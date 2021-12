Per la giornata di domani, lunedì 6 dicembre 2021, l’Oroscopo segnalerà il segno dell’Ariete alla prima posizione nonostante nel corso delle ore si avvertirà un calo, mentre per i nati sotto il segno della Bilancia converrà essere molto più obiettivi sul lavoro. Il segno del Toro si risveglierà ottimista, mentre il Vergine potrebbe essere leggermente irritato.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Ariete in testa

1° Ariete: sicuramente le prime ore della mattinata saranno costellate da tanti buoni sentimenti che potrebbero facilmente ripercuotersi sulle vicende di stampo quotidiano.

Però in tarda serata potreste avvertire qualche rimasuglio di pensieri negativi del passato.

2° Pesci: ci sarà l’amore ad illuminare la vostra situazione complessiva nel corso del lunedì, dandovi quel tocco di spensieratezza che probabilmente vi è mancato ultimamente a causa di alcuni diverbi piuttosto accesi, secondo l’oroscopo.

3° Sagittario: sicuramente ci sarà molta buona volontà da parte di entrambi per poter ripristinare una sintonia che probabilmente si è andata a perdere nel corso delle settimane precedenti. Ovviamente l’oroscopo segnalerà anche un aumento del romanticismo.

4° Toro: vi sentirete abbastanza ottimisti, ma ci sono partite che non hanno ancora trovato una conclusione. Sul lavoro la concentrazione sarà ottimale, ma evitate di distrarvi facilmente e di limitarvi alla mattinata.

Capricorno inquieto

5° Vergine: avrete una leggera situazione di stallo in amore che per il momento vi darà semplicemente un po’ di noia, senza una vera e propria svolta che possa fare al caso vostro. Sicuramente avrete in mente qualche sorpresa interessante per il partner.

6° Cancro: per questa giornata di domani si intensificheranno i pensieri, probabilmente a causa di una delusione che vi ha colpiti nel profondo.

Tirarvi su di morale vi aiuterà a regalarvi un po’ di spensieratezza e l’avvio di una settimana molto interessante anche per gli incontri.

7° Capricorno: probabilmente avrete a che fare con delle amicizie che cominciano a starvi molto strette, e comincerete a preferire la solitudine e la tranquillità. Con gli affetti invece vi ritroverete ad avere un atteggiamento più disteso.

8° Scorpione: avrete un po’ di umore sottotono, che probabilmente non vi lascerà molto spazio per l’immaginazione. Però raccogliere le energie per concentrarvi sul lavoro potrebbe costituire una buona capacità di azione, secondo l’oroscopo.

Leone riflessivo

9° Leone: dovrete far fronte a relazioni che non sono più come una volta, come ad esempio quella che intercorre fra voi e un parente o una persona che per voi ha rappresentato molto nel vostro recente passato. La riflessione approfondita vi aiuterà molto.

10° Gemelli: vi sentirete molto irritati e nervosi, forse a causa di una discussione che probabilmente si sta protraendo per troppo tempo a questa parte. Probabilmente dedicarvi agli affetti vi aiuterà molto per staccare la spina dai troppi problemi della mente.

11° Bilancia: la tristezza potrebbe influire troppo sulle mansioni quotidiane sul posto di lavoro, dunque vi converrà separare nettamente fra ciò che è professionale e ciò che è privato, regalandovi dei momenti di tregua. Evitate di cedere al nervosismo.

12° Acquario: dovrete cominciare la settimana facendo fronte ad un senso di nostalgia che probabilmente vi accompagnerà per molto tempo, forse anche in prossimità delle festività. Secondo l’oroscopo ci potrebbero essere momenti di delusione molto cocenti.