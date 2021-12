Nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 gennaio 2022, l’Oroscopo si presenterà con una situazione planetaria diversa. La Luna arriverà nella costellazione dell’Ariete, mentre nella costellazione del Capricorno saranno presenti Mercurio, il Sole e il pianeta Venere. Giove permarrà nei gradi della costellazione dei Pesci, mentre Marte sarà nel Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della settimana: Ariete ottimale

1° Capricorno: sicuramente questa settimana sarà fatta quasi esclusivamente di svago, di divertimento, di tante fortuna sul piano lavorativo a cui si assommerà una grande energia.

Secondo l’oroscopo avrete un weekend molto stimolante sul piano amoroso, dunque cercate di non procrastinare il lavoro che potrebbe essere fatto prima.

2° Ariete: avrete molta capacità comunicativa sul lavoro, che vi permetterà di essere sempre e comunque in sintonia con le scelte della vostra squadra. Gli incontri favoriti dalla fortuna saranno molto stimolanti per la vostra vita sentimentali, mentre per le coppie potrebbe nascere un rinnovamento che probabilmente servirà al proseguimento della vostra storia.

3° Toro: la serenità si affiancherà ad una grande voglia di osare e mettersi in gioco per un progetto a cui tenete da tanto tempo. La concentrazione in questo periodo assumerà tratti sempre più tenaci e volitivi, mentre nelle relazioni interpersonali nasceranno delle prospettive che potrebbero anche portarvi ad una storia d’amore.

4° Acquario: l’ambizione si sposerà molto bene con i traguardi che avete in mente, per cui le vicende di stampo professionale potrebbero prendere una piega decisamente ottimale e che potrebbe portarvi molti guadagni. Avrete uno straordinario intuito nelle amicizie, e probabilmente anche negli incontri, secondo l’oroscopo. Il weekend sarà all’insegna del relax.

Dialogo per Scorpione

5° Scorpione: sicuramente ci sarà sempre più dialogo, il che significa che nella coppia riuscirete a far fronte a qualche gelosia che probabilmente non ha ragione di essere. Essere più attivi anche dal punto di vista fisico vi darà molta più capacità di azione nella risoluzione di qualche piccolo problema in casa, secondo l’oroscopo.

6° Sagittario: le amicizie saranno ottimali sia per il tempo libero che per offrirvi una spalla su cui poggiarvi in qualche piccola difficoltà che si presenterà nel mezzo della settimana. Avrete un fine settimana che si presenterà più impegnativo del solito, probabilmente diviso fra qualche problematica importante in famiglia e il lavoro in generale.

7° Vergine: non sarà una settimana particolarmente degna di nota, ma neanche molto negativa. Sicuramente riuscirete a partire con il piede giusto per molte giornate, ma dovrete anche pensare molto di più a voi stessi, al vostro fisico e a rilassarvi nei momenti in cui questo sarà possibile, secondo l’oroscopo, anche mentalmente.

8° Leone: dovrete caricarvi di molti impegni nel corso della settimana, probabilmente di quelli che potrebbero aumentare l’indice di stress.

Nelle giornate di mezzo si respirerà un minimo di tregua grazie ad una collaborazione leggermente più solida, mentre nel weekend ci sarà molto più spazio per le vostre vicende di stampo amoroso.

Pesci pigro

9° Bilancia: lo stress vi metterà alla prova, ma probabilmente sarà in famiglia che questo potrebbe crescere in modo esponenziale. Forse sopraggiungerà qualche altra delusione da parte delle amicizie che vi daranno modo non solo di cambiare rotta, ma anche di riflettere attentamente per qualche scelta futura.

10° Pesci: sarete molto pigri nel corso di questa settimana, ma purtroppo ci saranno delle vicende per cui sarà richiesta la vostra completa attenzione. Inoltre secondo l’oroscopo potrebbero esserci delle discussioni nell’ambiente lavorativo che renderanno qualche progetto sempre più lento o comunque più impegnativo del previsto.

11° Cancro: avrete sempre meno fiducia in coloro che vi circondano, a prescindere dalle vicende che vi interesseranno. Probabilmente ciò vi porterà ad essere più freddi e a sobbarcarvi di impegni che sul posto di lavoro potreste anche fare insieme alla vostra squadra di lavoro, secondo l’oroscopo.

12° Gemelli: purtroppo ci saranno degli scivoloni in amore che potreste non essere in grado di risolvere, anzi, ci sarà il rischio di incorrere ad una separazione più o meno definitiva. Avrete un senso di nostalgia nel weekend troppo difficile da dissipare, ma qualche amicizia sincera vi aiuterà a superare qualche momento pesante.