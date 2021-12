L'oroscopo del weekend 18 e 19 dicembre 2021 porta una ventata di novità e importanti consigli delle stelle. Come sarà il vostro fine settimana? A quanto pare, arriveranno nuove sfide per i nativi della Bilancia, mentre i nati in Sagittario dovrebbero fare un esame di coscienza. I solitari nati sotto il segno dell’Acquario dovrebbero riprendere i rapporti con i propri cari e scacciare via il senso di solitudine. Andiamo a leggere, oltre alle previsioni astrologiche per le giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre, anche i consigli delle stelle per ogni segno zodiacale.

Il weekend 18-19 dicembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi sentite come se stesse facendo un passo avanti e diversi passi indietro. Vi sentite bloccati in un ciclo infinito senza via d’uscita. È il momento di prendere delle misure drastiche. È ora di passare alla modalità risparmio energetico. Prendendovi cura di voi stessi e delle vostre esigenze, creerete lo spazio necessario affinché le risposte che cercate vi arrivino. Le stelle vi suggeriscono di prendervi cura di voi.

Toro – State dicendo e facendo cose giuste, ma c’è qualcosa che non torna. Questa è una sensazione che non riuscite a scrollarvi di dosso da un po’ di tempo, quindi, perché non provate a sintonizzarvi sulla vostra saggezza interiore?

Provate a scavare più a fondo e scoprire cosa sta succedendo dentro di voi. È il momento di eliminare le distrazioni e avvicinarsi sempre di più alla verità. Avete il supporto cosmico per iniziare la vostra ricerca interiore. L’universo suggerisce che il vostro istinto vi sta dicendo qualcosa da un po’ di tempo.

Gemelli – Se c’è qualcosa che non va dovete essere sinceri con voi stessi al riguardo.

Chi e cosa dovete eliminare dalla vostra vita? Cosa vi siete portati dietro di dannoso per la vostra salute fisica ed emotiva? Riflettete con calma e datevi delle risposte sincere. Le stelle suggeriscono che l’erba marcia va estirpata subito e senza ripensamenti, anche se questo sarà doloroso per gli altri.

Cancro – L'Oroscopo del Cancro parla della presenza di idee nuove e creative.

Idee che hanno il potenziale per trasformare sia voi che il mondo di cui fate parte. Prima di discutere queste idee con gli altri lasciate cuocere a fuoco lento fino a quando non avete completa chiarezza su come volete portare avanti le cose. In amore, è il periodo adatto per le dimostrazioni di affetto verso qualcuno che amate. Solo perché sono vicini a voi non significa che dovete essere d’accordo con tutto ciò che fanno e dicono. Le stelle suggeriscono di essere sinceri con la persona amata, perché è il modo migliore per mantenere pulito il rapporto.

Previsioni astrologiche di sabato 18 e domenica 19 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – Le grandi cose non accadono dall’oggi al domani. Bisogna essere disposti a lavorare per gli altri in maniera coerente.

Bisogna essere disponibili per le persone amate anche nei giorni di tempesta. E in questo siete particolarmente bravi e siete anche vicini alla realizzazione dei vostri obiettivi. Se state inseguendo qualche sogno, presto entrerete in un periodo di stabilità e di prosperità. Il vostro duro lavoro sta dando i frutti, le stelle suggeriscono di andare avanti così.

Vergine – Il 2021 vi ha insegnato molte lezioni, e l’arte di trasformare il caos in qualcosa di grande e immenso è sicuramente una di queste. Pensate a questo come un momento per essere grati. Essere grati per la chiarezza che sta avvenendo dentro di voi, perché vi sta portando dritto al vostro scopo. Questo fine settimana, meditate sulla vita che volete creare per voi stessi nei prossimi anni e su come intendete gettare le solide fondamenta affinché i vostri sogni sboccino.

Dovrete impegnarvi molto nel lavoro richiesto. Le stelle dicono che i vostri sogni stanno prendendo forma.

Bilancia – Vivere da soli ha i suoi vantaggi, ma per quanto tempo avete intenzione di festeggiare i compleanni senza annoiarvi? L'oroscopo parla di una situazione di convivenza, che potrebbe essere temporanea o a lungo termine, a seconda di come state vivendo la vostra vita. Chi ha una relazione seria potrebbe pensare alla convivenza o al matrimonio. Questa fase della vostra vita arriverà con un bel carico di sfide. Tuttavia, ciò che otterrete dalla vita di coppia è di gran lunga migliore della vita da single. Le stelle dicono che è il momento di provare la convivenza.

Scorpione – Le fasi finali del progetto spesso sembrano le più impegnative.

Quel senso di stanchezza è una costante. Per non parlare della sensazione che il traguardo si stia allontanando sempre più da voi. Ma questo è solo la vostra immaginazione. Siete dove dovete essere, quindi continuate a impegnarvi anche quando le cose si fanno complicate. Le stelle dicono che presto sarete ricoperti di successo e riconoscimento.

L'oroscopo di sabato 18 e domenica 19 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ci sono giornate belle e giornate brutte, ma a volte la spiacevolezza piomba nella vostra relazione d’amore e spazza via tutto ciò che avete creato insieme. Se credete di avere un futuro insieme come coppia, allora dovete trovare un modo per raggiungere l’equilibrio e raddrizzare le cose storte.

È il momento di fare una ricerca dell’anima. Assicuratevi solo di far sapere gli altri del vostro bisogno di spazio prima di prendere una decisione definitiva. Le stelle suggeriscono di fare un esame di coscienza.

Capricorno – Non tutti sono tossici. Proiettare il passato sul vostro presente renderà solo più difficile andare avanti. Quindi, fate una conversazione aperta e onesta con voi stessi e cercate di capire chi e cosa dovete eliminare. Magari iniziate a eliminare quei pensieri negativi che frullano nella vostra testa. L'oroscopo suggerisce di sorprendere la persona amata con una dimostrazione di affetto. Se volete tenere pulita la vostra relazione d’amore, dovete essere sinceri con il partner su come percepite una certa situazione.

Acquario – Fate attenzione alla vostra voglia di isolarvi. Tenete sotto osservazione la vostra tendenza a ripetere la storia del fallimento e della miseria. Siete dove dovete essere e avete il potere di dare vita al cambiamento che volete vedere nel mondo attorno a voi. Quindi, iniziate a lavorare sulle cose al rovescio. Fate quello che serve per connettervi con quel flusso di positività e invocare un senso di gioia dentro di voi. Mentre lo fate, riconnettetevi con le persone che vi stanno attorno. I compagni guerrieri che vi ricordano il vostro talento e potenziale. Le stelle suggeriscono di riprendere i rapporti con i vostri amici.

Pesci – Altri cinque minuti di sonno. Un’altra tazza di caffè.

Un’altra puntata ancora. Dalla prossima settimana dieta. Le scuse sono infinite e queste scuse vi terranno solo incatenati all’inerzia e al compiacimento. È il momento di impegnarvi di nuovo nei vostri obiettivi e mostrarvi per ciò in cui credete anche quando siete sfiduciati. Concentrazione e disciplina sono parole potenti che vi aiuteranno a mettere in moto le ruote del destino. Le stelle dicono: ‘Basta scuse’.