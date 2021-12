Una nuova settimana di dicembre sta per nascere e le previsioni dell'Oroscopo si fanno avanti per anticiparne l'arrivo e donare i giusti consigli ai vari segni zodiacali. Il periodo natalizio è ormai alle porte e gli astri hanno ben deciso di donare un'influenza positiva alla maggior parte dei segni, soprattutto durante le giornate del prossimo weekend. Il periodo in questione, compreso tra lunedì 20 e domenica 26 dicembre, si fa portatore di una quasi inaspettata felicità per coloro nati sotto al segno dei Pesci, accompagnati da un Cancro a dir poco fortunato e pronto ad accogliere le buone notizie che giungeranno nei prossimi giorni.

Chi è nato, invece, sotto al segno del Toro avrà la possibilità di mettere in gioco se stesso e sfruttare al meglio le proprie energie, mentre i nativi del Sagittario potranno approfittare della settimana in questione per fare il pieno di energie fisiche e mentali.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - le prime giornate della nuova settimana non sembrano essere tra le migliori, specialmente a causa di qualche pensiero passeggero che potrebbe tentare di strappare via il sorriso dalle labbra di coloro nati sotto al segno dell'Ariete. Qualche piccolo acciacco potrebbe protrarsi fino alla giornata di martedì, ma non per questo ci sarà da preoccuparsi.

La fortuna, seppur fugace, contribuirà a rendere le prossime giornate serene e indimenticabili.

Toro - come già anticipato, coloro nati sotto al segno del Toro riusciranno a godersi al meglio la settimana che sta per giungere, specialmente considerando la nuova carica di energie che permetterà loro di cimentarsi e riuscire in qualunque hobby e situazione.

Apparentemente non sembra esserci nulla in grado di turbare quell'equilibrio che con tanta fatica è stato raggiunto. Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale non ci sarà nulla da temere.

Gemelli - l'oroscopo della prossima settimana di dicembre non sembra prevedere giornate interessanti per il segno dei Gemelli. La monotonia e qualche nota di tristezza potrebbe sopraggiungere nel corso dei primi giorni, svanendo lentamente con il sopraggiungere del weekend.

Nonostante queste piccole note di "buio", i nativi del segno zodiacale in questione avranno la possibilità di godersi il periodo natalizio.

Cancro - la fortuna, secondo l'oroscopo della penultima settimana di dicembre, accompagnerà il segno zodiacale in questione per tutto il periodo compreso tra lunedì 20 e domenica 26, offrendo numerose opportunità con l'avvicinarsi del weekend. Chi ha intenzione di giocare qualche numero fortunato potrà sperare in una vincita, purché non si esageri con le speranze e con le giocate, così come chi è alla ricerca di una occupazione stabile potrebbe finalmente imbattersi in essa. Anche in amore sembra andare tutto a gonfie vele.

Leone - stando a quanto previsto dall'oroscopo, il carisma di questo segno zodiacale gli permetterà di tuffarsi a braccia aperte nelle prossime giornate, cimentandosi senza freni in tutto quello che si paleserà lungo il cammino ed accogliendo gioiosamente le varie opportunità che sopraggiungeranno.

La fortuna accompagnerà il Leone nel gioco e lo aiuterà a collezionare un gruzzoletto non da poco, ma attenzione a non esagerare con le scommesse.

Vergine - l'amore, secondo le previsioni dell'oroscopo, accompagnerà il segno zodiacale in questione durante tutta la nuova settimana di dicembre, permettendo così il tanto atteso incontro con l'anima gemella. Chi vive già all'interno di una relazione stabile potrebbe anche pensare di spingersi oltre e fare il passo decisivo, ma attenzione a non essere troppo avventati: analizzare al meglio le varie opportunità permetterà di organizzare e creare un futuro privo di punti di domanda ed incertezze.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il periodo appena trascorso potrebbe non essere stato tra i migliori, considerando qualche piccolo acciacco e la nascita di alcune discussioni sia in ambito lavorativo che sentimentale.

La nuova settimana del mese di dicembre, stando alle previsioni dell'oroscopo, servirà per recuperare le proprie energie e ritrovare la fiducia nelle proprie capacità. Gioia e felicità sopraggiungeranno per accompagnare il segno della Bilancia almeno fino alla giornata di natale, portando il sorriso sulle sue labbra.

Scorpione - una carica energetica non indifferente accompagnerà lo Scorpione per tutta la durata della nuova settimana di dicembre, ma non basterà ad uscire vincitori dalle varie lotte interne. Qualche attimo di solitudine servirà per comprendere qual è la strada più giusta da intraprendere e per vagliare attentamente le varie ipotesi, ma servirà anche a ritrovare se stessi e scoprire le proprie capacità.

Attenzione a non sprecare inutilmente le proprie energie: dosarle bene aiuterà a raggiungere i vari obiettivi con il minimo sforzo.

Sagittario - questa nuova settimana di dicembre servirà al segno del Sagittario per recuperare al meglio le proprie energie. Cimentarsi in qualcosa di costruttivo potrebbe non essere semplice in un periodo come questo, ma dosando al meglio le energie attuali si potrebbe riuscire nei propri intenti. In ambito sentimentale e relazionale non sembra esserci nulla di cui doversi preoccupare, ma non per questo sarà possibile abbassare la guardia.

Capricorno - anche il segno del Capricorno, secondo le anticipazioni dell'oroscopo di questa nuova settimana, sembra rientrare tra quelli maggiormente favoriti dagli astri.

La fortuna e la serenità avvolgeranno le prossime giornate senza pensarci due volte, donando così al Capricorno la possibilità di mettersi in gioco e riuscire a raggiungere i propri obiettivi. La vicinanza delle persone amate potrebbe rivelarsi decisiva per ritrovare la fiducia nelle proprie capacità e per potersi godere al meglio le varie giornate di questo periodo.

Acquario - riuscire a liberarsi di quel peso che si avverte attorno al cuore non sarà semplice, ma durante i giorni che stanno per sopraggiungere potrà rivelarsi indispensabile fare un taglio netto alle proprie conoscenze, allontanando così le persone negative per circondarsi di gioia e serenità. Non è il momento adatto per lasciarsi abbattere, specialmente dopo che ci si è incamminati in una direzione giusta e promettente.

Pesci - come già anticipato, la felicità potrebbe avvolgere il segno zodiacale in questione per tutta la durata della settimana, facendo avvertire maggiormente il proprio abbraccio con l'avvicinarsi del weekend. Il natale di questo 2021, nonostante la pandemia ancora attuale e le varie preoccupazioni, potrà rivelarsi utile per schiarirsi le idee e riuscire a recuperare quell'equilibrio che si credeva essere andato perduto. L'oroscopo non può consigliare altro se non approfittare del momento per godersi appieno la vita e la compagnia dei propri cari.