L'Oroscopo di domani, venerdì 17 dicembre è pronto a rivelare come sarà la giornata conclusiva della settimana prima dell'inizio del nuovo weekend. In evidenza quest'oggi le previsioni zodiacali del giorno interessanti tutti i dodici segni zodiacali. Mancano ormai meno di dieci giorni al Natale e la corsa ai regali si fa in molti casi pressante. L'Astrologia in questo caso fa da ottima guida nelle scelte per coloro i quali avessero dalla propria pianeti a favore. Ansiosi di sapere quali saranno i simboli astrali valutati positivamente nel periodo?

A dare una grossa mano nel decifrare i misteri dell'universo per poi essere applicati alla quotidianità è sicuramente il quadro astrologico quotidiano. Dunque per capire meglio e in modo più dettagliato possibile su come gli influssi astrali impatteranno sui segni zodiacali, è altamente raccomandato individuare quali sono i principali aspetti planetari del momento. Questo venerdì avremo nel cielo le seguenti formazioni:

Sole in 'casa 7' e in Sagittario

Mercurio in 'casa 7' e in Capricorno;

Luna in 'casa 12' e in Gemelli;

Venere e Plutone in 'casa 8' e nel segno del Capricorno;

Nettuno in 'casa 10' nel segno dei Pesci;

Saturno e Giove in 'casa 9' e in Acquario;

Urano in 'casa 11' e in Toro;

Marte in 'casa 6' del Sagittario.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 17 dicembre .

Previsioni zodiacali del giorno 17 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - voto 7. La Luna in trigono a Saturno è foriera di novità, incontri interessanti e momenti piacevoli, per una giornata ricca di emozioni. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.

Amore. Occasioni inaspettate e totalmente improvvise potrebbero cogliervi di sorpresa, scompigliando felicemente la vostra serata.

Lavoro. Come al solito, la vostra esuberanza è presente all’appello ma, sempre come al solito, dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco.

Toro - voto 9.

L’oroscopo del 17 dicembre al segno del Toro preannuncia una giornata positiva. Siete di buon umore e molto abili nel mobilitare collaboratori o amici sia sul piano dell’efficienza che su quello dello svago. Visite, incontri e inviti che vi daranno la misura della stima di cui godete fra quanti vi conoscono.

Amore. Non siate distratti! La persona amata ha bisogno della vostra attenzione. Chiedetevi cosa le farebbe piacere e non tiratevi indietro.

Gemelli - voto 8.

La Luna mette in gioco nostalgie e ricordi legati a persone del passato, che riaffiorano alla memoria e vi rendono insolitamente malinconici. Emotività e fragilità interiore vi impediscono d’agire con buon senso e con le giuste strategie.

Amore. Tanta voglia d’evasione. Concedetevi una serata a tu per tu con il partner, ma fate in modo che sia lui/lei a prendere l’iniziativa.

Lavoro. Acuto il senso critico, scarsa la flessibilità. Arroccandovi su posizioni impopolari, vi tirate addosso una valanga di critiche.

Cancro - voto 7. Fase all’insegna della creatività ma anche della concretezza, dote piuttosto insolita per voi, che vi aiuterà a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici.

Amore. Contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma stimolante.

Lavoro. Si instaura un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia con un collega, col quale scoprirete di avere molte cose in comune.

Oroscopo e consigli delle stelle del 17 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 7. Luna e Venere infondono ottimismo. Guardare al futuro con fiducia magari non cambierà le cose, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontarle. Nel tempo libero, un hobby rilassante è quello che vi ci vuole per distrarvi un po’ e ricaricare le batterie.

Amore. Se state vivendo una storia d’amore, forse è il caso di mettere più entusiasmo nel rapporto: organizzate un weekend speciale.

Vergine - voto 8.

Recuperato il controllo delle emozioni e con esso il sorriso, troverete l’energia necessaria per ultimare un lavoro da consegnare a breve. Mettete da parte le grandi riflessioni filosofiche e affrontate le sfide pratiche che la vita v’impone.

Amore. Bando alle polemiche: lasciatevi trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendete il partner con una trovata fantasiosa.

Bilancia - voto 6. In agenda gli impegni sono fitti, ma basta volerlo e con una buona organizzazione saltano fuori spazi per lo svago e il divertimento. In serata una visita inattesa ,alquanto gradita potrebbe cambiare le sorti della giornata.

Mettete in programma qualcosa da fare per il prossimo weekend.

Amore. È ora di fare un salto di qualità nel rapporto; dovete dare di più e lasciarvi coinvolgere, senza ansie né paure per la vostra libertà.

Lavoro. Non spaventatevi per la marea di cose che avete in programma; procedete con metodo e non mettete troppa carne al fuoco.

Scorpione - voto 8. È il momento di dedicarvi alla vostra crescita personale, coltivando gli interessi o impegnandovi negli studi. Migliorano le faccende di cuore. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un’atmosfera di maggiore unione e complicità.

Amore. Siete single? Cominciate a sognare. Vi attende un grande successo: l’incontro con una persona capace d’imprimere una svolta sostanziale alla vostra vita.

Lavoro. Lo spirito di collaborazione che dimostrate nell’ambiente di lavoro vi rende onore. Un collega trarrà beneficio dai vostri insegnamenti.

Astrologia di venerdì 17 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - voto 7.

Le premesse per muovervi e divertirvi come piace a voi in questa giornata ci sono; cercate di coinvolgere gli amici con il vostro entusiasmo. Se siete concentrati nello studio e gli esami sono vicini, ogni tanto concedetevi un break.

Amore. Fate un esame di coscienza: una vocina vi dice che, se ci tenete davvero alla persona che vi è accanto, dovreste evitare “certe” distrazioni.

Lavoro. Al lavoro, la politica dei piccoli passi funziona bene. Meglio accontentarsi dei risultati ottenuti, senza mettere troppa carne al fuoco.

Capricorno - voto 10. Ci pensa la Luna nel campo dei Gemelli a rimettervi in pista dopo una serie di giornate non troppo esaltanti e a farvi ripartire a tutta velocità. Tenetevi pronti per le esperienze più insolite, straricche di sorprese, di ambienti e facce nuove.

Amore. Un sentimento di simpatia si stabilisce con una persona appena conosciuta. Qualunque siano gli sviluppi futuri, vivete il momento.

Lavoro. Occasioni inattese e forse uniche: pronti a coglierle? L’esitazione potrebbe essere fatale per voi e una speranza per gli altri.

Acquario - voto 6. Un calo d’umore è prevedibile, con Urano ancora in quadratura. Incertezze e dubbi in amore vi inquietano, rendendovi malinconici e diffidenti. Usate il buonsenso, non date corpo alle ombre: i vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia.

Amore. Se il comportamento del partner vi ha ferito, piuttosto che tirare conclusioni affrettate, fareste meglio a chiedere un chiarimento.

Lavoro. Lasciate che ognuno si assuma le proprie responsabilità, non potete sostituirvi agli altri. Dedicatevi a nuovi studi e aggiornamenti.

Pesci - voto 7.

L'oroscopo per la giornata del 17 dicembre predice un umore sereno e la giornata non fa presagire contrattempi o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.

Amore. Tutto abbastanza bene e in ordine nel rapporto di coppia. Forse manca un po’ di brio, ma la visita di alcuni vecchi amici servirà a movimentare la serata.

Lavoro. La Luna nel segno di Aria dei Gemelli guida i vostri passi. Buoni risultati, e dimostrazioni concrete di stima da parte dei vostri superiori.

La classifica di venerdì 17 dicembre 2021

La classifica di venerdì 17 dicembre 2021