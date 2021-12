L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 dicembre 2021 è pronto con una previsione astrologica per tutti i segni zodiacali giusto in tempo per le feste di Natale. Cosa avranno in serbo gli astri per ciascun simbolo dello zodiaco questa settimana? Mentre quei transiti astrologici possono implicare alcuni tempi bui a venire, sembra che il nostro principale avversario di questo periodo natalizio sia la nostra mente. Qualcosa potrebbe farci pensare troppo, qualcosa di inutile che fa perdere tempo. Ci sono molte cose migliori a cui possiamo dedicare le nostre energie questa settimana, ma c’è una spinta decisiva verso il negativo.

Non è niente che non possiamo superare, ma non sorprendiamoci se dal nulla ci ritroviamo di cattivo umore. Di seguito, trovate anche le pagelle settimanali, con voto da uno a dieci.

L'oroscopo natalizio da lunedì 20 a domenica 26 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra settimana natalizia sembrerà un giro sulle montagne russe: in alto, in basso, nel mezzo e poi di nuovo su. Aspettatevi esplosioni di energia positiva. La vostra mente sarà impostata su "Forza-Forza-Forza" intorno al 25 dicembre. Avrete molta concentrazione e buone intenzioni. Cercate, però, di non distrarvi con le banalità. Godetevi le festività natalizie, che si riveleranno facilmente gestibili per voi. Voto 7,5

Toro – Potreste iniziare la settimana di cattivo umore e aspetterete in modo passivo-aggressivo che qualcuno vi rallegri.

C’è qualcuno nella vostra vita che è lì per voi. E la cosa migliore che volevate è che questa persona vi incoraggiasse, dimostrando di essere la persona degna della vostra stima e fiducia. Questa settimana natalizia porta l’apprezzamento della famiglia, degli amici e dei rapporti romantici. Voto 6

Gemelli – Appartenete a un segno che non si arrende mai, anche se tutte le probabilità sembrano essere contro di voi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo sapete benissimo: l’esperienza della vita vi ha insegnato che niente dura per sempre, nemmeno il cattivo umore. Sfruttate questa settimana di Natale per rinfrescare i vostri obiettivi. Se quest’anno non avete ottenuto quello che volevate, c’è sempre l’anno prossimo. Siate positivi, Gemelli: vi si addice. Voto 7,5

Cancro – Così tanti transiti lunari che si svolgeranno questa settimana natalizia, sarete immersi nei vostri pensieri e accovacciati, a casa, prendendo una bella e lunga pausa dal mondo.

Se dovete lavorare anche nei giorni di Natale, mostrerete a tutti il vostro carattere da impostore, poiché il vostro cuore sarà a casa, mentre il vostro corpo svolgerà il suo compito previsto. Questa è anche la settimana in cui fate due più due; ciò che una volta aveva senso, adesso vi rivela la sua vera natura. Adesso capite tutto. Voto 7

Previsioni natalizie e pagelle segno per segno: da Leone a Scorpione

Leone – L’ego divampa e muore questa settimana natalizia, mentre vi impegnate in battaglie spensierate e conversazioni che sembrano troppo spiritose e pretenziose. Aspettatevi di discutere in maniera pesante, non vi importa se vincete questa settimana, perché il vostro umore è leggero e vivace.

Se qualcuno vi provoca, potreste diventare irritabile e scortese, quindi, cercate di mantenere la dolcezza il più a lungo possibile. Voto 7

Vergine – Questa settimana di Natale porta una sconfitta nel vostro mondo, mentre vi rendete conto che alcune cose non cambieranno. La cosa migliore da fare di questa settimana è non fare disastri. Avete attraversato un periodo difficile, ma questo non significa che dovete gettare la spugna. Siete stanchi di essere quello forte e avete bisogno di una pausa. L'oroscopo consiglia di prendervi una pausa, cercate, però, di non raggiungere il fondo perché potreste aver difficoltà a ritrovare la strada del ritorno. Voto 5

Bilancia – Questa settimana di Natale potrebbe rivelarsi molto buona per voi, poiché sembra che finirete qualcosa che avete iniziato tempo fa, e sapere che adesso è fuori mano vi libera mentalmente e fisicamente.

È un sollievo sapere che qualcosa nella vostra vita ha raggiunto appieno il risultato auspicato. Date più spazio ai nuovi sogni da raggiungere. La vostra mente sarà consumata da pensieri e sforzi creativi da metà settimana in poi. Voto 8

Scorpione – Questo periodo natalizio vi metterà in uno stato d’animo così focoso e allo stesso tempo spaventoso, che molto probabilmente farete allontanare tutti da voi. Vi piace stare nel vostro posto oscuro e non volete essere disturbati. Non è che voi siate in preda a un istinto omicida, ma nella vostra testa galleggiano alcuni pensieri bacati che vi fanno provare un piacere immenso. Riguardo al periodo delle vacanze di fine anno, fate un po’ voi.

Voto 6

La settimana di Natale secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Quest’anno siete nello spirito natalizio e voi stessi difficilmente riuscite a crederci. Da scettici accaniti, raramente cedete alle aspettative commerciali e, tuttavia, questa settimana sembra che voi siate toccati dalla gentilezza mostrata da altre persone. Ne vale davvero la pena conoscere questa razza di gente? Le domande che vi hanno tormentato nel corso degli anni tornano con una risposta questa settimana: sì, ne vale la pena. Sì, abbiate fiducia nella razza umana. Le persone non sono così male come pensavate una volta. Voto 7,5

Capricorno – Lo spirito natalizio si è impossessato del vostro corpo, tutto va bene nel vostro mondo.

Il vostro segno solare domina la stagione e, davvero, cosa potrebbe esserci di meglio? C’è sempre stata una buona atmosfera nei vecchi periodi natalizi e sembra che anche quest’anno sia speciale. Il tempo libero vi ringiovanirà per i progetti che dovrete fare in futuro. Voto 8,5

Acquario – I vecchi ricordi vi perseguitano, ma avete un modo di prendere cose del genere e trasformarle in progetti creativi. Se siete uno scrittore, starete accovacciati con i vostri pensieri. È una buona settimana natalizia anche per i genitori nati sotto il segno dell’Acquario. I vostri figli saranno particolarmente attenti a voi. Voto 7,5

Pesci – Niente riposo per i Pesci sopraffatti dalla stanchezza, ma avete firmato per questo tipo di lavoro e il superiore che esclama: "Niente pausa".

Tuttavia, essere coinvolti è ciò che vi rende felici e ci sarà molto coinvolgimento questo periodo natalizio. Entro giovedì 23 dicembre, potreste sentirvi un po’ sulla difensiva e abbattuti, ma non è niente che una buona notte di sonno non possa curare. Voto 6