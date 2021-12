Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 13-19 dicembre 2021. Che cosa accadrà nella prima metà del mese corrente? Quali novità portano l’amore e il lavoro? A quanto pare, per i nativi dell’Ariete è arrivato il momento di fare ordine nella propria vita amorosa. I nati in Cancro devono affrontare gli intoppi burocratici, mentre i nativi dello Scorpione devono tenere sotto controllo la rabbia, altrimenti lo stomaco ne pagherà le conseguenze. A seguire, le previsioni segno per segno dedicate alla settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 dicembre e le pagelle, con voto da 1 a 10.

Pagelle e oroscopo per la settimana 13-19 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – È arrivato il momento di mettere ordine nella sfera amorosa e affettiva. Se siete innamorati del vostro partner, potreste sfruttare questo periodo per ufficializzare l’unione. Alcune coppie hanno qualcosa da ridiscutere, per fortuna si tratta di argomenti di poco conto. I single del segno potrebbero dare un’altra opportunità a una vecchia fiamma. In campo lavorativo, ave te lavorato sodo in questi mesi autunnali, dicembre vi porta qualche regalino. Fidatevi di più del vostro istinto, lasciate perdere le critiche di gente che non pratica il vostro lavoro. In salute, il vostro punto debole è la gola, non sgolatevi troppo: dovete essere in forma per Natale e Capodanno.

Voto della settimana: 7

Toro – In amore, in questo periodo prenatalizio siete molto espansivi e avete tanta voglia di comunicare con chiunque, in particolare con il partner. Si prospetta una bella settimana per le coppie felici e profondamente innamorate e che non hanno inquietudini nel cuore. I cuori solitari del segno devono prepararsi a questa settimana ricca di flirt, ma di breve durata.

Per il grande amore vi tocca aspettare ancora un bel po’. Parlando di lavoro, c’è qualcosa che non vi è chiaro e vorreste andare fino in fondo. Questo potrebbe mettervi in una posizione imbarazzante e scomoda. Attenzione ai fraintendimenti dovuti a una comunicazione imperfetta. Voto della settimana: 6

Gemelli – Sul fronte amoroso, se dovete fare delle scelte decisive, l'oroscopo consiglia di farlo in maniera chiara, trasparente e inequivocabile.

Evitate anche le discussioni in famiglia, cercate anche di non trascurarla. Per molti cuori solitari del segno si presenta l’occasione di trasformare un’amicizia in qualcosa di più importante. In campo lavorativo, potrebbe scappare qualche parola di troppo in una situazione che richiede la massima cautela. Se lavorate in gruppo, lasciate lo spazio agli altri componenti di esprimersi. Per il bene della vostra salute cercate di praticare più attività fisica e di mangiare sano ed equilibrato. Voto della settimana: 6,5

Cancro – In amore, questa è una settimana spensierata per molti innamorati del segno. Avete voglia di ridere e scherzare con la persona che avete al vostro fianco e fate anche bene perché molto spesso l’allegria riesce a rafforzare la relazione e a renderla indistruttibile.

Non mancherà, però, qualche scambio vivace di opinioni tra le coppie più affiatate. In campo lavorativo, questa settimana scorre in maniera fluida, soprattutto per coloro che hanno un lavoro dipendente. Intoppi burocratici potrebbero ostacolare quelli che lavorano nel settore assicurativo o nella comunicazione. Voto della settimana: 8

Previsioni settimanali dal 13 al 19 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana l’amore vi trascina in una dimensione magica, capace di catturare la vostra attenzione e di mettere in secondo piano tutto il resto. Tempi duri per chi ha ancora lo status di single. Ogni certezza sentimentale sarà messa in discussione. Se la vostra storia d’amore è importante, cercate di salvaguardare il vostro legame.

L’umore ballerino potrebbe influire sui comportamenti e sulle decisioni lavorative di alcuni di voi. Alcuni di voi potrebbero essere baciati dalla fortuna nel gioco. Voto della settimana: 6,5

Vergine – In amore, la settimana potrebbe aprirsi con qualche discussione che riguarda le feste natalizie. A ogni modo cercate di non dare troppa importanza a queste divergenze di opinioni, le risolverete subito. Anzi, raggiungerete un compromesso su dove andare, cosa fare per la settimana di Natale. I single potrebbero incontrare per caso una persona davvero speciale. Parlando di lavoro, a causa di qualche contrattempo o di un po’ di nervosismo nei rapporti lavorativi, la settimana potrebbe partire con il piede sbagliato.

Rimboccatevi le maniche, già dalla prossima settimana potrebbero esserci delle novità imperdibili, preziose per le vostre tasche. Voto: 5

Bilancia – In campo amoroso, in questo periodo niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare idea su quello che vorreste realizzare. Quando gli altri esprimono la propria idea su cosa dovete fare vi creano qualche grattacapo che, direttamente o indirettamente, andrà a incidere sulla qualità della vostra relazione amorosa. Insomma, le feste natalizie potrebbero essere un po’ agitate, ma alla fine la spunterete. Per i cuori solitari del segno potrebbe essere un periodo frenetico e nervoso. Potreste non avere tempo per cercare l’anima gemella. Per il lavoro, invece, si prospetta un buon periodo.

È la settimana adatta per affrontare colloqui, presentare nuovi progetti, avviare trattative fruttuose, firmare accordi o contratti. In salute, il fisico sta bene ma dovete fare particolare attenzione ai troppi pensieri che rovinano il sonno. Voto della settimana: 6,5

Scorpione – In amore, siete in una fase piuttosto curiosa. A livello emotivo siete divisi a metà: da una parte sentite l’esigenza di acquistare più sicurezza e stabilità, dall’altra, invece, volete dare un’occhiata in giro magari solo per il gusto di giocare o di sperimentare il proprio potere di seduzione. In campo lavorativo, è la settimana adatta per chiedere incentivi o gratificazione. Questo è periodo importante anche per coloro che lavorano nel settore immobiliare o in quello alimentare.

In salute, in questi giorni avete una buona resistenza fisica e mentale. Voto della settimana: 7,5

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 13-19 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso, la vostra relazione ha bisogno di equilibrio e stabilità. Ciò che dovete fare è usare la carta del dialogo, della comunicazione, della chiarezza. Solo in questo modo voi e il vostro partner riuscirete a recuperare anche l’intimità perduta. Se siete single per scelta o per destino, vi butterete in qualche avventura poco romantica, ma molto intensa. Sul fronte lavoro, anche chi ha lavorato da solo si troverà costretto a confrontarsi con gli altri. Grazie al vostro temperamento aperto otterrete l’attenzione dei vostri nuovi collaboratori.

Voto della settimana: 6

Capricorno – Alcune situazioni amorose potrebbero sbloccarsi. Alcuni single del segno potrebbero essere colpiti da un colpo di fulmine. La situazione potrebbe farsi delicata per chi vive una relazione un po’ scrogiolante, i sospetti potrebbero minare l’ormai precario equilibrio delle coppie che stanno insieme da tanti anni. In campo lavorativo, non commettete l’errore di rivelare i vostri propositi a chiunque, perché potrebbe rubarveli e spacciarli per propri. Voto della settimana: 6

Acquario – In amore, i battibecchi tra i coniugi potrebbero essere molto frequenti. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, i ritmi diventeranno più frenetici. Se pensate di essere incompresi o che le vostre esigenze emotive non siano prese in considerazione, potreste mettere in scena una delle vostre sfuriate.

I separati potrebbero vivere momenti di malinconie. Questa settimana vi offre l’opportunità di migliorare la vostra posizione lavorativa, le stelle favoriscono i colloqui e le trattative. Migliorano leggermente le vostre finanze, anche se qualche regalo extra potrebbe incidere sul bilancio. Voto della settimana: 5

Pesci – Regna la malinconia nel reparto dedicato all’amore e all’affetto. Chi vive una situazione di scontento amoroso cercherà di capire quale evento abbia portato malcontento nel rapporto di coppia. Se il vostro cuore è libero da tempo, dovete affrontare un periodo dissonante. In campo lavorativo, alcuni progetti che credevate vincenti si dimostrano complicati. Il vostro difetto è chiedere consigli agli altri ma poi non ascoltate nessuno. La verità è che non vi fidate delle persone che vi circondano. Voto della settimana: 5,5