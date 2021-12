Per la giornata di domani, giovedì 30 dicembre 2021, l’Oroscopo vedrà tra i favoriti i segni del Toro e dei Pesci, con un rialzo per il segno dell’Ariete e un ribasso per quello della Vergine. Ci saranno dei guadagni più sostanziosi per i nati sotto il segno dello Scorpione, si prevede invece del relax per il segno del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Pesci vivace

1° Toro: la giornata per il segno si presenterà come straordinariamente creativa, stimolante in amore ed efficiente sul lavoro.

Le novità arriveranno e vi daranno un senso di contentezza che probabilmente avete sentito poco nel corso di questo mese.

2° Pesci: con la vostra vivacità potrete dare un po’ di spirito a una situazione molto noiosa sul posto lavoro e rendere eccezionale anche la vostra storia d’amore, magari con qualche piccola novità o sorpresa che probabilmente avete in mente da tanto tempo a questa parte.

3° Capricorno: secondo l’oroscopo potreste fare molto per la squadra di lavoro, con dei risvolti economici decisamente sorprendenti per le vostre finanze. Si aprirà un periodo molto prolifico per la famiglia e per qualche novità inerente alle questioni personali.

4° Leone: avrete qualche impegno che però riuscirete a superare brillantemente, soprattutto in tempo per poter trascorrere un pomeriggio molto stimolante con la persona amata.

La tenerezza in questa serata potrebbe farla da padrone.

Guadagni per Scorpione

5° Scorpione: i guadagni cominceranno a prendere una piega positiva, insieme alla risoluzione di alcune questioni burocratiche che vi hanno tenuto molto impegnati. Avrete una dose di fortuna considerevole anche negli incontri di stampo sentimentale.

6° Ariete: avrete una giornata a metà strada fra la voglia di fare qualcosa di diverso e quella di riposarvi in completa solitudine, in modo tale che ogni segno di stanchezza si sciolga completamente e vi dia un meritato sollievo.

7° Gemelli: avrete un rialzo dell’umore, probabilmente grazie a qualche amicizia che provvederà a farvi ritrovare il buonumore e a darvi quella carica che vi è mancata ultimamente.

Secondo l’oroscopo ci saranno delle novità significative sul lavoro.

8° Sagittario: staccare la spina sarà molto produttivo, soprattutto perché riuscirete a ricaricare le batterie per vivere in modo molto più sereno all’interno della famiglia. Le festività vi hanno messo a dura prova, soprattutto per quel che concerne l’autocontrollo.

Cancro in rialzo

9° Cancro: la giornata non si prospetta né migliore, né peggiore delle precedenti. Avrete una scrupolosità maggiore nell’affrontare qualche sfida, ma fate in modo di venire aiutati da qualche collega.

10° Acquario: probabilmente un obiettivo non andrà a buon fine, la tristezza e il senso di delusione potrebbero prendere il sopravvento. Avrete qualche piccola sorpresa che anche se non vi farà felici, almeno riuscirà a farvi trascorre una bella serata.

11° Vergine: il nervosismo per qualche progetto che salterà potrebbe essere causa di un senso di vertigine che sarà molto difficile da dissipare. Probabilmente evadere per un po’ di ore in questa giornata potrebbe aiutare il vostro umore, secondo l'oroscopo.

12° Bilancia: avrete molto nervosismo, e gli alti e bassi nella classifica dell’oroscopo sono indici di una situazione per la quale sarà necessario staccare la spina dalle amicizie o comunque da persone che in questo momento vi stanno creando qualche difficoltà decisionale.