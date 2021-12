L'oroscopo della giornata di lunedì 20 dicembre vedrà la Luna prendersi cura dei nativi Cancro, indirizzandoli verso un Natale sereno, mentre Capricorno dovrà essere un po’ meno euforico. Marte promette tante energie per i nativi Sagittario, mentre Pesci sarà più fortunato in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 20 dicembre.

Previsioni oroscopo lunedì 20 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: umore in calo in questo inizio di settimana per voi del segno. Purtroppo la Luna sosterà nel segno del Cancro, quindi in quadratura, ciò nonostante, questo non vorrà dire che le feste in arrivo andranno male.

Single oppure no, cercate solo di essere un po’ più umili e mai impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Giove e Marte vi daranno ancora discrete opportunità per far valere i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale che continuerà a brillare secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 20 dicembre. Con la Luna in sestile, e Venere in trigono, riuscirete a po’ regalare attimi di felicità alla vostra anima gemella. Se siete single, smettetela di tormentarvi con i dubbi e, per una volta, fate come dice il vostro cuore. In ambito lavorativo, saprete sostenere un ritmo incalzante, e anche se non ci saranno sempre ottimi risultati, alla fine riuscirete a sentirvi fieri di voi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, le cose in amore andranno comunque molto bene per voi nativi del segno. I rapporti con il partner saranno piuttosto sereni e piacevoli, dunque non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti, o di fare qualcosa di bello insieme al partner. Se siete single, siate originali con la vostra fiamma e potreste riuscire a creare la giusta atmosfera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, saprete prendervi cura dei vostri progetti grazie a Giove, ma attenzione alle energie. Voto - 8️⃣

Cancro: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. La Luna sosterà nel vostro cielo e quest'aria natalizia vi aiuterà a stabilire un po’ di armonia tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single, potreste ricavare molto dai rapporti sociali.

In ambito lavorativo, invece, bisognerà avere una buona strategia per riuscire a massimizzare i risultati. Voto - 7️⃣

Leone: vita di coppia tutto sommato stabile per voi nativi del segno. Certo, Venere non è influente, mentre la Luna sarà favorevole solo tra qualche giorno. Ciò nonostante, la vostra relazione di coppia è sana, dunque provate a regalare un po’ di felicità in più al partner, e senza chiedere nulla in cambio. I cuori solitari in cerca d'amore potrebbero trovare ciò che stanno cercando. Sul fronte lavorativo, Marte vi metterà a vostro agio in quanto a energie, ma per vedere risultati davvero soddisfacenti bisognerà aspettare il nuovo anno. Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale in miglioramento per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 20 dicembre.

Se avete commesso degli errori in precedenza, saprete come farvi perdonare dal partner e vi avvierete verso delle festività serene. Se siete single, sarà una giornata serena da trascorrere insieme a chi più volete bene. Nel lavoro, sarete piuttosto responsabili con le vostre mansioni, cercando di non commettere errori. Voto - 8️⃣

Bilancia: non un ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. Luna e Venere si allineeranno nuovamente contro di vo e, per quanto riguarda i sentimenti, sentirsi a proprio agio con il partner non sarà per niente facile. Se siete single, dovrete lasciare perdere il passato, perché così non andrete mai avanti. Nel lavoro, Marte in sestile vi aiuterà a essere attivi, ma sarà meglio evitare distrazioni.

Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo piuttosto piacevole in ambito amoroso, secondo l'oroscopo. Luna e Venere in perfetta posizione garantiranno grandi emozioni tra voi e il partner ma, soprattutto, potrebbe essere un buon momento per fare buoni propositi per l'anno nuovo e rendere più affiatata la vostra storia d'amore. Se siete single, sarete in grado di mantenere le vostre promesse, soprattutto i nati nella prima decade. In ambito lavorativo, Mercurio in sestile vi aiuterà a completare i vostri progetti senza troppe sbavature. Voto - 8️⃣

Sagittario: un ottimo Marte in congiunzione promette tante energie nel corso di questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, sarete particolarmente attivi e impegnati, con quella voglia di fare tante cose insieme ma soprattutto al meglio.

In ambito sentimentale, ci sarà maggiore intesa tra voi e il partner ora che la Luna non vi darà più fastidio. Se siete single, questa giornata potrebbe rivelarsi gratificante e inaspettata. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna storta, potreste non vivere una situazione ottimale per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, anche se Venere sarà nel segno, sarà meglio non essere troppo pretenziosi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale, le idee non vi mancheranno, e una buona organizzazione vi darà modo di mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: vita professionale che darà il meglio di sé in quest'ultimo periodo dell'anno. Secondo l'oroscopo, non mancheranno gratificazioni e successi con Marte e Giove in ottimo aspetto.

Per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto voi cuori solitari, sarete alla ricerca di emozioni, lanciando qualche occhiatina, ma dovrete sapervi muovere bene in questa complicata scacchiera. Se avete una relazione stabile, invece, non vi farete problemi a creare un'atmosfera un po’ più romantica. Voto - 8️⃣

Pesci: vi sentirete un po’ più fortunati per quanto riguarda le questioni di cuore. Teneri e romantici come siete, sarete guidati da una forte Luna in trigono dal segno del Cancro. Dunque, single oppure no, sarà possibile riuscire a attirare l'attenzione verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale Mercurio in sestile vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti, ma non sarà sempre così semplice, considerato che Marte si troverà in quadratura. Voto - 8️⃣