Lunedì 20 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Nettuno stazionerà nell'orbita dei Pesci. Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno il moto in Acquario, così come Urano permarrà in Toro. Il Sole e Marte, infine, continueranno la sosta in Sagittario come Mercurio, Venere e Plutone resteranno stabili nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: spensierati. Nel bel mezzo di un periodo non troppo entusiasmante, la Luna nel segno in trigono a Nettuno e in sestile a Urano potrebbe donare ai nati Cancro un rigenerante mood spensierato, in particolar modo la seconda e terza decade del segno.

2° posto Pesci: speranzosi. I raggi del Grande Benefico staranno per irradiare il loro segno ma, prima che ciò accada, l'espansivo astro avrà buone chance di offrire un piccolo assaggio delle sue doti peculiari in questo lunedì, facendo avvertire una certa spensieratezza nei riguardi del prossimo futuro al dodicesimo segno zodiacale.

3° posto Scorpione: hobby. Ventiquattro ore ideali in casa Scorpione per dedicarsi a uno dei loro hobby preferiti, grazie al quale riusciranno a schiarirsi le idee in merito a qualche questione professionale insoluta e, al contempo, scongiurare lo stress.

I mezzani

4° posto Toro: tenaci. La tempra del primo segno Fisso potrebbe essere la salvezza dello stesso nelle faccende lavorative della giornata inaugurale della settimana, in quanto riuscirà a risolvere tempestivamente i probabili imprevisti di natura pratica che emergeranno.

5° posto Vergine: shopping. Lunedì dove il segno di Terra avrà buone chance di soddisfare un piccolo desiderio materiale che abbellisca la propria abitazione, ad esempio acquistando delle mensole per il soggiorno oppure una lampada per la camera dei più piccoli.

6° posto Acquario: gratifiche. Qualche buona soddisfazione di natura morale potrebbe inorgoglire non poco i nati Acquario in questa giornata di fine anno, specialmente perché tale gratifica giungerà da una persona spesso avara di complimenti.

7° posto Leone: focus sui dettagli. Giornata dicembrina che sembrerà, c'è da scommetterci, fatta apposta per far concentrare i nativi su alcuni dettagli dei loro progetti in essere e, grazie al benevolo duetto Sole-Mercurio, sarà facile aggiustare prontamente il tiro.

8° posto Gemelli: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione in casa Gemelli, i particolar modo per la seconda decade nativa, non sarà presumibilmente un esercizio semplice da portare a compimento, quindi meglio rimandare eventuali compiti gravosi a giorni più lucidi.

9° posto Sagittario: amore flop. Nel ménage amoroso di casa Sagittario parrà aleggiare un barlume d'insoddisfazione da parte dei nativi, in quanto quest'ultimi si attenderanno maggior coinvolgimento da parte della dolce metà ma resteranno puntualmente delusi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: attriti in coppia. Il Luminare femminile opposto al Messaggero degli Dei di Fuoco potrebbe portare un po' di sconsiglio nelle coppie dei nati Capricorno, coi nativi che risponderanno a tono alle accuse del partner scatenando un polverone dialettico.

11° posto Ariete: esausti. Recarsi nel luogo professionale sarà, con tutta probabilità, meno facile del solito in questa giornata di fine dicembre, in quanto il primo segno zodiacale parrà avvertire la pesantezza delle fatiche spese nelle ultime due settimane.

12° posto Bilancia: taciturni. Avere la bocca cucita per un segno incline al dialogo come la Bilancia potrebbe sembrare quasi un paradosso, ma è il mood che presumibilmente assumerà il segno Cardinale questo lunedì per evitare inutili battibecchi nella cerchia amicale.