pesci: amore flop. Weekend da prendere con le pinze per ciò che concernerà le vicende affettive di casa Pesci, coi nativi che presumibilmente avranno qualche difficoltà a comprendere quale sia l'atteggiamento migliore per entrare in intimità con una nuova conoscenza che gli piace parecchio.

12° posto Sagittario: revisioni finanziarie. Dalla seconda metà di sabato e per l'intera domenica, i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero essere chiamati a porre la loro attenzione sul bottino economico, decidendo se sarà il caso di lanciarsi in investimenti professionali o acquisti per la casa in questo momento.