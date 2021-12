L'Oroscopo di Capodanno, venerdì 31 dicembre 2021, porta in primo piano la nuova classifica stelline e le previsioni zodiacali inerenti la seconda sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere come andrà l'ultimo giorno dell'anno? L'astrologia del 31 dicembre tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci punta l'indice della piena positività verso il segno del Sagittario.

Il predetto simbolo di Fuoco godrà dei favori della Luna, nel segno proprio nel giorno di Capodanno. A beneficiare del fortunato appoggio astrale saranno anche Capricorno e Pesci, nel contesto valutati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno di Capodanno 2021 su amore e lavoro per poi passare alla classifica del 31 dicembre valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di Capodanno, di venerdì 31 dicembre

Bilancia: ★★★★. In arrivo un venerdì 31 dicembre buono in parte, poi per il resto della giornata la solita routine e tanta noia. Pertanto, il giorno di chiusura dell'anno 2021 - anche se non è previsto come bello - sarà da considerare non necessariamente negativo. In amore, Venere e Marte complici vi vogliono contenti e convinceranno il partner a venire incontro alle vostre esigenze di coccole e ascolto. Single, attenzione, colpi di fulmine in arrivo. Sarete al top, travolgenti e passionali: che siate single da poco, da tanto, per scelta o per casualità, vivrete emozioni indimenticabili.

Nel comparto lavoro, sarà da sfruttare al meglio ogni vostra possibilità o risorsa. Il periodo infonderà coraggio e forza di osare, più del solito, per ottenere ciò che volete.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì 31 dicembre vedono un periodo discreto che non richiede un impegno eccessivo da parte vostra. Se non siete interessati a seguire certe regole per la fine dell'anno, non cercate di coinvolgere gli altri nelle vostre trasgressioni, sia chiaro.

Per i sentimenti, gli astri invitano ad avere cura della vostra relazione, quasi come fosse un fiore prezioso. Sapete bene che non esistono certezze, quindi finché dura... Avvertirete comunque l'esigenza di proteggere e di essere più vicini che mai alla persona amata. Non cadete però nell'eccessiva possessività. Single, lo scambio di sguardi con la persona che ha attirato la vostra attenzione esprime senza alcun dubbio interesse, desiderio e complicità.

Nel lavoro, sarete giusti ed equilibrati nei giudizi, dimostrando la stima che provate nei confronti dei vostri collaboratori, i quali ne gioiranno.

Sagittario: top del giorno. L'oroscopo del 31 dicembre al Sagittario predice una giornata splendida sotto tutti i punti di vista. Il settore su cui potrete contare ad occhi chiusi sarà quello sentimentale. Giocate con fiducia le carte migliori perché avrete il pieno appoggio della Luna nel segno. In amore, la presenza della Luna nel comparto si fa sentire, continuando a sostenervi, favorendo il buon andamento della vostra vita di coppia. Se la vita di coppia è invece agli inizi, pensateci bene prima di mischiare l'amore con gli interessi. Rischiate di trovarvi poi in situazioni difficili.

Per i single, siete attratti da più di una persona, ma non ve ne fate un problema perché sentite che non volete impegnarvi. Insomma, vi va bene così. Sul lavoro avete una personalità così spiccata e una tale sicurezza nelle vostre capacità da non passare inosservati. Conquisterete colleghi e capi.

Oroscopo e stelle dell'ultimo dell'anno, 31 dicembre

Capricorno: ★★★★★. Il 31 dicembre sarà meraviglioso per voi del segno. Gli astri, in primis la splendida Luna in Sagittario, favoriranno eventuali iniziative sentimentali con un particolare sostegno verso coloro che sono single. In merito agli affetti, avrete ben chiaro il polso della vostra relazione, sia a livello psicologico che emotivo e sensuale, per questo cercherete di migliorarla.

Darete tanto al partner, che risponderà dimostrandovi quanto sia legato a voi. Siete single? Chi vi interessa rimarrà folgorato dal vostro charme. Siate corretti con voi stessi: se non siete persuasi di una relazione, confessatelo a voi stessi ed anche alla persona interessata. Nel lavoro, meditate e riconsiderate le cose che avete fatto negli ultimi tempi, e fate sì che la vostra capacità di analisi si esprima al meglio.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali dell'ultimo dell'anno mettono in evidenza il fatto che possa arrivare un giorno valutato con molta probabilità come negativo. Dunque, questa parte finale del 2021 si preannuncia abbastanza magra, sotto i cattivi auspici di un inevitabile sottotono generalizzato.

In campo sentimentale, mettete a tacere i pettegolezzi e non concedete confidenze: rischierebbero solo di creare complicazioni e tensioni nella vita di coppia. Non partite col piede sbagliato, non fate pesare alla persona che avete accanto le delusioni del passato. Siate saggi e lungimiranti. Single, provate ad apprezzare di più la vostra vita sentimentale. Fermandovi a riflettere, capirete che il vostro stato di cuori solitari non è poi così male. Nel lavoro, evitate di prestare il fianco alle critiche di un collega. Ignorate le sue provocazioni e proseguite decisi per la vostra strada.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di Capodanno, 31 dicembre, mette in rilievo la possibilità che possa essere un ottimo periodo.

Senz'altro, l'ultimo dell'anno partirà e soprattutto terminerà davvero "alla grande", in allegria di chi si ama e con la certezza nel cuore che il 2022 sarà un anno migliore. In amore Mercurio, Venere e Plutone amichevoli verso il segno vi aiuteranno a ristabilire il dialogo con la persona amata. Non sprecate l'occasione se volete recuperare la sintonia di coppia. Se riuscirete a non essere troppo possessivi, tutto filerà liscio come l'olio. Domandatevi cosa volete realizzare con la persona amata. Per coloro ancora single, non create false illusioni ad una persona che sembra proprio aver perso la testa per voi. Esprimete chiaramente e con sincerità le vostre intenzioni. Il lavoro andrà come sempre: non addossatevi anche ciò che non vi compete, perché non sapete dire di no ad un collega scaltro.

Districatevi con prontezza e destrezza.

Classifica oroscopo del 31 dicembre, le stelle di fine anno per tutti i segni

La classifica completa riguardante la giornata di Capodanno, venerdì 31 dicembre, è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo zodiacale nell'ultimo giorno dell'anno? Di certo, a gongolare nella giornata di Capodanno saranno pochi tra i dodici segni dello zodiaco.

La prima posizione nell'ultimo giorno del 2021 è stata meritatamente assegnata al Sagittario, grande favorito in amore grazie all'arrivo nel proprio settore di una meravigliosa Luna nel segno. Bene la giornata di chiusura dell'anno vecchio anche per altri quattro segni che passeremo immediatamente in rassegna: andiamo a svelarli nel prospetto dedicato posto a seguire.

Le stelline di Capodanno, venerdì 31 dicembre: