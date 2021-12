L'oroscopo della giornata di mercoledì 22 dicembre prevede un forte desiderio d'indipendenza per l'Ariete, soprattutto al lavoro, considerate le buone prestazioni, mentre Capricorno riuscirà a essere molto convincente al lavoro grazie a Mercurio. La Luna passerà in Leone, e permetterà ai nativi del segno di prepararsi al meglio per questo Natale, mentre Pesci sarà in armonia con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 22 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale tutto sommato positiva in questa giornata grazie alla Luna in trigono.

Sappiamo che in amore non è un grande periodo, ciò nonostante l'astro argenteo vi aiuterà a essere un po’ più morbidi e un po’ più buoni con il partner. Se siete single potreste captare qualche piccolo segnale romantico, ma questo non vorrà dire che dovrete essere precipitosi. Nel lavoro servirà un po’ più d'attenzione ai dettagli per far sì che i vostri progetti siano validi. Voto - 7️⃣

Toro: giornata in calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì 22 dicembre. Intendiamoci, il vostro rapporto va bene, ma forse potrebbe mancarvi un po’ di mordente. Se siete single comunicare con gli altri potrebbe non sembrarvi così semplice e immediato. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuta nelle vostre mansioni, con risultati tutto sommato discreti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile porta un po’ di bontà in più nei vostri cuori, e in amore, single oppure no, vedrete che riuscirete a farvi apprezzare, dal partner, dagli amici o dai familiari, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro buonumore e una buona dialettica saranno di grande aiuto per ottenere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Cancro: un quadro astrale non eccezionale, ma comunque sufficiente per cercare di vivere in pace con voi e con il partner. Venere rimane negativa, questo sì, ciò nonostante la Luna vi ha aiutati molto nell'ultimo periodo, e per questo, potrete cercare di instaurare un dialogo con il partner. Se siete single siate un po’ più umili.

In ambito lavorativo saranno necessarie alcune soluzioni intelligenti per alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di mercoledì che vedrà la Luna passare dal vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo. In ambito amoroso il vostro rapporto brillerà di luce propria, e con le capacità comunicative che avrete, potrete riuscire a conquistare chi più amate, anche voi cuori solitari. Preparatevi dunque a trascorrere delle belle festività natalizie. Nel lavoro vi sentirete meglio del solito, e ciò si rifletterà anche sui vostri risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile e soddisfacente per voi nativi del segno. Potrete contare sul bel rapporto al momento grazie a Venere, che porterà tanta armonia e voglia di amare.

Se siete single non vi stancherete mai di sognare il vero amore, ma forse, questo sogno potrebbe diventare realtà. Nel lavoro considerato che Giove sta per mettersi in cattivo aspetto, forse sarà meglio essere pazienti, e non iniziare progetti ambiziosi senza prima essere sicuri di quel che fate. Voto - 7️⃣

Bilancia: buttarsi nella mischia non sarà ancora possibile considerato che Venere vi guarda male al momento, ciò nonostante, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 22 dicembre, ci sarà la Luna in sestile. Single oppure no, dunque, potrebbe valere la pena correre qualche rischio. Sul fronte lavorativo se volete ottenere buoni risultati, dovrete essere ben organizzati. Voto - 7️⃣

Scorpione: un quadro astrale purtroppo sottotono in questa giornata di mercoledì a causa della Luna in quadratura.

Niente panico però, perché le festività natalizie saranno al sicuro se non vi lasciate prendere dalle emozioni e da un atteggiamento troppo impulsivo. Single oppure no dunque, siate molto pazienti e comprensivi. Per quanto riguarda il lavoro cercare il confronto con i colleghi potrebbe aiutarvi con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico del Leone sarà di grande aiuto per prepararvi a questo weekend natalizio, ma nel vostro caso sarà meglio rimanere comunque vigili. Single oppure no infatti, attenzione alle vostre azioni, perché potrebbero non essere viste di buon occhio. Per quanto riguarda il lavoro invece siete inarrestabili al momento, e proprio per questo sarà necessario portare a termine alcuni lavori il prima possibile.

Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale convincente in questa giornata per voi nativi del segno, e sarà sempre meglio ogni giorno che passa. Con Mercurio al vostro fianco, potrete contare su notevoli abilità organizzative e oratorie, da convincere colleghi e clientela a fidarvi di voi. Per quanto riguarda i sentimenti, con Venere favorevole avrete un certo stile dalla vostra parte, che piacerà molto al partner, o alla vostra fiamma se siete single. Voto - 9️⃣

Acquario: anche se la Luna sarà negativa in questa giornata, cercate di mantenere un atteggiamento solare e spensierato. Non ci sarà un vero e proprio motivo per essere insoddisfatti della vostra situazione attuale, sia lavorativa che sentimentale, dunque siate ottimisti, e affrontate la giornata con il sorriso sulle labbra, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Pesci: vita di coppia stabile, piacevole e divertente secondo l'oroscopo di mercoledì. Riuscirete a mantenere un'ottima armonia di coppia, merito anche di Venere in sestile dal segno del Capricorno. Se siete single vi concederete soltanto a chi saprà stuzzicare il vostro intelletto. In ambito lavorativo sarete piuttosto precisi con le vostre mansioni, ma con Marte negativo, dovrete anche saper gestire tempo ed energie che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣