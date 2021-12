Un'altra settimana del mese di dicembre sta arrivando e l'Oroscopo si prepara ad annunciare l'arrivo di interessanti novità per alcuni dei segni zodiacali.

Arrivano notizie importanti per i nati sotto al segno del Toro, pronti ad accogliere le eventuali proposte che sopraggiungeranno nel corso delle prossime giornate. I nativi della Bilancia, invece, potrebbero imbattersi in una Luna in opposizione che causerà qualche rallentamento a livello lavorativo, così come potrebbe accadere per il segno dell'Ariete, costretto a fronteggiare un Mercurio in opposizione a causa della sua "decisione" di volgere il proprio sguardo in direzione del Capricorno.

Quest'ultimo segno zodiacale, quindi, dovrebbe ritrovarsi immerso in una settimana ricca di novità e proposte non da poco.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 dicembre.

L'oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno dell'Ariete potrebbe non avere le stesse opportunità di altri segni zodiacali in questo periodo. La causa di ciò è l'opposizione di Mercurio, uno degli astri che hanno deciso di volgere il proprio sguardo altrove, abbandonando così il segno zodiacale in questione. Sul lavoro potrebbero sopraggiungere rallentamenti non previsti e discussioni in grado di fare innalzare i livelli di stress, ma grazie alla vicinanza del partner e delle persone care si potranno trascorrere i prossimi giorni in serenità.

Toro - la nuova settimana di dicembre, stando alle anticipazioni dell'oroscopo, si fa portatrice di novità interessanti e proposte lavorative che, dopo un'attenta analisi, risulteranno più remunerative e convenienti rispetto alla attuale occupazione. Affidarsi allo sguardo attento di persone più esperte e chiedere loro consiglio non sarà qualcosa di cui doversi vergognare, soprattutto se si ha intenzione di fare carriera ed allestire a dovere il proprio futuro e quello della propria famiglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemelli - l'oroscopo settimanale per il segno dei Gemelli preannuncia l'arrivo di una notizia buona ed una cattiva. La stanchezza inizierà a farsi avvertire con il sopraggiungere della giornata di martedì, mentre si avrà la possibilità di riprendere in mano la propria vita e sistemare alcune situazioni lavorative che, per un motivo o per un altro, erano state lasciate irrisolte durante i giorni precedenti.

Cancro - la nuova settimana di dicembre inizierà con un carico di energie non indifferenti per il Cancro, ma dalla giornata di mercoledì, Mercurio entrerà in opposizione e si farà portatore di notizie poco piacevoli, specialmente in ambito lavorativo. Riuscire a comunicare con la famiglia, spiegando i propri punti di vista, non sarà semplice ma non intaccherà il rapporto equilibrato esistente. Con l'arrivo del weekend, invece, si potrà contare su qualche nota di fortuna in più.

Leone - i nativi di questo segno zodiacale avranno finalmente la possibilità di recuperare le proprie energie. L'oroscopo preannuncia infatti l'arrivo di giornate tranquille in cui sarà possibile concentrarsi su se stessi e ritagliare attimi di relax da trascorrere in totale isolamento.

Dedicare alla cura della propria persona non è qualcosa di cui doversi vergognare, specialmente se al proprio fianco si ha una persona in grado di comprendere i bisogni del partner.

Vergine - la settimana che sta per sorgere risulta essere tra le migliori del mese in corso. Sia in ambito lavorativo che nella sfera sentimentale e relazionale si avrà la possibilità di imbattersi in novità interessanti ed in grado di portare miglioramenti al presente e per il futuro. Attenzione però a non adagiarsi troppo sugli allori e sulle buone notizie: l'imprevisto potrebbe essere sempre dietro l'angolo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il segno della Bilancia potrebbe imbattersi in qualche rallentamento a livello lavorativo ed economico.

Riuscire ad organizzarsi potrebbe non essere così semplice come lo era nei giorni appena trascorsi, ma grazie alla vicinanza del partner e delle persone amate si avrà la possibilità di mettere in ordine le proprie idee e le varie priorità.

Scorpione - l'oroscopo della nuova settimana di dicembre non sembra voler preannunciare nulla di realmente positivo per il segno zodiacale in questione. Vari rallentamenti potrebbero sopraggiungere nel corso delle prossime giornate ed in ambito sentimentale ci si potrebbe imbattere in situazioni poco chiare e, soprattutto, non semplici da superare. Cercare di mantenere la calma ed evitare colpi di testa potrebbe aiutare a non creare ulteriori "casini" nei prossimi giorni.

Sagittario - la posizione assai favorevole di Marte porterà, almeno per la prima metà della settimana in questione, una carica di energie positive non indifferente che permetterà al segno del Sagittari di affrontare le prossime giornate senza problemi. L'avvicinarsi del weekend mostrerà la posizione sfavorevole della Luna, ma grazie alle energie accumulate precedentemente non ci si dovrà preoccupare troppo.

Capricorno - una combinazione astrale assai favorevole si metterà a disposizione del Capricorno proprio nei prossimi giorni. L'oroscopo prevede che, grazie al favore di Mercurio e Venere, coloro nati sotto al segno del Capricorno riusciranno a godersi in maniera ottimale la nuova settimana del mese di dicembre.

Sia in amore che in ambito lavorativo si potrà fare affidamento sulle proprie energie e sull'influenza positiva dei vari astri che permetteranno la buona riuscita dei vari piani ed il raggiungimento della maggior parte degli obiettivi.

Acquario - il segno zodiacale in questione potrà finalmente riprendere in mano le proprie energie e stringere saldamente le redini della propria vita. Riuscire ad organizzare il proprio futuro non sarà difficile e grazie alla posizione favorevole di alcuni astri ci si potrebbe sentire quasi invincibili. Attenzione, però, a non adagiarsi troppo sugli allori poiché non tutti gli aspetti della vita saranno rose e fiori.

Pesci - l'oroscopo per il segno dei Pesci non è così negativo come si potrebbe immaginare.

Grazie ad una posizione astrale ottimale, il segno zodiacale in questione potrà finalmente dedicarsi alla ricerca del vero amore od al miglioramento dei rapporti interpersonali attuali, senza dimenticarsi di mostrare il proprio lato migliore anche sul luogo di lavoro. Grazie alle proprie capacità ed al proprio carattere si potrebbe attirare l'attenzione di una o più persone interessanti.