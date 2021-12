Il mese di dicembre sta giungendo ormai al suo termine ed i suoi ultimi giorni sono agli sgoccioli. Il weekend di natale è alle porte e l'Oroscopo si prepara a preannunciare l'arrivo di momenti magici e indimenticabili per la maggior parte dei segni zodiacali, ad iniziare da un Toro a dir poco energico e proseguendo verso un Cancro fortunato in quasi tutti gli ambiti, dall'amore al lavoro. Chi riuscirà a godere di attimi sereni e felici in compagnia delle persone amate sarà il segno dei Pesci, mentre il Sagittario avrà la possibilità di recuperare le energie fisiche e mentali perse nel corso dei giorni precedenti.

Riuscire ad organizzare i vari cenoni non sarà semplice, soprattutto con le restrizioni vigenti in alcuni parti del mondo, ma si avrà comunque modo di trascorrere nel migliore dei modi le giornate che stanno per sopraggiungere. Il weekend in arrivo, quindi, può essere considerato da molti come il migliore del mese in questione.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - quello che sta per sopraggiungere, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, sarà un weekend indimenticabile. La vicinanza dei cari e delle persone amate sarà sempre costante e nonostante qualche piccolo attimo di solitudine, coloro nati sotto al segno dell'Ariete riusciranno a godersi al meglio le giornate che stanno per arrivare.

In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche momento di stallo, specialmente per coloro che sono ancora alla ricerca di una occupazione stabile, ma superate le festività natalizie ci si potrebbe imbattere in qualche novità interessante.

Toro - come già anticipato, coloro nati sotto al segno del Toro avranno la possibilità di sfruttare al meglio le proprie energie, sia quelle fisiche che quelle mentali, così da riuscire ad organizzare una o più serate indimenticabili per le persone amate.

Riuscire a trovare un attimo di relax non sarà semplice, ma grazie alla voglia di fare e di realizzare i propri desideri si riuscirà a tenere sotto controllo la stanchezza.

Gemelli - la settimana appena trascorsa non è stata tra le più movimentate, specialmente considerando la monotonia che si è susseguita nelle varie giornate, ma tutto potrebbe cambiare con l'arrivo del weekend.

L'oroscopo, infatti, preannuncia l'avvicinarsi di momenti interessanti e non poco movimentati, specialmente considerando il quantitativo di persone che potrebbe sedersi allo stesso tavolo dei Gemelli. Tenere il broncio non servirà a nulla, soprattutto in un periodo come questo.

Cancro - l'oroscopo di questo weekend preannuncia l'arrivo di giornate interessanti e fortunate per il segno del Cancro. Si avrà la possibilità di godersi appieno i giorni ed i momenti che sopraggiungeranno e qualcuno riuscirà addirittura a portarsi a casa qualche piccolo gruzzoletto. Che si decida di giocare a carte o semplicemente di sfruttare il periodo per scommettere qualcosa si avrà la possibilità di riuscire a vincere qualcosa, ma bisognerà fare molta attenzione a non esagerare.

Anche i rapporti interpersonali saranno ottimi.

Leone - anche coloro nati sotto al segno del Leone avranno la possibilità di tuffarsi in giornate fortunate sotto ogni aspetto, ma non per questo dovranno abbassare la guardia ed adagiarsi troppo sugli allori. L'imprevisto è sempre dietro l'angolo e potrebbe bastare un attimo di debolezza per farsi cogliere alla sprovvista. L'amore vero giungerà nell'arco delle prossime giornate e bisognerà avere la capacità e la pazienza di tenerlo stretto.

Vergine - l'amore, così come la fortuna, accompagnerà il segno zodiacale in questione anche durante il weekend di natale, facendogli dono di momenti indimenticabili. Le persone che si siederanno al tavolo di coloro nati sotto al segno della Vergine saranno persone sincere ed amate, in grado di far sfumare rapidamente eventuali momenti di debolezza.

Grazie alla famiglia non ci si dovrà preoccupare di nulla.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche piccolo attimo di tensione ha colto di sorpresa alcuni nativi di questo segno zodiacale, mentre altri hanno avuto la possibilità ed i riflessi per reagire al meglio alle varie situazioni. La grinta non mancherà di certo e grazie all'arrivo del weekend e dell'aria natalizia che porta con sé, anche il segno della Bilancia avrà modo di gioire e lasciarsi alle spalle i vari pensieri e le varie discussioni affrontate nel corso dei giorni appena trascorsi. Circondarsi di persone allegre e sincere aiuterà a cancellare ogni singola sfumatura di tristezza.

Scorpione - l'oroscopo del weekend natalizio ha deciso di farsi portatore di buone notizie per il segno dello Scorpione.

Le varie avversità affrontate nei giorni passati hanno fatto tentennare coloro nati sotto al segno zodiacale in questione, ma grazie al sopraggiungere del fine settimana si avrà la possibilità di mettersi in gioco e rifarsi di tutto. La vicinanza e la complicità delle persone amate aiuterà a recuperare una maggiore autostima in sé stessi, così come la loro gioia e felicità risulterà non poco contagiosa.

Sagittario - qualche attimo di titubanza ha costretto il segno del Sagittario a fermarsi un attimo a riflettere sulla propria vita e su quelle che sono state le decisioni prese in passato. Secondo l'oroscopo, riuscire a riprendere in mano la propria vita non è semplice, ma grazie ad una posizione astrale favorevole, i nativi del segno zodiacale in questione avranno la possibilità di sfruttare le energie fisiche e mentali che si accumuleranno rapidamente nel corso dei prossimi giorni.

Capricorno - gli astri, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, hanno deciso di volgere il proprio sguardo anche in direzione del Capricorno, facendolo rientrare nella cerchia dei segni zodiacali più fortunati del weekend in questione. Chiunque deciderà di avvicinarsi al segno zodiacale in questione, sedendosi magari alla sua stessa tavola, verrà investito da una gioia ed una positività fuori dal comune. Trascorrere attimi magici ed indimenticabili al fianco di un Capricorno, quindi, non sarà affatto difficile.

Acquario - dopo aver dato un taglio alle proprie conoscenze ed aver scremato quelle che sono le vere amicizie, i nativi dell'Acquario potranno tirare finalmente un sospiro di sollievo e godersi quello stato di leggerezza legato all'abbandono di un vero e proprio peso.

Il natale renderà magiche le prossime giornate e non saranno solamente i bambini ed i giovani a poter trascorrere attimi di serenità e gioia.

Pesci - come già anticipato, stando alle previsioni dell'oroscopo, i nativi del Pesci riusciranno a raggiungere la felicità senza troppi problemi. Circondarsi di persone sincere e mettere da parte pensieri strani e strane preoccupazioni aiuterà a rendere le prossime giornate a dir poco indimenticabili. Chi ha intenzione di fare festa, quindi, non dovrà dimenticarsi di includere un Pesci nella lista degli invitati.