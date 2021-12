L'oroscopo di sabato 4 dicembre 2021 è pronto a partire di gran carriera, ben disposto a mettere in chiaro quali segni, tra quelli della prima sestina, potranno contare sull'aiuto delle stelle. Sul piatto della bilancia le previsioni zodiacali del giorno rivolte all'amore e al lavoro: curiosi di sapere se il vostro segno di nascita risulta tra quelli considerati positivi nel periodo? Bene, prima di incamminarci lungo i misteriosi sentieri astrali, spesso intricati e difficili da interpretare, vediamo di mettere in risalto i segni considerati vincenti in questa parte della settimana.

L'Astrologia di sabato annuncia una giornata molto fortunata per i nativi del Leone, segno indicato al "top". Benissimo anche il Cancro, splendidamente considerato in ambito amoroso nonché in quello legato alle attività lavorative. Un po' meno positivo il periodo, invece, per coloro del Cancro, sottoposti a fluttuazioni astrali abbastanza ostiche da tenere a bada.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 dicembre su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Cancro;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Ariete, Vergine;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 4 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★.

L'oroscopo del 4 dicembre al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un finale di settimana abbastanza inaspettato, almeno per i tanti che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo della settimana. In amore, le stelle in aspetto disarmonico creeranno malumori e malcontenti tra le mura di casa. Se avete intrapreso una convivenza da poco tempo, potrebbero iniziare a sorgere i primi problemi.

Anche la Luna, in opposizione a Nettuno, non garantirà stabilità nella vita di coppia e vi farà sentire trascurati da un partner poco tenero ed espansivo. Single, essere precisi è una grande dote, ma non va portata agli eccessi: in questo modo troverete difetti in tutto e tutti, rendendovi anche antipatici. Pensateci, e ridimensionatevi e invece che riprendere gli errori altrui: fateci sopra una bella risata!

Nel lavoro, ancora qualche nuvoletta nel vostro cielo, ma gli addensamenti prodotti dal cielo si andranno lentamente diradando.

Toro: ★★★★. Giornata di fine settimana valutata nei limiti della buona sufficienza. In generale, non commettete l’errore di irrigidirvi su certe vostre idee, soprattutto nella parte centrale o finale della giornata. In campo sentimentale, vi sentirete bene e in perfetta armonia con l'ambiente che vi circonda. Questo giorno porterà sicurezza e stabilità negli affetti e nelle relazioni d'amore: saranno le piccole cose a scaldarvi il cuore e a riempirvi l'animo di soddisfazione: divertitevi pure col partner e con la famiglia, senza però trascurare voi stessi. Single, cercate di eliminare i pensieri negativi e concentratevi su quelli realmente importanti.

Organizzatevi al meglio per risolvere le questioni in sospeso. Sul fronte amoroso, il cielo ammicca complice; vi propone tentazioni e situazioni eccitanti, proprio a portata di mano. Nel lavoro, drizzate le antenne e preparatevi a sfruttare le occasioni propizie di questo giorno. Naturalmente, resta sempre valida la regola di non fare il passo più lungo della gamba!

Gemelli: ★★. Abbastanza a toni bassi questo sabato, classificato dalle stelle con il sigillo poco positivo relativo al 'ko'. Il periodo dipenderà molto dal vostro modo di porvi nei confronti della quotidianità. Dovreste lavorare molto sulle doti comunicative. In amore, l'ideale sarebbe risolvere le questioni stagnanti, anche se richiedono tempo, calma e, in qualche caso, decisioni anche drastiche.

Attenti a non mostrarvi troppo distaccati con il partner, perché pur essendo un'ottima strategia per farsi desiderare di più, potrebbe sortire l'effetto contrario. Single, si prevedono emozioni e colpi di scena capaci di assumere aspetti diversi, a seconda delle circostanze o dell'umore del momento. Potreste essere tentati di sovvertire tutto in un attimo e cambiare radicalmente la vostra dimensione affettiva: forse, meglio meditarci un po' su e restare calmi. Nel lavoro, non pretendete tutto e subito, qualunque sia la vostra attività. Sapete cosa succede a chi troppo vuole o va troppo in fretta? Bene, cercate per adesso di accontentarvi di ciò che avete.

Oroscopo e stelle di sabato 4 dicembre

Cancro: ★★★★★. Il prossimo inizio di weekend riserverà fascino e simpatia: arriveranno davvero alle stelle! In alcuni casi sarete molto comunicativi e la vostra personalità non passerà di certo inosservata negli ambienti a cui tenete in modo particolare. Il vostro amore verrà travolto da onde romantiche e passionali che vi renderanno felici e appagati. Questo può costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti in quei rapporti di coppia che ultimamente avessero dato segni di cedimento. Credeteci: se ci credete, tutto potrà andare per il meglio e vivrete molto più tranquilli e sereni. Single, sarete ben superiori alla media e pochi riusciranno davvero a starvi dietro.

La vostra simpatia e la vostra prodigalità, del resto, saranno ben apprezzate dai vostri amici. Le stelle dicono che una persona sconosciuta potrebbe fare breccia nel vostro cuore, colpendovi un po' alla sprovvista: forse, quel muscolo nel vostro torace riprenderà a battere come un tamburo... Nel lavoro, se avete un'attività professionale autonoma potete contare su un andamento abbastanza vivace dei vostri affari. Diversamente, se operate alle dipendenze altrui, siate pronti a ricevere elogi e gratificazioni.

Leone: 'top del giorno'. Giornata splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo dei sentimenti. Questa parte della settimana prevede in particolare massima dolcezza in amore: penserete al partner tutto il giorno e sarete particolarmente affettuosi, quasi appiccicosi.

In molti vi sentirete ubriachi d'amore, come se aveste bevuto un elisir magico capace di creare strane sensazioni. Le stelle promettono grande ottimismo, forte slancio e disponibilità verso chi amate, regalando una serata felice da passare in famiglia. Single, grazie all'influenza delle buone stelle, il fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete ottenere quello che più desiderate. Non ponetevi limiti ma confessate i vostri sogni più segreti, perché la condivisione costituisce un elemento fondamentale, tanto in amicizia quanto in amore. Nel lavoro, la giornata non vi farà mancare le occasioni per salire di livello, soprattutto dove potreste stringere nuove alleanze. In effetti, saprete usare esperienza, energia e decisione senza dimenticare di dare ascolto al vostro notevole intuito.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 4 dicembre, indica un periodo portatore delle antipatiche tre stelline relative ai frangenti 'sottotono'. In campo sentimentale, proteggetevi dalle incomprensioni perché in questo periodo sembra che voi e il partner parliate una lingua completamente differente. Cercate di passare la giornata con tranquillità, evitando di agitarsi e nemmeno sentirsi a disagio. In serata il partner, placati gli animi, vi saprà comprendere e sorprendere. Single, finché la barca va lasciatela andare! Infatti questo periodo non è proprio adatto a porsi domande o ipotizzare congetture. Talvolta può essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, perché è giusto che vadano così.

Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile, vedrete che ne uscirete illesi. Nel lavoro, i progetti non mancano ma sono così confusi da sembrare irrealizzabili. In questo momento viaggiate a due velocità: passettini concreti nelle piccole cose della quotidianità, tardi e inconcludenti nelle situazioni importanti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 4 dicembre.