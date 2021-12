Nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi della Bilancia al segno del Capricorno (dove sosta Venere, Mercurio, il Sole e Plutone), mentre Giove cambierà domicilio passando dall'orbita dell'Acquario (dove stazione Saturno) al segno dei Pesci (dove risiede Nettuno). Urano, invece, proseguirà il moto in Toro come Marte continuerà a stazionare in Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: entusiasti. Il primo tra i segni Fissi a godere a piene mani dello sbarco di Giove in Pesci, il quale avverrà nella giornata di mercoledì, sarà probabilmente lo Scorpione che, galvanizzato anche dallo Stellium nell'affine Capricorno, affronterà questa settimana a cavallo tra il 2021 e il 2022 con un rinnovato entusiasmo.

2° posto Pesci: alzare l'asticella. Più che di rinnovata ambizione o spirito arrivista, il connubio Nettuno-Giove nel segno potrebbe donare al dodicesimo segno zodiacale, specialmente alla prima decade, la voglia di smettere di accontentarsi e/o piangersi addosso quando le cose non andranno come sperato. A tal proposito, i nati Pesci chiederanno di più a sé stessi e, come piacevole conseguenza, riscuoteranno maggiori consensi nella seconda parte della settimana.

3° posto Capricorno: dinamici. Tra la preparazione del cenone di fine anno, l'acquisto di abiti chic per i numerosi impegni mondani e il resto del tempo a disposizione da dedicare alle persone care, i nati Capricorno avranno buone chance di risultare estremamente dinamici in questi sette giorni e ciò li aiuterà a smaltire più velocemente le calorie ingerite.

I mezzani

4° posto Leone: weekend top. L'unica accortezza che il parterre planetario raccomanderà ai nati Leone sarà di fare attenzione a gesti e parole sino a giovedì, perché sarà facile ferire involontariamente una persona alla quale vogliono bene. Nel fine settimana, invece, sarà probabile che i felini, in particolar modo la prima decade, inizino a respirare un miglioramento del clima astrale e ciò li indurrà a rispolverare una certa passionalità sotto le lenzuola nel ménage amoroso.

5° posto Ariete: tenaci. La cocciutaggine tipica del primo segno di Fuoco verrà dapprima aizzata da Marte nel loro Elemento ma, al contempo, smorzata dal nuovo transito gioviale in congiunzione col pianeta dei venti. Tale contrasto astrale, fortunatamente, potrebbe mutare la loro caratteristica testardaggine in produttiva determinazione e ciò risulterà una manna dal cielo per le faccende pratiche e professionali.

6° posto Toro: idee più chiare. Se sino a qualche giorno fa i nati Toro brancolavano nel buio, in merito alle proprie prospettive future, da mercoledì il quadrato tra il Grande Malefico e il pianeta della trasformazione sui loro gradi diverrà meno imponente e, grazie al Messaggero degli Dei in Capricorno, le loro idee parranno divenire più chiare. Per avere un quadro ben definito di mosse da attuare e obiettivi da mirare, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

7° posto Acquario: maggiore impegno. La predominanza di valori di Terra sommata alla posizione nettuniana spingerà, con ogni probabilità, la seconda e terza decade di casa Acquario a mettere in campo maggiore impegno rispetto alle ultime dieci settimane, periodo dove, malgrado non si siano tirati indietro, hanno rallentato un po' i ritmi abituali.

L'inizio del 2022, i particolar modo sino a tarda primavera, indurrà quindi il segno Fisso a rimboccarsi le maniche e sudare le cosiddette sette camicie se necessario.

8° posto Bilancia: amore sottotono. La Bianca Signora di Terra e il connubio Giove-Nettuno d'Acqua non saranno, c'è da scommetterci, dei partner astrali eccellenti per i nati Bilancia, considerando che renderanno meno armoniosa l'atmosfera del nido domestico. La parola d'ordine per non perdere le staffe sarà autocontrollo, perché non lasciandosi trasportare da passeggere emozioni malevole il segno d'Aria riuscirà ad approdare alla prossima settimana senza aver detto qualcosa di cui pentirsi successivamente.

9° posto Gemelli: check point.

Sfruttando il periodo festivo, quindi per molti sgombro da impegni lavorativi imponenti, i nati Gemelli dovrebbero fare il punto della loro situazione esistenziale, orientando il focus soprattutto su amore e professione. Due settori che, con ogni probabilità, risentiranno non poco delle destabilizzazioni gioviali nei prossimi mesi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: nodi al pettine. Il pianeta dell'espansione, da mercoledì in opposizione, si congiungerà con Nettuno e strizzerà l'occhio a Marte quadrato e ciò, con tutta probabilità, farà riemergere alcune dinamiche relazionali che i nativi avevano evitato di affrontare, come si fa quando si nasconde la polvere sotto al tappeto. I nodi, però, verranno al pettine e il segno di Terra, ben supportato dal Luminare giallo, sarà chiamato a metterci la faccia e sorbirsi, se necessario, anche qualche critica.

11° posto Cancro: finanze flop. L'agglomerato di pianeti in Capricorno, capitanati dal duetto Venere-Plutone, potrebbe prendere di mira il bottino economico di casa Cancro, inducendo i nativi a non sperperarlo per ben voluttuari, malgrado la settimana in essere è, per antonomasia, la più incline al consumismo. Così facendo, difatti, potranno evitare sgradite sorprese finanziarie e, al contempo, limitare le paturnie che il parterre planetario avrà in serbo per prima e seconda decade all'inizio del prossimo anno.

12° posto Sagittario: focus sulle scelte. Da fine estate a ora sono stati molti i nati Sagittario che hanno messo un punto e cominciato un nuovo paragrafo esistenziale, come si confà alla loro indole nomade, dalla professione all'amore, dagli amici al luogo di residenza. In questa settimana, però, alcune delle loro decisioni potrebbero essere messe in discussione dagli arcieri, considerando i blandi risultati che sono riusciti a ottenere sinora.