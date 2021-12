L'oroscopo di lunedì 6 dicembre 2021 è disponibile per essere consultato in merito a come potrebbe evolvere la giornata di inizio settimana. Sulla carta saranno solo tre segni, tra i sei sotto analisi in questo contesto, ad avere un gradevole quanto fortunato lunedì. Ansiosi di sapere se il periodo sarà positivo o negativo in relazione all'amore e al lavoro? Bene, iniziamo pure a dare qualche breve anticipazione sui migliori e peggiori, scelti tassativamente tra i sei segni della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Partiamo subito con l'evidenziare il migliore in assoluto: il Toro, segno valutato al "top del giorno". Si prevede un giorno molto buono anche per Leone e Vergine, in questo avvio di settimana considerati entrambi a massima positività. Momento difficile invece per i nativi dei Gemelli, previsti "sottotono" dall'Astrologia quotidiana.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 6 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 6 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 6 dicembre al segno dell'Ariete predice una giornata routinaria, discreta, a sprazzi anche buona ma non esente da rischi nascosti. In amore, in questo prossimo avvio settimanale il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità: il sostegno che vi offrirà sarà incondizionato e questo renderà migliori le vostre giornate.

I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, perché quello che volete è vivere pienamente questo momento in modo quasi perfetto. Single, dei transiti provvidenziali per riflettere a fondo sui vostri progetti vi aiuteranno a mediare rendendo ogni confronto costruttivo ed approfondito. Dunque, anche se in alcuni momenti vi sentirete le ali tarpate da un no, si può scommettere che troverete il modo di aggirare gli ostacoli.

Nel lavoro, siete tra i candidati ai colpi di fortuna: datevi da fare per attirarla. La volontà di riuscire è già una cosa buona, il pensiero positivo aiuta; abbiate anche un po' di coraggio!

Toro: 'top del giorno'. Una giornata davvero sublime per voi amici nativi del segno. La benevola presenza della Luna in Capricorno, unita alla forza energica di Urano, daranno senz'altro un ottimo sprint sia in campo sentimentale che nel lavoro. In amore, vi sveglierete col piede giusto e la vostra immaginazione lavorerà a pieno regime. Anche dal punto di vista affettivo avrete parecchie idee da proporre al vostro partner, così su di voi pioverà un momento di grande splendore, nel quale poter anche fare grandi progetti.

Forse non sarà esattamente quello che avevate immaginato, ma sarà comunque meraviglioso, perché sarete insieme e felici. Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato, anzi brillerà! Questa è la giornata ideale per fare nuovi incontri o avviare qualche progetto che tenevate nascosto in un cassetto. Non abbiate paura del giudizio altrui, perché la stima che hanno nei vostri confronti non conosce confini. Sul fronte lavorativo la vostra mente vulcanica partorirà idee brillanti e progetti innovativi a tutto spiano.

Gemelli: ★★★. Partirà decisamente non troppo bene (diciamo pure male!) questo vostro lunedì di inizio settimana. In molti casi, una specie di corto circuito mnemonico agiterà i vostri pensieri mettendovi a rischio nervosismo subito dopo il risveglio mattutino: la colpa?

Al solito: congiunzioni astrali negative. In amore, non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi: rimboccatevi le maniche e datevi da fare, cominciando da questa giornata. Tutto dipenderà da voi, solo voi siete veri protagonisti della vostra vita e per questo dovete darvi da fare per realizzare quello che più desiderate, ovviamente con l'aiuto del vostro partner. Single, sarete un tantino malinconici, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato, ma mai raggiunto: ma perché non provate a voltare pagina? Non è mai troppo tardi per provarci e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi. Nel lavoro, tirate giù le vostre idee e decidete con calma come agire, solo in questo modo potrete avere la meglio sui vostri colleghi.

Oroscopo e stelle di lunedì 6 dicembre

Cancro: ★★★★. Una giornata di routine, buona per certi versi, per altri diciamo pure che non sarà all'altezza delle attese. Gli astri del momento tenderanno ad essere abbastanza discontinui, costringendo la giornata di lunedì ad osservare un andamento con alti e bassi. Per i sentimenti, il partner vi attira irresistibilmente, anche quando ha i suoi scatti d'ira. Sarà un miracolo dell'amore oppure della vostra pazienza, magari del vostro inguaribile romanticismo. Intanto ci sarà contentezza e felicità nella coppia. Magari un viaggio che avevate desiderato, molto presto potrebbe diventare realtà. In questo modo, l'intesa di coppia si risalderà. Single, migliorerà l'umore, grazie a tante piccole cose che andranno al posto giusto.

In questo giorno il senso estetico sarà molto sviluppato e vi spingerà ad acquistare qualcosa di molto bello. Concedete una seconda chance a una persona che vi ha deluso, soprattutto perché a volte bisogna cedere al compromesso: se ci tenete veramente, potrebbe essere una di quelle. Al lavoro sarà possibile recuperare terreno e posizioni, soprattutto se avete un'attività commerciale: organizzerete alla perfezione i vostri compiti, saprete cosa per dribblare i problemi.

Leone: ★★★★★. Questa parte della settimana per voi si presume possa essere decisamente migliore del solito, soprattutto a livello sentimentale. A più di qualcuno il frangente porterà senz'altro buone notizie o belle soddisfazioni.

Lampi di genio consentiranno di consolidare una posizione in stallo. In amore, le incertezze si allontaneranno, lasciando spazio a novità positive. Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà a vivere, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle emozioni. Un grazie anche a Venere, che renderà gioiosa e appagante parte della giornata. Con la persona amata non condividete solo passione ma anche sogni, progetti o desideri da realizzare. Single, non saranno certo le occasioni per viaggiare, divertirvi o ampliare la vita sociale a mancare. Si prevedono, infatti, inviti per cene, feste o manifestazioni a cui certo non potrete esimervi, visto l'interesse e l'allegra compagnia al seguito.

Nel lavoro, sarà un'ottima giornata per la professione con probabili novità, occasioni da prendere al volo. Una proposta in arrivo...

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 6 dicembre, presume possa essere un giorno altamente proficuo in molti settori. La parte iniziale della giornata, in effetti, potrebbe riservare sorprese soprattutto nel settore relativo ai sentimenti. L'amore vero chiede molto impegno, sincerità e dedizione ma voi vi sentite pronti a dare tutto pur di riuscire nell'impresa di trasformare una semplice convivenza ancora acerba, in una storia importante. E ci riuscirete sicuramente, grazie a Venere: sarete sereni e felici insieme a chi amate. Single, sarà un'ottima giornata per concedersi uno svago extra che possa rimettervi in pace con il mondo, dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni.

Cercate di ristabilire armonia tra mente e corpo attraverso esercizi di respirazione, meglio se uniti ad una passeggiata rilassante e qualche regalino extra, che non fa mai male. Nel lavoro, sarà una fase assolutamente fantastica per tutto. Vivrete un momento davvero eccezionale: l'immagine, la professione e le entrate economiche non si faranno di certo desiderare.

